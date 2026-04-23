Новый роман Мураками и боди-хоррор о враге Бэтмена: что обсуждали 23 апреля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

«Буратино» и «Чебурашка» признаны лучшими экранизациями десятилетия в России

Компания Art pictures distribution ко Всемирному дню книги, который отмечают 23 апреля, проанализировала данные кинопроката и телевизионных показов экранизаций за последние 10 лет. Фильм Игоря Волошина «Буратино», вышедший 1 января 2026 года, вошёл в число самых успешных адаптаций литературных произведений. В тройку лидеров также попали «Чебурашка» и несколько масштабных

Харуки Мураками закончил новый роман «История Кахо»

Всемирноизвестный японский писатель Харуки Мураками закончил работу над новой книгой под названием «История Кахо». Об этом сообщило издательство «Синтёся», где в последние годы публикуется прозаик. Произведение поступит в продажу 3 июля. В центре сюжета — история жизни 26-летней писательницы, которая создаёт книги в картинках.

Супермодель Белла Хадид выпустит мемуары к своему 30-летию

Американская супермодель Белла Хадид к своему 30-летию выпустит книгу «Between Us», об этом пишет издание Hypebae. Книга выйдёт в издательстве Rizzoli в формате мемуаров: в неё войдут архивные и ранее не публиковавшиеся кадры, а также личные записи модели. Релиз состоится 6 октября, предзаказ уже открыт на сайте издания.

Вышел первый тизер боди-хоррора «Глиноликий»

На официальном YouTube-канале компании DC появился первый тизер-трейлер боди-хоррора «Глиноликий» о новом злодее из вселенной Бэтмена. Картина рассказывает о неудачливом актёре, которому гангстер обезображивает лицо ножом. В отчаянии герой обращается к учёным: экспериментальная процедура превращает его тело в глину, способную принимать любой облик. Мировая премьера назначена на 23 октября. В главной роли — Том Рис Харрис.

Бенедикт Камбербатч сыграет в сериале об ограблении Ватикана

Американский актёр Бенедикт Камбербатч, известный по роли Доктора Стренджа в фильмах вселенной Marvel, исполнит главную роль в проекте, основанном на ещё не вышедшей книге писателя Ника Брукера «Белый дым», передает американское издание Deadline. По сюжету группа авантюристов планирует похитить сокровища Ватикана во время конклава — собрания кардиналов для избрания нового папы римского. Камбербатч также выступит продюсером. Премьера ожидается в 2027 году.

