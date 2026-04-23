«Запретный плод»: разбираем ужастик о юных колдуньях

В российский прокат вышел комедийный ужастик «Запретный плод» американской дебютантки Мередит Эллоуэй. Три продавщицы магазина одежды в обычном техасском торговом центре устроили шабаш. Вскоре к девушкам примыкает четвёртая юная ведьма, которая вносит разлад в отношения колдуний. Автор «Рамблера» рассказывает, как фильм в кровавой и весёлой форме иронизирует над сестринством, сектами и наивными картинами о дружбе из 1990-х.

О чём сюжет

Молодые и эффектные Эппл (Лили Рейнхарт), Фиг (Александра Шипп) и Черри (Виктория Педретти) работают продавщицами в магазине Free Eden, расположенном в обычном гигантском торговом центре в Далласе. Раньше в компании была четвёртая — Пикл (Эмма Чемберлен), но недавно девушка сошла с ума. Троица подружек замечает на фудкорте новую продавщицу Пампкин (Лола Тун) и зовёт к себе в магазин. Пампкин рада влиться в крутую компанию.

Но у Эппл, Фиг и Черри есть секрет. На самом деле они юные ведьмы, которые любят вредить мужчинам. Пампкин соглашается вступить в шабаш под названием «Рай» и внимательно следит за новыми знакомыми. У каждой оказываются свои секреты. Девушки утверждают, что ненавидят мужчин, им запрещено вступать в отношения, но Фиг втайне от подруг заводит парня. Черри страдает от старой психологической травмы: родители много лет назад погибли в пожаре и оставили девочку сиротой. Теперь Черри ищет утешение в беспорядочных половых связях. А Эппл, лидер юных ведьм, кажется, и вовсе убийца. Постепенно Пампкин становится лидером компании, собирает компромат на всех. Эппл мириться с новым положением не намерена, ссор не избежать.

Кто работал над фильмом

Премьера «Запретного плода» состоялась на кинофестивале SXSW в Остине в 2026 году, всего полтора месяца назад. Это второй по значимости киносмотр США после «Сандэнса». Для молодой постановщицы Мередит Эллоуэй фильм стал полнометражным дебютом. Сценарий режиссёр написала вместе с Лили Хотон. «Запретный плод» — экранизация пьесы Хотон «От женщины начало греха, и через неё все мы умираем». Премьера спектакля по произведению прошла в 2019 году в нью-йоркском театре Medicine Show Theatre.

Оператором «Запретного плода» выступил Карим Хуссэйн, снимавший фильмы «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга и «Воспламеняющая взглядом» Кита Томаса, а также отдельные эпизоды сериалов «Ганнибал» и «Поколение „Ви“». Музыку к фильму написала уроженка Москвы Анна Друбич («Мастер и Маргарита», «Оборотни внутри» и «Одесса»).

У «Запретного плода» молодой, но многообещающий каст. Лили Рейнхарт известна по сериалам «Ривердэйл» и «Хэл и Харпер». Лола Тун прославилась многосерийным проектом «То лето, когда я похорошела», а сейчас снимается у режиссёра Осгуда Перкинса в хорроре «Молодые люди». Александра Шипп появлялась на вторых ролях в «Барби» и «Людях Икс: Апокалипсис». Виктория Педретти играла в сериалах Майка Флэнагана «Призрак дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай».

Плюсы и минусы фильма

«Запретный плод» начинается как милая молодёжная комедия о верных подружках, пусть и со странностями. Но чем дальше развивается сюжет, тем меньше в фильме смешного. Ни Пампкин, ни зрители с первых минут не верят ни в магические способности Эппл, ни в серьёзность её намерений. Абсурдность колдовского кружка подчёркивается локацией. Современные ведьмы встречаются не в старинном готическом замке на холме или в подвале проклятого дома, а в подсобке магазина в торговом центре. Причём в примерочной у ведьм оборудована исповедальня, а в грехах девушки признаются Мэрилин Монро, которая более полувека назад жестоко пострадала от рода мужского.

Можно решить, что «Запретный плод» — кино о сестринстве и настоящей дружбе, но повествование окрашено драматическими нотками. Эллоуэй показывает, что за нездоровой тягой к кружку, где тебя поймут и примут, скрываются одиночество, семейные проблемы и психологические травмы. Каждая из ведьм по-своему сломлена, поэтому собрания являются для девушек терапией и побегом от пугающей реальности. На самом деле Эппл, самая сильная в компании, организовала авторитарную секту из слабых людей. Шабаш можно воспринимать и как бунт против родителей, и как попытку залечить душевные раны.

Современный кинематограф часто рассуждает об опасности токсичных романтических отношений, причём чаще всего в жанре хоррора. Вспомним хит прошлого года «Одно целое» Майкла Шэнкса, а совсем скоро в российский прокат выйдет «Обсессия» Карри Баркера. В паре легко потерять себя. «Запретный плод» в обманчиво весёлой форме говорит, что дружеские отношения тоже могут быть токсичными. Вырваться из тисков сестёр будет непросто.

Стоит ли смотреть

«Запретный плод» ловко перескакивает с одного жанра на другой, поэтому фильм нескучно смотреть. Легковесная комедия перетекает в психологическую драму, а ближе к финалу зрителей ожидает и вовсе гротескный кровавый хоррор. Картина забавно переосмысляет канон фильмов из 1990-х и 2000-х о женской дружбе. Под удар попадают «Дрянные девчонки», «Колдовство» и «Практическая магия». Постановщица выворачивает наизнанку знакомую сюжетную завязку и наглядно показывает, что любые закрытые общества с безумным лидером опасны.

В первую очередь проект, конечно, ориентирован на женскую аудиторию — значимых мужских персонажей тут нет вовсе, но может доставить удовольствие всем любителям не самых заковыристых комедийных ужастиков. К фильму не стоит относиться чересчур серьёзно. Это милая жанровая безделушка, которая не претендует ни на статус современной классики, ни на тонкую проработку персонажей. Отдельные сюжетные ходы напоминают мыльную оперу, так что зрителям стоит подготовиться к намеренно наивным, а порой и абсурдным моментам.

