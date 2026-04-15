«Почилим, чечик!?»: 15 фраз из фильма «Покровские ворота» на языке зумеров

11 февраля 1983 года на Центральном телевидении состоялась премьера культового двухсерийного музыкального фильма Михаила Козакова о жизни в советской коммуналке — «Покровские ворота». Зрители увидели в комедии полное отражение Москвы 1950-х годов с её неповторимым обаянием. Фразы главных героев тут же разошлись на цитаты, которые старшее поколение произносит по сей день. Автор «Рамблера» решил поэкспериментировать и представить, как бы звучали известные выражения на языке зумеров.

Культовые фразы на языке зумеров

Лев Евгеньевич Хоботов

«Независимые умы никогда не боялись банальностей!» — «Сигма-бойцы не боятся базы!»

«Это жизнь! Один завоёвывает кубки, другой гравирует на них его имя» — «Это жиза! Один фармит ачивки, второй — чисто нормис».

Маргарита Павловна Хоботова

«Хоботов, это мелко!» — «Хоботов, ну это мид, фр! (от for real — “реально”)».

«Это мой крест! И нести его мне!» — «Я за него вывожу! Фулл контроль!»

«Хоботов, от тебя один дискомфорт!» — «Хоботов, ты нарушаешь мой сэйфспейс!»

Савва Игнатьевич

«Он ломает — я чиню, он ломает — я чиню!» — «Он руинит, я фиксю, он руинит, я фиксю».

Костик

«Какой чёрт занес вас на эти галеры?» — «Какой агрик отправил тебя в бан?»

«Да, Савва, семью ты разбил, крепкую советскую семью!» — «Рил, Савва, семью ты заруинил, вайбовую сигма-семью!»

«Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?!» —

«Почилим, чечик!?»

Аркадий Варламович Велюров

«Заметьте, не я это предложил!» — «Чел, это не я забайтил! Но плюс вайб».

«А кто не пьёт? Назови! Нет, я жду!» — «А кто не чилит? Все чилят и флексят!»

«Я прилёг, я не в силах» — «Я ливаю, я АФК (из компьютерных игр — “вышел из игры”)».

Врач Вера Семёновна

«Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!» — «Срочно нужен фикс!»

Нина Андреевна Орлович

«Высокие, высокие отношения!» — «Их отношения — абсолютный слей!»

Анна Адамовна

«Я вся такая несуразная, такая угловатая, такая противоречивая вся…» — «Я такая кринжовая, рандомная, чисто ред флаг, минус вайб…»

Интересные факты о фильме

Сценарий для будущей киноленты был написан на основе одноимённой пьесы Леонида Зорина, опубликованной в 1974 году. Произведение является автобиографичным. Как рассказывал сам автор, чьи слова приводит портал Kultorologia.ru, в год своего пятидесятилетия он захотел перенести на бумагу атмосферу московской коммунальной квартиры на Петровском бульваре, где прошли его студенческие годы. Прототипами многих героев стали реальные жильцы, а главного героя Костика Ромина автор писал с себя.

Первоначально картину хотели сделать полнометражной, но режиссёр Михаил Козаков понимал, что односерийный формат заставит его вырезать большое количество диалогов, которые создают уникальную атмосферу произведения. Режиссёр мечтал о звёздном составе: роль Маргариты Павловны он предлагал Людмиле Гурченко, Льва Хоботова должен был играть Андрей Миронов. На роль Саввы Игнатьевича приглашали Никиту Михалкова, но он сразу отказался, так как ему не понравился сценарий, отмечается на сайте Театра Моссовета.

В итоге по разного рода причинам были утверждены другие актёры: Инна Ульянова сыграла Маргариту Павловну, Анатолий Равикович — Хоботова, а Виктор Борцов — Савву Игнатьевича. Также в картине снялся Леонид Броневой в роли куплетиста Аркадия Велюрова. Роль Костика досталась молодому актёру Олегу Меньшикову, которому на тот момент было всего 19 лет. «Покровские ворота» стали всего лишь третьим фильмом в карьере. Но эта роль сделала его популярным.

Выход фильма оказался под угрозой. Исполнительница роли Людочки Елена Коренева эмигрировала в США. Это наложило тень на всю съёмочную группу, но на закрытом просмотре худсоветом в зале оказался представитель партийной элиты, и фильм ему понравился.

У ленты высокие рейтинги. Например, зрители Иви оценили картину на 8,5 балла из 10.. На международной платформе IMDb лента имеет рейтинг 7,9 балла из 10.

