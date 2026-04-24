Названы кинопремьеры апреля, которые стоит смотреть всей семьёй

В апреле киноманов ждёт несколько интересных киноновинок: космическая одиссея с дворняжкой в главной роли, возвращение трогательного интернет-персонажа, дерзкая перезагрузка любимой с детства сказки и кулинарная комедия в стиле «Рататуй». «Рамблер» изучил афишу и выбрал главные апрельские премьеры, которые не дадут заскучать ни детям, ни их родителям.

«Ждун 2»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, семейный, фэнтези.

Премьера: 30 апреля.

Возрастной ценз: (6+)

Инопланетянин Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить своего друга — мальчика Никиту, который отдыхает в летнем лагере, — об угрозе. Злодеи из космоса планируют вторжение на планету, что грозит землянам катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошеным гостям, а Ждуну — вновь доказать, что настоящая дружба сильнее любых межгалактических конфликтов.

По словам режиссёра Дмитрия Суворова, в фильме удалось сохранить то самое обаяние и неиссякаемый оптимизм Ждуна, за которые зрители полюбили этого странного, но такого трогательного персонажа. При этом сиквел, как считает Суворов, получился масштабнее, смешнее и ещё душевнее первой части, вышедшей в прошлом году. Делая основным местом действия территорию летнего лагеря, постановщик погружает зрителя в атмосферу детства, дружбы и безбашенных приключений.

А появление опасного соперника главного героя — Тёмного брата — добавляет сюжету необходимую остроту. Съёмки в Сочи и на курорте Красная Поляна подарили картине живописные натуральные виды.

К своим ролям в комедии вернулись Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Во второй части также сыграли Александр Ревва, Елена Валюшкина, Сергей Чирков и др.

Посмотреть семейные киноновинки можно не только на больших экранах, но и дома в онлайн-кинотеатрах, а найти понравившиеся мелодии из кино — в стриминговых сервисах. Сделать ваш вечер ещё приятнее помогут еда и продукты из сервисов онлайн-доставки.

«Приключения жёлтого чемоданчика»

Страна: Россия.

Жанр: приключения, фэнтези, комедия, семейный.

Премьера: 23 апреля.

Возрастной ценз: (6+)

Волшебный чемоданчик чудесного Доктора способен вылечить не только простуду, но и душевные недуги: грусть, трусость, одиночество и застенчивость. Главный герой Петя — замкнутый современный мальчик, который боится выходить на улицу и общаться со сверстниками. Отчаявшись, родители приводят его к чудесному Доктору, но в этот момент волшебный чемоданчик похищают. Так для Пети начинаются невероятные приключения, в ходе которых он не только помогает Доктору вернуть пропажу, но и обретает настоящих друзей, а заодно избавляется от своих страхов.

Режиссёр Денис Гуляр предлагает зрителям дерзкую и динамичную перезагрузку советской классики. В отличие от камерного оригинала 1970 года, создатели делают ставку на масштабный экшен: в сценарий добавили сцены прыжков с парашютом, а также зрелищные гонки на катерах и мотоциклах. При этом картина не забывает и о душевной составляющей: если в фильме Ильи Фрэза Доктор был гротескным, то здесь его сделали добрым и немного странным человеком.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Любава Долински, Феодор Кирсанов, Дмитрий Орлов, Никита Тарасов, Александр Яцко и др. Создатели посвятили этот проект памяти писательницы Софьи Прокофьевой, ушедшей из жизни 7 мая 2025 года в возрасте 96 лет.

«Петрушка»

Страна: Россия.

Жанр: комедия

Премьера: 16 апреля.

Возрастной ценз: (6+)

Главному герою Пете уже 40, и он всего лишь повар в заурядной московской закусочной (Александр Метёлкин). Вместе с ним на кухне трудится приятель Рома (Никита Кологривый). В детстве кулинарному мастерству Петю обучала требовательная бабушка: она всерьёз грезила о том, что внук когда-нибудь станет знаменитым на всю страну шеф-поваром.

Однажды в их кафе случайно заглядывает маститый ресторатор (Виктор Логинов). Ему приходится по вкусу блюдо, приготовленное Петей. Но герой настолько не уверен в себе, что все дивиденды и заманчивое предложение о работе в престижном месте перехватывает Рома. Отчаявшись, Петя находит старую игрушку — куклу Петрушку, с которой в детстве любил играть в повара. И тут случается невероятное: кукла оживает.

Продюсер Максим Рогальский назвал картину «нашим ответом “Рататую”». В отличие от крысы Реми, в русской версии роль волшебного помощника досталась саркастичной кукле, которую озвучил Гарик Харламов. По словам актёра, Петрушка — это персона с характером: он говорит то, о чём молчит хозяин, и делает то, на что Петя никогда бы не решился сам.

«Моя собака — космонавт»

Страна: Россия.

Жанр: семейный, приключения, комедия.

Премьера: 9 апреля.

Возрастной ценз: (6+)

1960 год. Небольшой посёлок рядом с космодромом Байконур живёт запусками ракет и мечтами о звёздах. Десятилетний Миша (Дмитрий Калихов) — обычный мальчик с головой, полной фантазий о космосе. В свой день рождения он подбирает беспризорную дворняжку, которую называет Белкой. Мальчик ещё не знает, что эта встреча перевернёт его жизнь. Миша и его четвероногий друг станут частью большой истории, которая навсегда изменит представление человечества о космосе.

Режиссёром выступил Михаил Морсков. Фильм приурочен ко Дню космонавтики и 65-летию полёта Юрия Гагарина, но создатели избегают излишнего пафоса и политики, делая ставку на добрую, светлую и ностальгическую атмосферу. В фильме также снялись Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев, Соня Присс и другие.

