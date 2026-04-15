Дата выхода «Охоты на Голлума» и музыкальная школа Басты: что обсуждали 15 апреля

Стала известна дата выхода приквела «Властелина колец»

Премьера приквела «Властелина колец» под названием «Охота на Голлума» назначена на 17 декабря 2027 года, сообщила в своих соцсетях кинокомпания Warner Bros. Роль Арагорна исполнит Джейми Дорнан, а Кейт Уинслет сыграет Мериголд.

К своим персонажам вернутся Энди Серкис (Голлум), который также выступит режиссёром фильма, Иэн МакКеллен (Гендальф), Элайджа Вуд (Фродо) и Ли Пейс (Трандуил). Действие картины происходит между событиями «Хоббита» и «Братства Кольца». По сюжету Арагон пускается в погоню за Голлумом, чтобы тот не выдал Саурону местонахождение Кольца Всевластья.

Сериал «Извне» продлили на пятый сезон

Мистический сериал «Извне» продлён кинокомпанией MGM+ на пятый сезон, сообщает американское отраслевое издание The Hollywood Reporter. Сезон станет последним, его релиз ожидается в 2027 году. Проект, созданный авторами «Остаться в живых», повествует о семье туристов, пытающейся выбраться из зловещего города-ловушки.

Объявлено название полнометражного фильма по «Игре престолов»

Полнометражная картина по вселенной «Игры престолов» получила рабочее название «Завоевание Эйгона». Об этом на фестивале CinemaCon в Лос-Анджелесе объявили представители кинокомпании Warner Bros., сообщает американское отраслевое издание Variety. В центре сюжета окажется король Эйгон I Таргариен по прозвищу Завоеватель, который, согласно романам Джорджа Р. Р. Мартина, объединил Семь Королевств и выковал Железный трон. Премьера ожидается не ранее 2027 года.

Рэпер Баста откроет музыкальную школу

Рэпер Баста (Василий Вакуленко), университет «Синергия» и лейбл GAZ запускают Школу современной музыки «БАСТА × СИНЕРГИЯ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Школа будет включать четыре образовательных уровня: от детского дополнительного до высшего и программ для взрослых. В проекте откроется более 20 направлений, среди которых музыкальный продакшн, менеджмент, сонграйтинг, концертный продакшн, звукооператорское мастерство и музыкальная звукорежиссура.

Баста открывает музыкальную школу вместе с «Синергией»