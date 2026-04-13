Байопик Майкла Джексона и фильм о Паше Технике: что обсуждали 13 апреля

«Новая волна» в 2026 году снова пройдёт в Казани

Международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» в этом году опять состоится в столице Татарстана, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» в мэрии, передаёт ТАСС. Впервые Казань принимала «Новую волну» в 2025-м. До этого основанный в 2002 году конкурс проходил в Юрмале, Сочи и на федеральной территории «Сириус».

В Дни исторического и культурного наследия москвичи смогут посетить около 300 памятников старины

Жители и гости Москвы смогут посетить в Дни исторического и культурного наследия около 300 памятников старины, в том числе закрытые в обычное время и недавно отреставрированные, сообщил в своём канале в мессенджере Max мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что среди доступных объектов будут Египетский павильон в Останкино, дом Льва Толстого в Хамовниках, церковь Петра и Павла на Новой Басманной, а также клубы фабрик «Свобода» и «Каучук». Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая.

Названа дата выхода в российский прокат байопика Майкла Джексона

Музыкальная биографическая драма «Майкл» о поп-певце Майкле Джексоне появится в российском прокате 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на кинопрокатную компанию «Вольга», занимающуюся дистрибуцией картины. Роль самого музыканта исполнил его племянник Джаафар Джексон, а режиссёром байопика выступил Антуан Фукуа («Тренировочный день»). Продюсером фильма стал Грэм Кинг, известный по работе над «Богемской рапсодией».

Вышел трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

В сети появился трейлер картины «Голодные игры: Рассвет жатвы», сообщает американское отраслевое издание Variety. Действие ленты развернётся за 24 года до событий первого фильма и расскажет историю наставника главной героини франшизы Китнисс Эвердин Хеймитча Эбернети. Режиссёром фильма выступил Фрэнсис Лоренс, а главные роли исполнили Джозеф Зада, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз и Эль Фаннинг. В мировой прокат «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдут 20 ноября 2026 года, а в российский — 19 ноября, на день раньше мировой премьеры.

Названа дата выхода документального фильма о Паше Технике

Премьера документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 17 апреля, отмечается в поступившем в редакцию «Рамблера» сообщении пресс-службы Okko. Полуторачасовая лента охватит период с начала 2000-х по 2025 год и попытается раскрыть истинную личность музыканта — от яркого представителя рэп-андеграунда до человека-мема. В основу картины легли ранее не публиковавшиеся кадры из личных архивов и эксклюзивные интервью, режиссёром проекта стал Владислав Кузнецов, а генеральными продюсерами выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров.

«Проект „Конец света“» стал второй по сборам картиной в фильмографии Райана Гослинга

Фантастический блокбастер Фила Лорда и Кристофера Миллера «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли заработал в мировом прокате свыше 510 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов, сообщает портал Box Office Mojo. Картина стала второй по сборам в фильмографии Гослинга после режиссёрского проекта Греты Гервиг «Барби», заработавшего, по данным Box Office Mojo, 1,4 миллиарда долларов. Фильм основан на романе Энди Вейера «Проект „Аве Мария“» и рассказывает об астронавте, который пытается спасти Землю от катастрофы.

В апреле выйдет документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?»