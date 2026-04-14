48-й ММКФ завершится показом последней работы Вольфганга Беккера «Берлинский герой»

Картина «Берлинский герой» известного немецкого режиссёра Вольфганга Беккера будет показана на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Показ ленты состоится 23 апреля. В России фильм представляют онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».

В центре повествования — владелец убыточного видеопроката Михаэль Хартунг. Жизнь главного героя круто меняется после визита амбициозного журналиста с результатами расследования: якобы много лет назад, работая на железной дороге, Михаэль организовал самый масштабный массовый побег из ГДР.

Соблазнившись внушительным гонораром, Хартунг подтверждает историю, хотя далеко не всё в ней правдиво. Неожиданно для себя мужчина становится национальным героем — его приглашают на интервью, ток-шоу, он выступает в Бундестаге. Но чем больше слава Михаэля, тем страшнее для него возможная цена разоблачения. Хартунг готов лгать дальше, лишь бы не лишиться общественного признания и, самое главное, любви и уважения близких.

«Берлинский герой» стал последней киноработой Вольфганга Беккера («Гуд бай, Ленин!», «Бабочка», «Жизнь — это стройплощадка»), скончавшегося в 2024 году. Постановщик также написал сценарий проекта совместно с Константином Либом. В основу сюжета лёг бестселлер немецкого журналиста и писателя Максима Лео «Герой со станции Фридрихштрассе».

Главную роль в фильме исполнил Чарли Хюбнер. Для него эта картина стала первой работой с Беккером. Также в актёрский ансамбль «Берлинского героя» вошли артисты, давно сотрудничавшие с режиссёром и его студией X Filme Creative Pool: Даниэль Брюль, Кристиана Пауль, Юрген Фогель и Петер Курт. Продюсерами картины выступили Штефан Арндт, Ахим фон Боррис, Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Маркус Лоджес и Константин Либ.

За «Берлинского героя» Беккер посмертно был удостоен почётной премии Эрнста Любича. В Германии картина вышла в прокат 12 декабря 2025 года — в первую годовщину смерти режиссёра.

Сериалы «Радар» и «Большая фарма» покажут на Московском международном кинофестивале