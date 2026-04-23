«Аватар»: рассказываем о сюжете франшизы, наградах и интересных фактах

В начале апреля продюсер франшизы «Аватар» Рэй Санкини, чьи слова передаёт портал Film.ru сообщила, что работа над четвёртой и пятой частями культовой саги Джеймса Кэмерона идёт полным ходом, сценарии уже готовы. Но о чём они, продюсер не уточнила. Мировой релиз «Аватара 4» намечен на 2029 год, а «Аватара 5» — на 2031-й.

Первые три части франшизы выходили в 2009, 2022 и 2025 годах. Оригинальный «Аватар» (2009) собрал в мировом прокате рекордные 2,92 миллиарда долларов, согласно данным «Кинопоиска». Сегодня он является самым кассовым фильмом в мире, среди его наград три «Оскара» и ряд других знаковых наград. «Аватар: Путь воды» (2022) заработал 2,34 миллиарда долларов и находится на третьем месте по сборам в мире (после «Мстители. Финал»). А вышедший в декабре 2025 года «Аватар: Пламя и пепел» собрал 1,4 миллиарда долларов.

Сюжет

Первый фильм. Действие происходит в 2154 году на вымышленной планете Пандора. Бывший морпех Джейк Салли, прикованный к инвалидному креслу, прибывает на планету вместо погибшего брата-учёного. Джейк должен изучить особенности жизни местного народа На’ви и выведать их секреты: для этого учёные создают для него аватара. По мере знакомства с На’ви, Джейк влюбляется в дочь вождя клана Нейтири и переходит на сторону аборигенов. Когда на землю клана нападают военные, чтобы заполучить спрятанные в ней дорогие минералы, Джейк защищает народ и остаётся в теле аватара навсегда.

Второй фильм. Прошло более десяти лет. Джейк и Нейтири создали семью и стали лидерами клана. Но люди возвращаются на Пандору с новой угрозой — аватарами-убийцами, несущими души убитых землян. Чтобы спасти своих детей, Джейк уводит семью в далёкие прибрежные воды, где просит убежища у клана Меткайна — свободных ныряльщиков, живущих в гармонии с океаном.

Третий фильм. Семья Салли продолжает свой путь, переживая горе после гибели старшего сына Нетейама. В новом фильме герои сталкиваются с враждебным кланом На’ви — «Огненным народом» (Пепельным племенем) во главе с яростной вождицей Варанг, которая представляет новую, доселе невиданную угрозу для всех обитателей Пандоры.

Страна производства

США

Хронометраж

Первый фильм — 162 минуты (2 часа 42 минуты), второй — 192 минуты (3 часа 12 минут), третий — 197 минут (3 часа 17 минут).

Создатели фильмов

Все три фильма сняты по сценарию и под руководством режиссёра Джеймса Кэмерона, который также выступил продюсером. Сценарий ко второму и третьему фильмам также писали Шейн Салерно, Рик Джаффа, Джош Фридман и Аманда Сильвер.

В главных ролях

Сэм Уортингтон (Джейк Салли), Зои Салдана (Нейтири), Сигурни Уивер ( доктор Грейс Огастин), Стивен Лэнг (полковник Майлз Куоритч), Кейт Уинслет (Ронал), Клифф Кёртис (Тоновари).

Интересные факты о фильмах

Для съёмок «Аватара» Джеймс Кэмерон и его команда разработали уникальную систему захвата движения и технологию 3D-съёмки с использованием специальных камер Fusion Camera System.

Во время работы над продолжениями Кэмерон погружался на дно Марианской впадины на батискафе «Deepsea Challenger», чтобы изучить подводные ландшафты для создания мира океанского клана Меткайна.

В третьей части режиссёр применил новую технологию, позволяющую снимать актёров под водой без использования аквалангов — они могли задерживать дыхание до четырёх минут.

Создатели франшизы построили самый большой в мире 70-тонный водяной бак, чтобы имитировать океанские волны и течения для реалистичных сцен погружений.

Фильмы снимали преимущественно в павильонах США (Калифорния) и Новой Зеландии (Веллингтон) с использованием компьютерной графики. Также съёмки проходили в национальном парке Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань, который стал прообразом парящих гор Пандоры.

Для племени На’ви лингвистами был придуман специальный уникальный язык.

Рейтинг и критика

Рейтинг первого «Аватара» на международной платформе IMDb составляет 7,9 баллов из 10, на «Кинопоиске» — 8 баллов из 10 и входит в топ-250 фильмов сервиса (занимает 95 место). «Аватар: Путь воды» на IMDb оценивается в 7,5 баллов из 10, на «Кинопоиске» — 7,7 баллов из 10. «Аватар: Пламя и пепел» получил зрительский рейтинг 7,4 балла из 10 на IMDb и 7,6 баллов из 10 на «Кинопоиске».

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 81% всех отзывов критиков о первом фильме оказались положительными. У «Аватар: Путь воды» 76% положительных рецензий, а «Аватар: Пламя и пепел» понравился лишь 66% критикам.

Первый «Аватар» критики считают эталоном визуальных эффектов с целостным, хотя и простым сюжетом. Многие называют его классикой, перевернувшей индустрию кино. Кирк Ханикатт из The Hollywood Reporter заявлял о настоящей магии фильма: по его мнению, экран наполнен таким количеством действия, а звуковая дорожка — такой мощной музыкой, которых не найти в дюжине других научно-фантастических боевиков. По его словам, в фильме не потрачено зря ни минуты. Обозреватель издания Variety Тодд Маккарти называл ленту «уникальным зрелищем» с «захватывающими дух видами» и «повествовательным волнением».

Вторая часть получила менее сдержанные отзывы, а третью раскритиковали. Кинокритик BBC Николас Барбер в своей рецензии назвал третий фильм «самым длинным и худшим» в серии «Аватар», добавив, что картина выглядит «нереалистично и непогружающе, как старая аркадная игра». Кинокритик Робби Коллин для The Daily Telegraph говорил, что просмотр третьего фильма похожим на наблюдение за тем, «как 300 миллионов фунтов блёсток высыпают в аквариум». По его мнению, Кэмерон зашёл в творческий тупик.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет первого фильма составил 237 миллионов долларов при мировых сборах более 2,92 миллиарда, что сделало его самым кассовым фильмом в истории, согласно данным «Кинопоиска». «Аватар: Путь воды» обошёлся в 400 миллионов и собрал 2,34 миллиарда долларов по всему миру. Третья часть, также стоившая 400 миллионов долларов, собрала всего 1,4 миллиарда долларов в мировом прокате.

Награды

Первый «Аватар» был номинирован на девять премий «Оскар», включая «Лучший фильм», и получил три статуэтки — за лучшие визуальные эффекты, операторскую работу и художественное оформление. Картина также стала триумфатором премии «Сатурн», одержав победу сразу в десяти номинациях, включая «Лучший научно-фантастический фильм». Также на её счету два «Золотых глобуса» за лучший фильм, а Джеймс Кэмерон был признан лучшим режиссёром. А еще лента получила две премии Британской академии киноискусств (BAFTA) за лучшие визуальные эффекты и лучшую работу художника-постановщика. Также «Аватар» заработал российскую премию «Золотой орел», как лучший зарубежный фильм в российском прокате.

Второй фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, в этой же номинации ему присвоили премию BAFTA. Также лента завоевала четыре премии «Сатурн», в том числе в номинациях лучший научно-фантастический фильм и лучшую работу режиссёра. У третьей части также имеются «Оскар» и BAFTA за лучшие визуальные эффекты.

Кому понравится фильм

Сага «Аватар» будет интересна поклонникам масштабного фэнтези и научной фантастики, зрителям, ценящим передовые визуальные эффекты и картины с захватывающими мирами. Фильмы понравятся тем, кто ищет в кино не просто развлечение, а полное погружение в уникальную вселенную с продуманной экосистемой, культурой и языком. Также картины оценят любители эпических батальных сцен и семейных драм на фоне глобальных конфликтов цивилизаций.

