Съёмки в Милане и сестра Тимоти Шаламе: что известно о фильме «Дьявол носит Prada 2»

20 апреля в нью-йоркском Линкольн-центре состоялась мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2». Долгожданное продолжение культовой истории о мире высокой моды и глянцевой журналистики вышло спустя 20 лет после релиза первого фильма. «Рамблер» рассказывает, что известно о сиквеле, в котором, помимо Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, снялись Леди Гага и сестра Тимоти Шаламе — Полин.

О чём сюжет фильма

Эта комедийная драма — продолжение фильма «Дьявол носит Prada», вышедшего в 2006 году и основанного на одноимённой книге бывшей помощницы главного редактора американского Vogue Анны Винтур Лорен Вайсбергер (бестселлер был опубликован в 2003-м). Как пояснила в беседе с американским Vogue сценаристка Алин Брош Маккенна, сиквел не является адаптацией романа-продолжения Лорен Вайсбергер «Месть носит Prada» (2013), а представляет собой полностью оригинальную историю. Как и первая картина, сиквел рассказывает о мире моды, глянца и непростых отношениях внутри редакции журнала Runway, но на этот раз с изменившимся балансом сил.

Сюжет переносит зрителей в наше время. Печатные СМИ переживают кризис, и журнал Runway, которым руководит легендарная Миранда Пристли (Мерил Стрип), борется за выживание. Чтобы спасти издание, Миранда вынуждена обратиться за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили Чарльтон (Эмили Блант). За прошедшие годы Эмили сделала впечатляющую карьеру и теперь возглавляет люксовый модный бренд. Рекламные деньги этого бренда могут обеспечить Runway дальнейшее существование. Но как будут складываться отношения Эмили с экс-начальницей, которая часто бывала безжалостна по отношению к ней.

В центре этого конфликта оказывается Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая после ухода из Runway стала уважаемым журналистом-международником и много путешествует по миру. Но обстоятельства заставляют её вернуться в Нью-Йорк и устроиться в Runway на позицию старшего редактора. Девушка вынуждена лавировать между Мирандой и Эмили, которая теперь смотрит на неё сверху вниз. В трейлере Эмили с фирменной язвительностью заявляет вернувшейся Энди: «Ты изменилась, да. Стала более уверенной. Только брови старые оставила».

Кто снимал фильм

Режиссёрское кресло вновь занял Дэвид Фрэнкел, снявший оригинальный фильм 2006 года. Хотя Фрэнкел известен зрителям в первую очередь по этой ленте, его фильмография весьма разнообразна. В качестве режиссёра он снимал полнометражные фильмы «Марли и я», «Призрачная красота», а также эпизоды сериалов «Утреннее шоу» и «Секс в большом городе».

За сценарий отвечала Алин Брош Маккенна, работавшая над первым фильмом. Маккенна — одна из самых востребованных сценаристок Голливуда, специализирующаяся на адаптациях женской прозы и романтических комедиях. Среди её работ — «27 свадеб», «Законы привлекательности» и «Мы купили зоопарк», а также сериал «Чокнутая бывшая».

В интервью Vogue Алин пояснила, что работа над сценарием сиквела была продиктована временем: «Все три сферы, показанные в фильме — издательское дело, мода и журналистика, — пережили тектонические сдвиги. Это был шанс продемонстрировать совершенно новое рабочее место».

Кто снимался в фильме

Хотя первый фильм стал культовым и имел огромный кассовый успех: по данным американского отраслевого издания Variety, при бюджете в 41 миллион долларов он заработал в международном прокате 326 миллионов долларов — Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй долгое время с сомнением относились к идее снять сиквел. Как сообщало Variety в 2016 году, Стрип в приватных разговорах признавалась, что не заинтересована в продолжении этой истории. Хэтэуэй в беседе с этим же изданием отмечала, что с удовольствием поработала бы вместе с командой «Дьявол носит Prada» над каким-либо другим фильмом.

Тем не менее обе звезды, равно как и Эмили Блант, вернулись к своим персонажам в продолжении. В беседе с Vogue Мерил Стрип рассказала, что атмосфера на съёмках сиквела сильно отличалась от первой картины. Актриса пояснила: когда она вышла из своего съёмочного фургона на ту самую Шестую авеню, где команда снимала первый фильм 20 лет назад и тогда никому до них не было дела, то услышала восторженные крики фанатов. «А когда мы снимали подражание балу Met Gala, обстановка была ещё безумнее. Люди наряжались как Миранда», — добавила она.

В беседе с журналистами во время промокампании фильма в Шанхае Энн Хэтэуэй призналась, что сначала относилась к идее сняться в сиквеле с осторожностью. «Я думала, что возвращаться к чему-то столь любимому — это очень рискованное предприятие», — пояснила актриса, чьи слова приводит издание China Daily. Но её сомнения развеял сценарий продолжения: кинозвезда назвала его «одним из лучших сценариев», которые она читала и в котором умело сочетались ностальгия и понимание современного мира.

Эмили Блант, чья карьера после роли капризной ассистентки резко пошла в гору («Грань будущего», «Тихая гавань», «Оппенгеймер»), призналась, что вернуться к образу Эмили Чарльтон оказалось «слишком легко». «Этот персонаж, кажется, идеально мне подходит. Она психопатка. Может, мне стоит спросить себя, почему так легко снова вжиться в эту роль», — пояснила она в интервью Vogue.

Стэнли Туччи вернулся к роли Найджела. К актёрскому ансамблю также присоединились Джастин Теру и звезда «Ангелов Чарли» Люси Лью. Одну из второстепенных ролей сыграла сестра Тимоти Шаламе — Полин. Также в картине появится дизайнер Донателла Версаче.

Как проходила работа над фильмом

Съёмки сиквела стартовали 30 июня 2025 года в Нью-Йорке. Одна из важных сцен была снята в аэропорту Ньюарк Либерти 10 сентября того же года. Часть эпизодов снималась в Милане. Завершился съёмочный процесс 20 октября 2025 года.

Музыку к продолжению написал композитор Теодор Шапиро, работавший над оригинальной картиной. Но главной музыкальной сенсацией сиквела стал трек Runway в исполнении Леди Гаги и рэп-певицы Doechii. Отрывок песни прозвучал во втором трейлере, а полная версия композиции была выпущена 10 апреля 2026 года. В фильме также ожидается камео Леди Гаги.

По данным аналитической компании WaveMetrix, тизер-трейлер «Дьявол носит Prada 2», вышедший в ноябре 2025 года, набрал 181,5 миллиона просмотров за первые сутки и стал самым просматриваемым комедийным трейлером за 15 лет. Полноценный трейлер, выпущенный 2 февраля 2026 года, собрал 222 миллиона просмотров за 24 часа, что студия 20th Century Studios назвала рекордом в своей истории, сообщала «Афиша Daily».

Когда фильм выйдет в прокат

В ряде стран, например Южной Корее, Бельгии и Латвии, «Дьявол носит Prada 2» выйдет в прокат 29 апреля 2026 года. Во многих европейских и латиноамериканских государствах, например Греции, Германии, Аргентине и Бразилии, его можно будет увидеть с 30 апреля. В американском прокате он появится 1 мая. Что касается российского проката, официальной даты выхода на момент написания материала объявлено не было.

