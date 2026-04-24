В Москве подвели итоги ММКФ и открыли кафе «Простоквашино» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

Объявлены победители Московского международного кинофестиваля

23 апреля в Московском театре мюзикла прошла церемония закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В этом году участниками события стали 200 фильмов из 43 стран мира, которые показывали в конкурсной программе с 16 по 23 апреля.

Как отмечается на официальном сайте ММКФ, главный приз смотра — статуэтку «Золотого Святого Георгия» — получила индийская психологическая драма «Страсть» режиссёра Фазиля Разака. Эта же картина принесла награду за лучшую женскую роль исполнительнице Амрутхе Кришнакумар.

Российские картины также удостоены высоких оценок жюри. Биографическая драма «Выготский» Антона Бильжо получила две награды: за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Сергей Гилёв). Приз зрительских симпатий завоевала военная драма «Отец» Павла Иванова — история о сибиряке, отправившемся на фронт искать пропавшего сына.

Победителем конкурса «Русские премьеры» признана картина Виктора Шамирова «Температура Вселенной». Лучшим документальным фильмом стал китайский проект «Долгий путь домой». Специальный приз жюри вручили испано-румынской ленте «Воздаяние» Даниэля Гусмана. В конкурсе короткометражного кино победу одержала корейская работа «Нигде — и всё же где-то».

Дом из фильма «Лицо со шрамом» с Аль Пачино выставлен на продажу в Майами

Дом в Майами, служивший зимней резиденцией экс-президента США Ричарда Никсона и использовавшийся в культовом фильме «Лицо со шрамом» (1983), выставлен на продажу за 237 миллионов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на владельца Джона Девани.

Последний приобрёл особняк с вертолётной площадкой и прилегающими участками площадью более 9,6 тысяч квадратных метров в 2003 году за 30 миллионов долларов. Особняк построил американский пилот Роберто Стридингер в 1981 году, но здание конфисковало правительство штата из-за неправомерных действий владельца.

Криминальный боевик «Лицо со шрамом» с Аль Пачино в главной роли рассказывает о кубинском эмигранте и уголовнике Тони Монтана, который прибывает в Майами и благодаря жестокости и наглости поднимается от посудомойки до всесильного кокаинового короля.

Выставленное на продажу здание предстало в ленте как владения наркобарона Фрэнка Лопеса. Девани рассказал изданию, что внутри сохранились оригинальные мраморные полы, 7,3-метровые потолки и стеклянный лифт — их можно увидеть в киноленте.

Фильм «Она написала убийство» выйдет в 2028 году

Релиз полнометражного ремейка сериала «Она написала убийство» отложен на 4 февраля 2028 года. Как сообщает американское издание Variety, изначально студия Universal Pictures планировала выпустить картину 22 декабря 2027 года. Предположительно, перенос связан с высокой конкурентной борьбой за зрительское внимание перед Рождеством — в это время выходят «Мстители: Секретные войны», «Властелин Колец: Охота на Голлума» и «Горничная-2».

Режиссёром проекта выступит Джейсон Мур («Идеальный голос»), сценарий написали Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. Продюсируют картину лорд Миллер. Писательницу Джессику Флетчер в картине сыграет американская актриса Джейми Ли Кертис воплотит, известная по франшизам «Хэллоуин» и «Достать ножи».

Оригинальный сериал «Она написала убийство» выходил на телеканале эфире канала CBS с 1984 по 1996 год. В центре сюжета - писательница Джессика Флетчер, которая путешествует по стране и помогает полиции расследовать убийство, параллельно создавая книгу. Всего вышло 12 сезонов, за каждый из которых исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери ежегодно выдвигалась на премию «Эмми». Но престижную статуэтку ей получить так и не удалось.

В Москве открылось кафе «Простоквашино»

В Москве на месте икорного бара «Белуга» в ГУМе заработало кафе «Простоквашино», передаёт ТАСС. Оформлено оно в стиле советского мультфильма и современной экранизации повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», а также других советских мультфильмов.

Как заявляют создатели заведения — компания «Логика молока», чьи слова приводит ТАСС, кафе будет являться местом для уютного семейного досуга и душевных бесед. В меню — блины, сырники, борщ, пельмени со сметаной, «неправильные бутерброды» и десерт «тот самый клад Матроскина».

Во Франции снимут байопик о вдохновители мультфильма «Рататуй»

Французский режиссёр Тома Лильти приступит к созданию фильма о жизни Бернара Луазо — знаменитого шеф-повара, обладателя трёх звёзд Michelin и создателя ресторана La Côte d’Or, сообщает американское издание The Hollywood Reporter. Луазо также вдохновил компанию Pixar на создание мультфильма о крысе-поваре «Рататуй». Он считается одним из главных прототипов персонажа Огюста Гюсто (шеф-повара киноресторана, в котором готовила крыса).

Кинокартину выпустят компании Chi‑Fou‑Mi Productions и 31 Juin Films при участии семьи Луазо, скончавшегося в 2007 году. Режиссёр, чьи слова приводит издание, отметил, что попытается проанализировать жизнь Луазо во всех её красках. Кто сыграет в картине главную роль и когда стартуют съёмки, пока неизвестно.

Гитара сооснователя Oasis продана на аукционе за 96 тысяч долларов

Гитара одного из основателей Oasis Ноэла Галлахера продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 96 тысяч долларов. Об этом сообщается в данных торгового дома. Акустическая модель Epiphone EJ-200 с автографом музыканта использовалась при записи пластинки (What’s the Story) Morning Glory? и в клипе на хит Wonderwall. В Sotheby's отметили, что инструмент находится в отличном состоянии, до торгов его оценивали в 60–80 тысяч долларов.

Oasis основали в 1991 году братья Ноэл и Лиам Галлахеры. Коллектив стал одним из главных популяризаторов брит-попа. Группа распалась в 2009 году из-за ссоры братьев перед концертом в Париже. В 2024-м было объявлено о воссоединении, а в прошлом году коллектив отыграл тур Live'25 с концертами по всему миру.

