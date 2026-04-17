Названы лауреаты премии BraVо и исполнитель роли Арагорна — хорошие новости недели

Объявлены лауреаты VII международной музыкальной премии BraVo

14 апреля на Исторической сцене Большого театра прошла церемония вручения VII международной музыкальной премии BraVo. Об этом сообщает радио «Орфей».

Награда за «Лучший классический мужской вокал» досталась Ильдару Абдразакову, а в аналогичной женской номинации отмечена Диляра Идрисова. В категории «Мировая звезда» победила Аида Гарифуллина, а «Дирижёром года» стал Николас Манн из Объединённых Арабских Эмиратов. Премию за «Лучшую классическую композицию в современном исполнении» получил пианист Денис Мацуев. Народного артиста СССР Владимира Васильева признали победителем в спецноминации за вклад в мировую культуру. «Концертной театральной площадкой года» стал Большой театр.

Премия BraVo была основана в 2018 году. Она ежегодно вручается в области классической и популярной музыки. За историю премии её лауреатами и почётными гостями становились такие мировые звёзды, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Анна Нетребко и Юрий Башмет.

Назван исполнитель роли Арагорна в приквеле «Властелина колец»

Кинокомпания Warner Bros. поделилась подробностями актёрского состава фильма «Охота на Голлума» — приквела трилогии «Властелин колец». Об этом студия сообщила в своих соцсетях. Исполнителем роли Арагорна станет Джейми Дорнан, известный по фильму «Пятьдесят оттенков серого». Кейт Уинслет перевоплотится в женщину-хоббита Мериголд.

События картины развернутся во временном промежутке между трилогиями «Хоббит» и «Властелин колец». По сюжету Арагорн пускается в погоню за Голлумом, чтобы не дать ему рассказать Саурону, где находится Кольцо Всевластья.

Режиссёром картины выступит Энди Серкис, который также вернётся к роли Голлума. Авторами сценария стали Филиппа Бойенс, Фрэн Уолш, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Также к своим персонажам вернутся Иэн МакКеллен (Гэндальф), Ли Пейс (Трандуил) и Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс). «Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года.

Мужчина выиграл картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро в благотворительной лотерее

58-летний инженер-программист Ари Ходара выиграл подлинную картину Пабло Пикассо «Голова женщины» (1941 год) стоимостью более 1 миллиона евро в благотворительной лотерее, сообщило британское издание The Guardian. Лотерейный билет обошёлся мужчине в 100 евро. Узнав о победе по видеозвонку из аукционного дома Christie’s, Ходара сначала решил, что это розыгрыш, передаёт издание. Позже мужчина признался, что пока оставит полотно себе и первым делом расскажет новость жене.

Благотворительная лотерея «Один Пикассо за 100 евро» проводится в третий раз. В этом году все 120 тысяч билетов были проданы, благодаря чему организаторы собрали 12 миллионов евро. Из этих средств один миллион евро получила галерея Opera Gallery, предоставившая картину. Остальные деньги пойдут в фонд исследований болезни Альцгеймера.

Предыдущие две лотереи проводились в 2013 и 2020 годах. В сумме они собрали более €10 миллионов евро: эти средства были направлены на поддержку культурных проектов в Ливане и гуманитарных инициатив в Африке.

В столице стартовал Московский международный кинофестиваль

В московском театре «Россия» состоялось торжественное открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщило информационное агентство ТАСС. В этом году в смотре принимают участие около 200 картин от 43 стран-производителей, указано на официальном сайте ММКФ.

В основном конкурсе за главный приз — «Золотого Святого Георгия» — будут бороться 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Испании, Монголии и других стран. Россию в этой программе представляют две ленты: «Выготский» Антона Бильжо и «Отец» Павла Иванова. Фильмом открытия смотра стала военная драма Александра Котта «Ангелы Ладоги». Закроет ММКФ последняя киноработа знаменитого немецкого режиссёра Вольфганга Беккера «Берлинский герой». Фестиваль продлится до 23 апреля.

ММКФ считается вторым старейшим в мире кинофестивалем после Венецианского. Впервые он прошёл в 1935 году, а с 1999 года устраивается ежегодно. В этом году смотр проходит в 48 раз.

Баста запустит свою музыкальную школу

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) совместно с университетом «Синергия» и лейблом GAZ объявили об открытии Школы современной музыки под названием «БАСТА × СИНЕРГИЯ», сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Рамблера».

В ней будет четыре ступени обучения: от детского дополнительного до высшего образования и дополнительных программ для взрослых. Учащимся доступно более 20 профилей, среди которых музыкальный продакшн, сонграйтинг, концертный менеджмент и звукорежиссура.

Студенты с первого дня будут учиться и работать вместе с теми, кто прямо сейчас формирует музыкальную индустрию, отметил Баста, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Он добавил, что акцент в обучении будет сделан не только на дипломе, а на реальной востребованной специальности.

Учебный план на 60% состоит из практики и на 40% из прикладной теории, причём ученики могут сами выбирать предметы внутри своего направления. Составлять программы и проводить занятия станут действующие артисты, продюсеры и звукорежиссёры. Для желающих доступен онлайн-формат с подключением в реальном времени.

Приём заявок на очные программы стартовал 15 апреля. Дистанционные курсы по музыкальному продакшну, менеджменту и сонграйтингу запускаются в мае. Очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования начнётся 1 сентября.

Мадонна анонсировала первый за семь лет студийный альбом

Американская певица Мадонна официально объявила о выходе своего 15-го студийного альбома, который получил название Confessions II. Как сообщает BBC, эта пластинка станет логическим продолжением знаменитого диска Confessions on a Dance Floor (2005).

Релиз новинки запланирован на 3 июля, а в соцсетях уже появился 60-секундный отрывок первого трека «I Feel So Free», где использована строка из хита певицы Into The Groove 1985 года.

Над новым альбомом будет работать британский продюсер Стюарт Прайс, с которым артистка записывала Confessions on a Dance Floor. Он также сопровождал Мадонну в ходе её турне Celebration в 2023 году. Confessions II станет первой полноценной работой Мадонны за прошедшие семь лет. Последний на данный момент студийный лонгплей певицы Madame X вышел в 2019 году.

Драма о Маньяни и хоррор про соцсети: что смотреть на Московском международном кинофестивале