Документалка о Кайли Миноуг и ремейк ужастика про бензопилу: что обсуждали 22 апреля

Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг

Стриминг-платформа Netflix анонсировала трёхсерийный документальный проект «Кайли». В основу легли личные архивы австралийской поп-певицы Кайли Миноуг, редкие фото и новые интервью с ней и её близкими, сообщает американское издание Deadline. Сериал расскажет о карьере и личной жизни певицы, а также о её борьбе с раком.

Умер сооснователь группы Traffic Дэйв Мэйсон

На 80-м году жизни скончался гитарист и основатель британской группы Traffic Дэйв Мэйсон, также работавший с легендарным коллективом The Rolling Stones. Об этом сообщил американский журнал Variety, не уточняя причину смерти.

Вышел первый тизер нового фильма «Зловещие мертвецы»

Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный трейлер нового хоррора франшизы «Зловещие мертвецы» — «Зловещие мертвецы: Пекло». Это третья часть серии, первые две вышли в 2013 и 2023 годах. Картина стартует в мировом прокате 10 июля. Дата премьеры в России не уточняется.

Данила Козловский напишет сценарий для «Двенадцати месяцев»

Российский актёр и режиссёр Данила Козловский выступит творческим руководителем и соавтором сценария новой киносказки по мотивам произведения Маршака «Двенадцать месяцев», пишет «Кинопоиск». По сюжету главная героиня Марушка в предновогоднюю ночь встретит не только братьев-месяцев, но и принца.

Ремейк «Техасской резни бензопилой» снимет Карри Баркер

Студия A24 доверила переосмысление культового хоррора 1974 года режиссёру Карри Баркеру, который ранее работал над фильмом ужасов «Обсессия» (2025), поделилось американское издание Variety. Детали проекта пока держатся в секрете.

Рецензия на сериал «Радар»: разбираем новый фантастический проект, снятый по повести Мирера