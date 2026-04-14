Первый мультфильм Родригеса и «Берлинский герой» на ММКФ: что обсуждали 14 апреля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

Стало известно, когда выйдет новый роман Евгения Водолазкина

Новый роман Евгения Водолазкина под названием «Последнее дело майора Чистова» должен выйти к середине мая, сообщил сам Водолазкин информационному агентству ТАСС. По словам автора, произведение написано в жанре детектива. Действие будущей книги разворачивается в современном Петербурге вокруг убийства учёного — специалиста по искусственному интеллекту.

Названы музыканты, которые войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году

В 2026 году в Зал славы рок-н-ролла будут включены Фил Коллинз, Билли Айдол, Лютер Вандросс, группы Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, а также рэп-коллектив Wu-Tang Clan, сообщает американское отраслевое издание Variety. Имена лауреатов в эфире шоу American Idol объявил певец Лайонел Ричи, сам попавший в Зал славы в 2022 году. Как отметил председатель организации Джон Сайкс, этот список демонстрирует эволюцию рок-н-ролла и его влияние на молодёжную культуру. Попасть в Зал славы можно не ранее чем через 25 лет после выхода первой коммерческой записи.

Названа самая дорогая работа, проданная на ярмарке «Арт Россия»

На ярмарке «Арт Россия», проходившей в московском Гостином дворе с 2 по 5 апреля, было продано около 3 тысяч произведений искусства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ярмарки. Самой дорогой реализованной работой оказалась картина Павла Полянского «Форбс», ушедшая за 1,7 миллиона рублей, что стало рекордом мероприятия. Второе место занял триптих Антона Ковригина из проекта Iwara Gawa за один миллион рублей, а третье — скульптура «Бюст лошади», чья стоимость также составила один миллион рублей.

Объявлен фильм закрытия 48-го ММКФ

Фильмом закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля станет «Берлинский герой» — последняя работа немецкого режиссёра Вольфганга Беккера, известного по картине «Гуд бай, Ленин!». Об этом сказано в сообщении онлайн-кинотеатра Okko, поступившем в редакцию «Рамблера». Okko и продюсерская компания «Среда» представляют эту картину в России. Показ ленты пройдёт 23 апреля. В центре сюжета — владелец видеопроката, который неожиданно становится национальным героем после того, как подтверждает историю о якобы организованном им массовом побеге из ГДР. Главные роли исполнили Чарли Хюбнер, Даниэль Брюль, Кристиана Пауль и Юрген Фогель.

Режиссёр «От заката до рассвета» снимет свой первый полнометражный мультфильм

Режиссёр Роберт Родригес, известный по фильмам «Дети шпионов» и «От заката до рассвета», снимет свой первый полнометражный анимационный фильм, сообщает Variety. Это будет рождественская лента «Список непослушных» (The Naughty List) для Paramount Animation. В основу картины лягут истории и рисунки, которые постановщик придумывал вместе со своими детьми и для них. Дата выхода фильма пока не объявлена.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям

