Триумф «Вот это драма!» и Бузова в «Покровских воротаха»: что обсуждали 7 апреля

Ольга Бузова получила роль в спектакле «Покровские ворота»

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова получила роль медсестры Людочки в спектакле «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина. Постановка будет проходить в театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Первые показы с участием Бузовой состоятся 25 апреля.

Ремейк мультфильма о братьях Марио стал самым кассовым проектом в 2026 году

Анимационный ремейк о приключениях братьев Марио «Супер Марио: Галактическое кино» за три уикэнда (фильм стартовал в прокате с 5 апреля) собрал 747 миллионов долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года, сообщает американское издание Deadline.

Умерла звезда фильма «Багровые реки» Надя Фарес

Французская актриса Надя Фарес, известная по роли в триллере «Багровые реки» (2000) с Жаном Рено, скончалась в возрасте 57 лет, сообщает французское издание L’Humanité со ссылкой на дочерей артистки. Актриса находилась в коме с 11 апреля, после того как её без сознания вытащили из бассейна. Причиной смерти стала остановка сердца.

Райан Рейнольдс рассказал о четвертом фильме про Дедпула

Американский актёр Райан Рейнольдс, сыгравший супергероя Дедпула в знаменитой франшизе, в интервью изданию Today заявил, что четвёртый фильм о Дэдпуле может выйти, но его персонаж отойдёт на второй план. «Я не думаю, что когда-либо снова сделаю Дэдпула центральным героем. Это парень, который отлично смотрится в группе», — пояснил актёр.

Лента «Вот это драма!» возглавила российский прокат

Нашумевшая картина с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях «Вот это драма!» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувшего уик-энда (с 16 по 19 апреля). Фильм собрал 151,5 миллиона рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Умер актёр из «Звёздного дисанта» Патрик Малдун

Умер американский актёр Патрик Малдун, известный по ролям в фантастическом боевике «Звёздный десант» (1997) и семейном фильме «Робо-Пёс» (2015), сообщает Deadline. Артисту было 57 лет. По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ.

