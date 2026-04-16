Боевик с Бобом Оденкёрком и встреча с Юлией Пересильд: куда сходить 18–19 апреля

Криминальный боевик со звездой сериала «Лучше звоните Солу» в главной роли, фестиваль с участием электронных проектов и инди-групп в клубе «Урбан» и встреча с Юлией Пересильд на ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие выходные в Москве.

Что посмотреть

Фильм «Нормал» с Бобом Оденкёрком

В прокат выходит криминальный боевик с элементами триллера, «Нормал», в котором главную роль исполняет звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. Его герой Улисс приезжает в тихий городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Когда же происходит ограбление банка, Улисс обнаруживает, что в преступном заговоре замешаны все жители Нормала. Главному герою предстоит решить, готов ли он разрушить эту мнимую идиллию.

Режиссёром картины выступил Бен Уитли. Также в фильме снялись Рина Джолли и Брендан Флетчер.

Спектакль «Пожары» в театре Et Cetera

18 апреля на сцене театра Et Cetera покажут драматический спектакль «Пожары». Автором пьесы и постановщиком стал канадский режиссёр ливанского происхождения Важди Муавад.

Это запутанный детектив и современная притча, где три истории — о любви, ненависти и примирении — сплетаются в одну. По сюжету дети главной героини Науаль исполняют её посмертную волю и начинают выяснять детали её прошлого, чтобы найти своего отца и брата. Правда, которую они узнают, станет для них потрясением.

В спектакле заняты заслуженные артистки России Мария Скосырева и Марина Чуракова, а также Амаду Мамадаков, Сергей Тонгур и Сергей Плотников.

Спектакль «Герои нашего времени» в Театре труда

19 апреля на сцене Театра труда покажут спектакль «Герои нашего времени» режиссёра Тамира Сикоева. Это театральное исследование, где идеи лермонтовского романа перекликаются с реальностью через размышления наших современников: от театрального постановщика до учительницы. В центре внимания — вопросы, существуют ли сегодня Печорины, пытался ли Лермонтов отразить в своём герое собственные черты и кто из зрителей мог бы назваться «героем своего времени».

Постановка выполнена в технике вербатим, то есть дословного воспроизведения реальной речи людей. В спектакле заняты Анастасия Новикова, Павел Батуев, Елизавета Стоцкая и другие.

Выставка «Беатриса Сандомирская. 1894–1974» в ГМИИ имени Пушкина

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит первая за 60 лет масштабная экспозиция, посвящённая выдающемуся скульптору русского авангарда Беатрисе Сандомирской. Сандомирская, считавшая своими учителями Сергея Конёнкова и Казимира Малевича, прославилась ещё в первые годы советской власти благодаря нашумевшему памятнику Робеспьеру. Четырёхметровый монумент её авторства был установлен в 1918 году в Александровском саду, но через три дня разрушился по неизвестным причинам: то ли из-за неправильного размещения на постаменте, то ли из-за плохого качества бетона.

На выставке представлены работы Сандомирской из музеев России и Армении. Например, здесь можно увидеть такие знаковые произведения, как кубистический «Композиционный портрет» (1921), «Голова в железе» (1924), «Октябрёнок» (1924) и ростовая скульптура «Материнство. Чернозём» (1929), которую автор считала своим главным достижением. Кроме того, в экспозицию вошли рисунки Сандомирской, выполненные в разные годы её жизни.

Выставка продлится до 21 июня 2026 года.

Что послушать

Фестиваль «Откуда звук?» в клубе «Урбан»

19 апреля в 16:00 в клубе «Урбан» стартует фестиваль «Откуда звук?». В программе заявлено восемь участников, которые будут выступать на двух сценах — главной и «Электробалконе». На главной сцене сыграют, например, инди-группа «Хадн дадн» и женский поп-квартет «Несладко»: оба коллектива представят свои новые песни. На «Электробалконе» выступят электронные проекты Xrustalic, Pluush и Zorker Torker.

Открывать фестиваль будет диджей Max DetaL’, а хедлайнером мероприятия станет екатеринбургская инди-рок-группа «Сова».

Концерт «Грузинское многоголосие: Акапелла Сакартвело» в Московском международном Доме музыки

19 апреля в Камерном зале Московского международного Дома музыки выступит хор «Акапелла Сакартвело», объединивший профессиональных солистов ведущих национальных ансамблей Грузии — «Кутаиси», «Баграти», «Имерети», «Мартви» и «Алило». Этот коллектив наследует традиции грузинского многоголосия, которое в 2001 году ЮНЕСКО признала шедевром нематериального культурного наследия человечества. В программе вечера заявлены старинные песни из разных областей Грузии, древние церковные песнопения и городские романсы в аутентичной акапельной манере.

Где прокачать душу и тело

Фестиваль «Лига триатлона & Ironstar» в спорткомплексе «Лужники»

18 и 19 апреля в олимпийском комплексе «Лужники» пройдёт фестиваль «Лига триатлона & Ironstar». Это крупнейшая в России серия стартов по триатлону, где спортсмены продемонстрируют выносливость сразу в трёх дисциплинах: плавании на 380 метров, велогонке на 20 километров и беге на 5 километров. Среди участников будут как профессиональные триатлеты, так и любители, готовые испытать себя в индивидуальном зачёте или в составе эстафетной команды.

Соревнования по плаванию пройдут в бассейне аквакомплекса «Лужники», беговая часть состоится на аллеях и в пешеходной зоне, а велогонка развернётся на ближайших набережных. Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 лет и старше.

Для зрителей и болельщиков вход будет свободным.

Где погулять

Старт весенне-летнего сезона на ВДНХ

18 апреля на ВДНХ и в парке аттракционов «Орион» стартует весенне-летний сезон с насыщенной программой для посетителей всех возрастов. В этот день гостей ждут театральные постановки у фонтана «Дружба народов» в 13:30, 16:00 и 19:00. На площади у павильона № 1 «Центральный» в 20:15 выступят акробаты, гимнасты и эквилибристы.

Парк «Орион» в честь открытия сезона подготовил научные шоу, танцевальные номера, интерактивные игры и викторины. В павильоне «Круговая кинопанорама» в 17:00 состоится встреча с Юлией Пересильд: актриса поделится впечатлениями от полёта в космос во время съёмок фильма «Вызов». Зарегистрироваться на встречу можно на специальной странице мероприятия на официальном сайте ВДНХ.

Драма о Маньяни и хоррор про соцсети: что смотреть на Московском международном кинофестивале