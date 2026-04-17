Где эксклюзивно посмотреть ледовое шоу «Team Tutberidze. Чемпионы на льду»

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет в прямом эфире ледовое шоу «Team Tutberidze. Чемпионы на льду», которое пройдет 22 апреля в Москве. Запись события также будет доступна пользователям сервиса.

На льду выступят звёзды мирового фигурного катания: олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, призёр Олимпийских игр Александра Трусова, а также участники Олимпийских игр 2026 года Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Зрители Okko смогут посмотреть олимпийские программы.

Проект «Team Tutberidze. Чемпионы на льду» объединит не только действующих спортсменов, но и звёзд мировых первенств, а также воспитанников тренерского штаба Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Зрители увидят премьерные номера, специальные дуэты и прыжковый батл с элементами ультра-си. Максим Траньков станет ведущим и комментатором батла.

Шоу покажут в рамках масштабного сотрудничества Okko с центром фигурного катания Этери Тутберидзе, о котором онлайн-кинотеатр заявлял ранее. На сервисе уже можно посмотреть документальный сериал «Метод Тутберидзе» об одном из самых ярких тренеров современности и её воспитанниках. Также пользователи могут посмотреть интервью и другой контент с атлетами и тренерами центра фигурного катания.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: «Фигурное катание остаётся одним из самых востребованных видов спорта у нашей аудитории. Во время Олимпийских игр фигурное катание обеспечило около трети всего времени смотрения. Мы рады показать зрителям Okko ледовое шоу команды Этери Тутберидзе — проект, который объединяет лучших фигуристов разных поколений и даёт возможность увидеть спорт высших достижений в новом формате».

