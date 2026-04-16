Шнуров в проекте о Прокофьеве и Терон в роли нимфы: что обсуждали 16 апреля

Сергей Шнуров примет участие в проекте о Прокофьеве

Рок-музыкант Сергей Шнуров подтвердил своё участие в мультиформатном проекте «Три жизни Сергея Прокофьева», который приурочен к 135-летию композитора. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта Николай Табашников, добавив, что также ожидается участие Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Владимира Спивакова, Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и пианиста Владимира Вишневского. Проект будет включать в себя сериал, подкасты, короткие ролики, сайт и лонгрид.

Стала известна роль Шарлиз Терон в «Одиссее» Кристофера Нолана

Шарлиз Терон исполнила нимфу Калипсо в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Актриса появилась в этом образе в новом тизере картины, показанном на фестивале CinemaCon, сообщает издание Entertainment Weekly. По сюжету нимфа удерживает Одиссея на острове Огигия. Об участии актрисы в фильме было известно ранее, но её роль долгое время держалась в тайне. «Одиссея» станет первой в истории лентой, полностью снятой на камеры IMAX. В фильме также заняты Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Роберт Паттинсон.

Мужчина выиграл картину Пикассо в благотворительной лотерее

Программист Ари Ходара, потративший 100 евро на билет благотворительной лотереи, выиграл в Париже картину Пабло Пикассо «Голова женщины» (1941) стоимостью свыше 1 миллиона евро, сообщает The Guardian. О своей победе он узнал во время видеозвонка из аукционного дома Christie’s, изначально приняв это за розыгрыш. Всего в лотерее участвовало 120 тысяч человек, в ходе мероприятия удалось собрать 12 миллионов евро.

Том Уэйтс и Massive Attack выпустили совместный сингл

Британская трип-хоп-группа Massive Attack и американский музыкант Том Уэйтс выпустили совместный сингл «Boots On The Ground», сообщило британское издание The Independent. Для коллектива эта работа стала первой за шесть, а для Уэйтса — за восемь лет. В клипе, созданном из снимков фотографа thefinaleye, поднимаются темы убийства Джорджа Флойда и рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США, а музыканты Massive Attack назвали сотрудничество с Уэйтсом честью во времена «хаоса».

