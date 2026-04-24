«Достать ножи»: о чём сюжет детективной франшизы с Дэниелом Крэйгом

В 2019 году на большие экраны вышла первая часть детективной франшизы режиссёра Райана Джонсона с Дэниелом Крейгом в главной роли «Достать ножи». Картина собрала в мировом прокате больше 312 миллионов долларов, по данным «Кинопоиска», получила несколько знаковых наград и контракт с Netflix на два сиквела общей стоимостью более 450 миллионов долларов, пишет Forbes. Вторая часть «Стеклянная луковица» вышла в ограниченный прокат в США в ноябре 2022 года, за неделю собрав 13,2 миллиона долларов. На стриминговом сервисе она появилась в декабре 2022 года. А в декабре 2025 года на Netflix вышла третья часть франшизы — «Достать ножи: Воскрешение покойника». Всего за первые четыре дня ленту посмотрели порядка 20 миллионов человек, что сделало её одним из главных хитов стриминга уходящего года.

Сюжет фильмов

«Достать ножи». После смерти известного писателя Харлана Тромби частный детектив Бенуа Блан прибывает в фамильное поместье, чтобы допросить эксцентричных родственников. Каждый из них что-то скрывает, но именно сиделка Марта — единственная, кто знает правду, и теперь она втянута в смертельно опасную игру.

«Стеклянная луковица». Технологический миллиардер Майлз Брон приглашает старых друзей на частный греческий остров на выходные. Когда происходит убийство, Блану предстоит выяснить, кто из этой пёстрой компании преступник.

«Воскрешение покойника». Блан расследует убийство харизматичного священника в небольшой церкви в пригороде Нью-Йорка. Вместе с молодым помощником, бывшим боксёром, детектив раскручивает клубок из загадочных тайн, украденного наследства и ложных воскрешений.

Страна производства

США

Хронометраж

Первый фильм — 130 минут (2 часа 10 минут), второй фильм — (139 минут (2 часа 19 минут), третий фильм — 144 минуты (2 часа 24 минуты).

Создатели картины

Все три фильма полностью написаны и сняты Райаном Джонсоном. Он признавался в интервью разным изданиям, что вдохновлялся произведениями Агаты Кристи, Эдгара Аллана По и Джона Диксона Карра.

Главные роли

Дэниел Крейг (Бенуа Блан) — единственный актёр, появившийся во всех трёх частях. В первом фильме также снимались Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис; во втором — Эдвард Нортон, Кейт Хадсон; в третьем — Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер и Керри Вашингтон.

Интересные факты

Фильмы франшизы «Достать ножи» снимались в разных локациях: первый — в Массачусетсе (США), второй — в Греции, а третий — в Лондоне и Эссексе (Великобритания).

Манеру речи своего героя Дэниел Крейг позаимствовал у американского писателя, историка и журналиста Шелби Фута.

Церковь, куда приезжают герои в третьей части — это реальная церковь Святого Невинного в Эппинг-Форест. Хотя для съёмок её пришлось воспроизвести на студии, так как подлинные интерьеры оказались слишком малы.

Джош О’Коннор для роли бывшего боксёра несколько месяцев тренировался с профессиональным тренером и сам выполнял почти все трюки, пишет американское издание Mirror.

Рейтинг и критика

Первый фильм зрители «Кинопоиске» оценили на 8,2 балла, он входит в топ-250 лучших фильмов сервиса (занимает 82 строчку). На международной платформе IMDb его рейтинг составляет 7,9 баллов из 10. «Стеклянная луковица» имеет рейтинг 7,1 балл из 10 на IMDb и 6,9 на «Кинопоиске». Рейтинг третьей части на «Кинопоиске» составляет 7,2 балла из 10, а на IMDb — 7,3 балла из 10.

Все три фильма имеют высокий процент положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes. Из всех рецензий на первую часть положительными оказались 97%, вторая часть понравилась 91% критиков, а третья — 94%.

Как писала кинокритик Юлия Салихова для Forbes, Райан Джонсон вдохнул новую жизнь в подзапылившийся жанр герметичного детектива, освежив классический whodunit сюжет (от английского Who [has] done it? — «Кто это сделал?») ироничными шутками и остросоциальной сатирой. По её мнению, «Достать ножи» стали хитом благодаря интригующей фабуле, непредсказуемому финалу, удачному смешению жанров и большому числу голливудских звезд в кадре.

Обозреватель Empire называл «Стеклянную луковицу» «настоящим взрывом», отмечая, что фильм острее и смешнее первого, но при этом сохраняет всю интеллектуальную сложность идеального детектива. Рецензент The Guardian похвалил Райана Джонсона за «абсолютный контроль над жанром», написав, что он ломает правила игры с такой лёгкостью, что за этим наблюдать одно удовольствие. Критик AV Club в рецензии на третью часть подчеркнул, что Джонсон «не выдыхается», а напротив — находит в религиозной тематике новые драматические глубины, делая картину самой мрачной и амбициозной во франшизе.

Бюджет и кассовые сборы в мире

Первый фильм: при бюджете в 40 миллионов долларов заработал 311 миллионов долларов за всё время проката, следует из данных «Кинопоиска». «Стеклянная луковица»: при бюджете в 40 миллионов долларов сборы составили 13,2 миллионов долларов (в ограниченном прокате фильм показывали в США неделю). «Воскрешение покойника»: при таком же бюджете сборы в ограниченном прокате в США составили 1,6 миллионов. При этом первая и вторая части вошли в топ-10 самых популярных фильмов платформы Netflix (стриминг владеет правами только на два фильма).

Награды

У первого фильма есть четыре премии «Сатурн», в том числе в номинации «лучший триллер», а актриса Анна де Армас получила статуэтку за лучшую роль второго плана. Также картина получила номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, три номинации на «Золотой глобус» за лучший фильм, лучшую мужскую роль (Дэниел Крейг) и лучшую женскую роль (Ана де Армас) в категории «комедия или мюзикл». Второй фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Продолжения

Райан Джонсон и Дэниел Крейг уже обсуждают идеи для четвёртого фильма, и режиссёр заявил, что «с удовольствием будет снимать их до конца жизни», сообщало издание Screen Rant. Но новый контракт с Netflix пока не заключал.

Кому понравятся фильмы

Серия «Достать ножи» подойдёт поклонникам интеллектуальных детективов в духе Агаты Кристи, но с современным юмором, неожиданными сюжетными поворотами и звёздными актёрскими составами. Фильмы понравятся тем, кто ценит остроумные диалоги, социальную сатиру и визуальную эстетику, а также зрителям, которые любят разгадывать загадки вместе с главным героем.

