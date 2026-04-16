Драма о Маньяни и хоррор про соцсети: что смотреть на Московском международном кинофестивале

С 16 по 23 апреля в столице пройдёт 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В этом году в смотре примут участие около 200 кинолент. «Рамблер» рассказывает историю фестиваля и рекомендует 10 фильмов, которые стоит посмотреть на ММКФ.

© Rai Cinema

Кадр из фильма «Анна Маньяни. Неизвестная история»

История Московского международного кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль — второй по старшинству киносмотр в мире после основанного в 1932 году Венецианского. Впервые он прошёл с 21 февраля по 1 марта 1935 года: тогда смотр носил название «Советский кинофестиваль в Москве», а председателем жюри стал Сергей Эйзенштейн. Участниками конкурсной программы были картины режиссёров из разных стран, например «Чапаев» советских постановщиков братьев Васильевых, «Маленькие женщины» американца Джорджа Кьюкора и «Частная жизнь Генриха VIII» британца Александра Корды.

В связи с осложнением обстановки в Европе, Второй мировой войной и её последствиями фестиваль не проводился вплоть до 1959 года. В 1959 году он был возобновлён по инициативе секретаря ЦК КПСС и будущего министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.

© Михаил Озерский/РИА Новости

До 1995 года ММКФ проходил раз в два года. В 1996 и 1998 годах он не проводился из-за проблем с финансированием. С 1999 года смотр устраивается ежегодно. Главный приз — «Золотой Святой Георгий».

За годы проведения ММКФ лауреатами и участниками фестиваля становились всемирно известные постановщики. Среди них — итальянцы Федерико Феллини (обладатель «Золотого приза» за фильм «Интервью») и Этторе Скола («Мы так любили друг друга»), польские режиссёры Анджей Вайда («Земля обетованная») и Кшиштоф Занусси («Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём»), японский мастер Акира Куросава («Дерсу Узала»), а также американский режиссёр Стэнли Крамер. Гостями смотра были европейские и голливудские кинозвёзды: от Ричарда Бартона, Софи Лорен и Жана Маре до Роберта Де Ниро, Брэда Питта и Квентина Тарантино.

Что вошло в программу ММКФ в 2026 году

В этом году в смотре примут участие около 200 кинолент от 43 стран-производителей, в том числе Алжира, Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов, Таиланда и Швейцарии. Значительную долю показов составляют премьеры: 19 мировых и международных, а также 96 российских.

В основном конкурсе участвует 13 картин из 10 стран, в том числе Италии, России, Испании, Республики Корея. В конкурсе документального кино заявлены девять кинолент. В конкурс «Русские премьеры» войдут семь отечественных фильмов, в том числе фантасмагория Романа Михайлова «Песни джиннов», философско-историческая драма Эдуарда Новикова «На краю света» и приключенческо-исторический фильм Андрея Богатырёва «Красный призрак 1812».

В этом году зрителей ожидает 16 внеконкурсных программ. Например, в программу «Дикие ночи» входят хорроры и триллеры со всего мира. В рамках программы «Эрос и Танатос» покажут фильмы о грани между жизнью и смертью, любовью и разрушением. «Апокалипсис сегодня» объединит картины о кризисах и тревогах современного мира и о представлениях, что такое конец света. Киноленты программы «Маленькие люди. Большие истории» расскажут о судьбах рядовых людей на фоне масштабных событий. Темам взросления и поиска себя посвящены работы, собранные в программе «Переходный возраст».

Фильмом открытия ММКФ станет военная драма Александра Котта «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым и Виктором Добронравовым. Речь в картине пойдёт об отряде спортсменов-буеристов, которые зимой 1941 года спасают детей из неэвакуированного детского дома в блокадном Ленинграде.

© Кинокомпания «Мастерская»

Кадр из фильма «Ангелы Ладоги»

Закроет смотр последняя киноработа известного немецкого режиссёра Вольфганга Беккера «Берлинский герой». По сюжету владелец убыточного видеопроката Михаэль Хартунг становится знаменитостью после того, как подтверждает историю о том, что во время работы на железной дороге организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Далеко не всё в этой истории правда, поэтому главный герой боится разоблачения. В картине сыграли звёзды немецкого кино: Чарли Хюбнер, Даниэль Брюль и Кристиана Пауль.

Как попасть на показы ММКФ и почему стоит это сделать

Как пояснили «Рамблеру» в пресс-службе смотра, церемонии открытия и закрытия фестиваля с показами фильмов открытия и закрытия — специальные мероприятия, попасть на которые могут только гости по приглашениям. Продажи билетов на эти события не осуществляются.

На все остальные показы можно свободно приобрести билеты. В этом году картины кинофестиваля демонстрируют на 12 площадках: это кинотеатры «Иллюзион», «Каро 11 Октябрь», «Поклонка», «Художественный», Кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи, а также кинотеатры сети «Москино»: «Искра», «Молодёжный», «Музейный», «Рассвет», «Факел», «Эльбрус» и «Юность». Цену билетов устанавливают сами площадки, стоимость варьируется от 350 до 550 рублей.

Первая причина посетить ММКФ — мировые премьеры, в том числе первые фильмы в карьере их создателей, пояснил в комментарии «Рамблеру» программный директор смотра Иван Кудрявцев. И это возможность для зрителей потом, когда эти режиссёры станут мастерами, говорить, что первый фильм они видели ещё на Московском международном кинофестивале, добавил он.

Ещё одной причиной Кудрявцев назвал возможность напрямую контактировать с создателями картин.

«Можно с ними общаться, их можно ловить после показа, задавать вопросы или просто слушать их встречи с журналистами, с профессионалами», — отметил программный директор ММКФ.

Третья причина, по мнению Кудрявцева, — очень сильная российская программа, возможность познакомиться с самыми актуальными новинками игрового, документального и короткометражного отечественного кино.

«На ММКФ показываются не только фильмы, которые потом выйдут в прокат. Большое количество картин ещё не имеет даты релиза, так что абсолютно точно гости смотра увидят их самыми первыми в стране. В случае с некоторыми фильмами фестиваль даёт единственную возможность увидеть их. Кроме того, на ММКФ есть большая ретроспективная программа, демонстрируются фильмы, увидеть которые на большом экране — редкая, уникальная возможность, тем более в отреставрированном виде, с плёнки», — рассказал Иван Кудрявцев.

10 фильмов, которые стоит посмотреть на 48-м ММКФ

«Анна Маньяни. Неизвестная история»

© Rai Cinema

Режиссёр: Моника Гуэрриторе.

В ролях: Моника Гуэрриторе, Томмазо Раньо, Лючия Мащино.

Основной конкурс

Фильм рассказывает о ночи 21 марта 1956 года, когда великая итальянская актриса Анна Маньяни накануне вручения ей премии «Оскар» за лучшую женскую роль бродила по улицам Рима в ожидании новостей. В момент своего триумфа она сталкивается с неожиданным поворотом судьбы, который раскрывает её глубокие человеческие качества и отношения с окружающими её людьми.

«Выготский»

© Ark Pictures

Режиссёр: Антон Бильжо.

В ролях: Сергей Гилёв, Виктория Исакова, Нелли Уварова.

Основной конкурс

Действие картины происходит в 1934 году в Москве. Выдающийся учёный Лев Выготский незадолго до своей кончины соглашается на несколько психоаналитических сеансов со своей идейной оппоненткой, ученицей Фрейда и Юнга Сабиной Шпильрейн. Оба героя, крупнейшие психологи, пытаются ответить на главный вопрос эпохи: существует ли способ воспитать «нового человека».

«Покойся с миром»

© JCG Bits Productions, Gatto Film

Режиссёры: Санта Де Сантис, Алессандро Д'Амбрози.

В ролях: Аугусто Форнари, Джулия Микелини, Валерио Мориги.

Основной конкурс

Замкнутый журналист Леонардо, зарабатывающий на жизнь написанием некрологов, однажды сталкивается с командой эксцентричных призраков. Среди них он узнаёт своего отца, который предстаёт перед ним не холодным и вечно отсутствующим, каким запомнился сыну, а молодым и жизнерадостным. Это событие заставляет героя погрузиться в абсурдный водоворот событий, где прошлое тесно переплетается с настоящим.

«Красный призрак 1812»

© «Студия ХЛЕБ»

Режиссёр: Андрей Богатырёв.

В ролях: Олег Савостюк, Константин Плотников, Никита Кологривый.

«Русские премьеры»

Во время Отечественной войны 1812 года французский отряд уничтожает имение князя Романовского и всю его семью. Главный герой Михаил чудом остаётся в живых благодаря вмешательству таинственного партизана-одиночки, которого французы прозвали Призраком. Одержимый жаждой мести, молодой князь отправляется со своим спасителем в опасный путь.

«Шурале»

© Bosfor Pictures, ВОЛЬГА

Режиссёр: Алина Насибуллина.

В ролях: Алина Насибуллина, Максим Матвеев, Рузиль Минекаев.

«Русские премьеры»

Главная героиня Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже своего брата Тимура. Чтобы найти его, девушка возвращается в родную деревню. Там ей предстоит столкнуться с собственным прошлым и мистическими тайнами, хранящимися в глубинах леса.

«Проклятие»

© Rights Cube

Режиссёр: Кэнъити Угана.

В ролях: Юкино Кайдзу, Мими Сяо, Сихо, Рэй Фан.

«Дикие ночи»

Администратор салона красоты Рико вместе со своей подругой Айри натыкается в соцсетях на странные видео от тайваньской подруги Шуфэнь. Когда попытки связаться с ней проваливаются, Рико выясняет, что Шуфэнь умерла полгода назад, но её страницы продолжают пополняться жуткими постами. После трагической гибели Айри главная героиня вместе со своим бывшим парнем и сестрой погибшей отправляется на Тайвань в поисках правды.

«Кейт Мосс и Фрейд»

© GFC Films

Режиссёр: Джеймс Лукас.

В ролях: Дерек Джакоби, Элли Бэмбер, Тим Дауни.

«Эрос и Танатос»

Действие картины разворачивается в 2002 году, когда 28-летняя Кейт Мосс, уже будучи иконой моды, отчаянно стремится показать миру свою подлинную сущность. Она позирует обнажённой знаменитому британскому художнику Люсьену Фрейду, чтобы с помощью этого эксперимента исследовать скрытые глубины собственной души.

«Секунды до нуля»

© Artcut Film Company

Режиссёр: Михаил Константинов.

В ролях: Владимир Верёвочкин, Валерий Скорокосов, Глафира Козулина.

«Апокалипсис сегодня»

Действие этого фантастического триллера происходит в постапокалиптическом мире. Два отчаянных путника идут через опасные ледяные пустоши в поисках последней надежды на спасение. Каждый шаг приближает героев к роковому выбору, который определит судьбу не только их самих, но и того, о чём они даже не помнят.

«Своя в доску»

© «Свободное кино», «Наше кино»

Режиссёр: Илья Лебедев.

В ролях: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк.

«Переходный возраст»

Учительница физики хочет отговорить сына-подростка бросить школу ради карьеры профессионального скейтера. Мать заключает с мальчиком пари: если она сможет выступить на крупных соревнованиях, он останется в школе. Героиня осваивает скейтборд с помощью своего ученика-двоечника, даже не догадываясь, что эта авантюра поставит на кон её репутацию и карьеру.

«Ягодка»

© Oreja le burro

Режиссёр: Паула Морель Кристо.

В ролях: Лилиана Хуарес, Серхио Прина, Винсент Джоэль Дегельке.

«Маленькие люди. Большие истории»

Жительница Аргентины, 60-летняя медсестра Ольга готовится к скорому отъезду из страны своего единственного сына. Неожиданная встреча с молодым французским туристом Стефано пробуждает в её душе давно забытые чувства и страсть, заставляя заново пережить бурю эмоций на пороге перемен.

При участии Алисы Курманаевой

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

