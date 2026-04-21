Продолжение «Я—легенда» и «Очень сказочные дела»: что обсуждали 21 апреля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

В московском метро запустили кинопоезд к юбилею студии Горького

В честь 111-летия киностудии имени Горького в столичной подземке начал курсировать тематический состав. В вагонах разместили иллюстрации к известным фильмам, фото артистов, цитаты и любопытные факты о картинах, передаёт ТАСС.

Вышел тизер нового полнометражного мультфильма про Лунтика

Кинокомпания «Вольга» представила первый тизер-трейлер новых приключений Лунтика. Премьера анимационной ленты «Лунтик. Обратная сторона Луны» запланирована на 27 августа 2026 года. Фильм станет продолжением ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024). По сюжету главный герой вместе с Кузей отправится на обратную сторону Луны на поиски своего папы.

Стало известно, кто снимет сиквел картины «Я — легенда»

Продолжение постапокалиптического фильма «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-младший, известный по фильмам «Крид-2» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов», сообщает американское издание Collider со ссылкой на слова самого Кейпла-младшего. По информации, к своей роли вернётся Уилл Смит, также в проекте задействован Майкл Б. Джордан.

ТНТ показало тизер новогодней сказки «Очень сказочные дела»

Телеканал ТНТ сменил концепцию новогоднего фильма. Вместо ранее заявленного «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте» покажут комедийную фэнтези-сказку под названием «Очень сказочные дела», передаёт Афиша Daily. В центре сюжета — простоватый сороколетний мужчина Емеля, который отправляется в изнанку на поиски укравшего царскую дочку Кощея. Роли в картине исполнят Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян.

Том Хупер экранизирует роман Милли Бобби Браун

Режиссёр «Король говорит!» и «Отверженных» Том Хупер снимет фильм по роману актрисы Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов». Как передаёт издание Deadline, книга основана на военных воспоминаниях бабушки Браун. Сценарий напишет Энтони Маккартен. Сама Браун сыграет главную роль и выступит продюсером.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Джейн Эйр»: рассказываем о классическом сериале с Тимоти Далтоном в день рождения Шарлотты Бронте