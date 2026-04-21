«Нормал»: разбираем боевик о противостоянии шерифа и города

В российский прокат вышел фильм «Нормал» режиссёра Бена Уитли с Бобом Оденкёрком в главной роли. История про временного шерифа, который следит за порядком в небольшом городке Миннесоты, сочетает в себе боевик, комедию, криминальный триллер. Непредсказуемый сюжет и колоритные персонажи захватывают зрителей с первых сцен. «Рамблер» рассказывает, как фильм ломает каноны жанра, чем перекликается с картинами Квентина Тарантино и чего от него ожидать.

О чём сюжет

Действие фильма происходит в небольшом городке Нормал в глуши Миннесоты. Несколько десятков домов в заснеженных пустошах с добродушными жителями и дружелюбным комьюнити производят приятное впечатление на зрителей и главного героя. Его зовут Улисс (Боб Оденкёрк), и он страж порядка, которого направляют в Нормал на пару месяцев, чтобы он исполнял обязанности местного шерифа. Предыдущий внезапно скончался, и до выборов нового Улисс должен присмотреть за городом.

На первый взгляд задача кажется до неприличия лёгкой, а подход Улисса к работе должен ещё больше упростить его пребывание в городе. Мужчина лояльно подходит к мелким проступкам своих подопечных-жителей: закрывает глаза на нарушения вроде парковки барменши (Лена Хиди) в неправильном месте и не слишком вникает в сложные давние взаимоотношения обитателей.

Улисс предпочитает не обращать внимания на то, почему пожилая владелица магазина по продаже шерсти прослушивает полицейскую волну, в местном кафе висят винтажные заряженные ружья, а в лавке по продаже всякой всячины для дома подозрительно большое количество опасных предметов.

«Веселье» начинается, когда двое преступников пытаются ограбить банк, и Улисс понимает, что каждый житель Нормала замешан в криминале. С этого момента фильм неожиданно превращается в боевик, который может соперничать с картинами Квентина Тарантино по количеству жестокости и гипертрофированного, на грани театральности, насилия.

Подход режиссёра

Режиссёр Бен Уитли известен фильмами, в которых переосмысливает замкнутое пространство. Он помещает героев в одну локацию, добавляет катализатор действия и вместе со зрителями наблюдает за тем, как люди теряют человеческий облик, обнажая свою настоящую природу.

Именно так было в картине «Поле в Англии», когда персонажи оказывались одни в пустошах, в утопичной «Высотке» с Томом Хиддлстоном, где люди были заперты в небоскрёбе, или «Перестрелке» с Бри Ларсон и Сэмом Райли — тогда заброшенный склад стал площадкой для битвы между дилерами по продаже оружия.

«Нормал» продолжает эту линию: занесённый снегами Нормал превращается в поле битвы. Здание банка и хранилища становится местом, где персонажи в ходе перестрелки обнажают свои абсурдные мотивы, показывают агрессивный нрав и почти животное стремление заполучить награбленное.

Для Улисса, который старается ничем не выделяться и быть простым, «обычным» (тут зашифрована ироничная отсылка к названию города) шерифом, такой поворот становится неожиданным. После заварушки в банке границы между бытовым и жестоким исчезают: кажется, что история идёт по предсказуемой траектории, но на каждом сюжетном повороте аудитория сомневается: это реальность, кошмар кого-то из героев, а может, коллективное безумие?

Особенности картины

Монтаж в «Нормале» удивляет неожиданными склейками, а визуально повторяющиеся сцены создают ощущение, что герои попали в замкнутую систему. Тревога здесь смешивается с жестоким юмором, ироничными диалогами, дерзкими перестрелками и кровавыми рукопашными боями.

Жители Нормала, которые явно что-то замалчивают, новый шериф, который пытается разобраться с травмами прошлого, навевающие скуку пейзажи, а также неожиданные герои, ставшие причиной городских погромов, с первых кадров постепенно нагнетают обстановку. Особенно любопытно смешение жанров: фильм притворяется криминальным боевиком, но на самом деле состоит из множества жанровых граней. Почти сразу, после приезда Улисса, по мере знакомства с основными героями, история приобретает нотки психологического триллера. Затем к ней добавляются элементы чёрной комедии, фарса, а потом и экшена.

Сценография здесь важна не меньше, чем сюжет: пространство становится активным участником действия. Реалистичные интерьеры превращаются в ловушки, а общественные пространства вроде магазинов и ресторанов начинают играть новыми красками — Уитли обыгрывает, как самые безопасные предметы могут стать орудиями убийства.

Актёры и роли

Выбор Боба Оденкёрка на роль Улисса оправдан: актёр воплощает мужчину, который за внешней собранностью прячет драму и испуг. После «Лучше звоните Солу» он отточил амплуа тревожного героя с внутренними дилеммами. Его шериф в «Нормале» старается оставаться рациональным и спокойным, когда всё вокруг рушится — образно и фигурально. Он передает эмоции почти незаметными, детальными реакциями: невозмутимо приподнятой бровью, ответом, который следует после паузы.

На контрасте с ним выступает Лена Хиди, сыгравшая бойкую барменшу по имени Мойра. Её героиня — воплощение опасности, разрушения и энергии. Она успевает побыть обходительной работницей бара, вывести Улисса на доверительный разговор, перевоплощается в язвительную и бойкую даму с винтовкой наперевес и умудряется не раскрывать своих тайн почти до самого финала.

Другие второстепенные персонажи подобраны так, что весь ансамбль задаёт нужную атмосферу. Мэр Нормала (Генри Уинклер) воплощает двуличного чиновника, который везде ищет выгоду, дочь бывшего шерифа Алекс (Джесс Маклауд) играет потерянную женщину, не доверяющую никому в городе. Особенно колоритными получились заместитель шерифа, мечтающий занять должность Улисса, ушлая секретарша полицейского отделения и пронырливые грабители банка.

Почему стоит смотреть

«Нормал» — фильм на стыке авторского и жанрового кино, умудряющийся найти правильный баланс между зрелищной картинкой, динамичным повествованием и смысловым наполнением. Атмосферная картина с аутентичным актёрским составом держит зрителя в состоянии неуверенности и интригует от сцены к сцене. Проект понравится ценителям тревожного, непредсказуемого и изобретательного кино.

Фильм идёт в российском прокате.

