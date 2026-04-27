«Грация»: разбираем новый фильм Паоло Соррентино

30 апреля в российском прокате стартует новый фильм Паоло Соррентино «Грация». Драма итальянского классика открывала прошлогодний Венецианский смотр. Главную роль в картине исполнил Тони Сервилло — актёр-талисман Соррентино, который по итогам фестиваля удостоился Кубка Вольпи. Автор «Рамблера» рассказывает, почему «Грация» наверняка порадует всех поклонников именитого режиссёра.

© The Apartment

О чём сюжет

Срок президента Италии Мариано де Сантиса (Тони Сервилло) подходит к концу. Через шесть месяцев главе государства предстоит сложить полномочия и передать бразды правления преемнику. Но политическая гонка давно уже не интересует де Сантиса. Всё, чего он желает, — наконец выбраться из роскошных кабинетов на улицу.

© The Apartment

На посту президента дышится тяжело. Приходится украдкой пробираться на крышу Квиринальского собора и тайком выкуривать сигарету в компании верного телохранителя. Дочка де Сантиса Доротея (Анна Ферцетти) — выдающаяся юристка, а также правая рука управленца — в шутку отчитывает родителя за вредную привычку, параллельно уговаривая принять законопроект об эвтаназии. Помимо прочего, подписи главнокомандующего дожидаются два прошения о помиловании преступников. Рассудительный и не привыкший принимать решения в спешке мужчина тянет до последнего.

К тому же мысли президента давно заняты другим. Восемь лет назад скончалась его супруга Аврора. Он так и не научился жить после смерти близкого человека. Всё осложняется тем, что 40 годами ранее жена была уличена в измене, но имя любовника унесла с собой в могилу. Мариано до сих пор мучается в неведении, одновременно испытывая невероятную тоску по любимой и злобу. За оставшиеся полгода мужчине предстоит не только принять важные решения на посту президента, но и распрощаться с болезненным прошлым, наконец-то отпустив близкого человека.

© The Apartment

Кто работал над фильмом

Паоло Соррентино — живой классик европейского кинематографа и самый известный итальянский режиссёр со времён Федерико Феллини. В 2014 году постановщик удостоился премии «Оскар» за картину «Великая красота» — драмеди о разочаровавшемся в жизни богемном писателе, роль которого также исполнил Тони Сервилло. В «Грации» выдающийся артист вновь воплотил образ скучающего по былым дням мужчины. Но на этот раз в кадре не будет ни шумных вечеринок с литрами шампанского, ни опьянённых красавиц, следующих по пятам за стареющим джентльменом. Лишь невыразимая тоска и постоянное давление, с которыми ежедневно вынужден сталкиваться чиновник.

Тони Сервилло — актёр-талисман Соррентино, сотрудничающий с постановщиком на протяжении 25 лет. «Грация» стала восьмым совместным фильмом дуэта. Ранее режиссёр уже обращался к осмыслению политического ландшафта страны. В 2008 году состоялась премьера биографической драмы «Изумительного» о легендарном итальянском премьер-министре Джулио Андреотти. В 2018-м на экраны вышел «Лоро» — байопик о скандальном политике Сильвио Берлускони. Оба раза роли неоднозначных чиновников исполнил Сервилло. Спустя семь лет дуэт вновь возвращается к излюбленной теме, но на этот раз корни сюжета не прорастают из самой реальности. Мариано де Сантис — фигура полностью вымышленная, в которой сложно не разглядеть и альтер эго самого режиссёра.

© The Apartment

Плюсы и минусы фильма

В «Грации» Соррентино вторит самому себе, вновь обращаясь к излюбленным сюжетным тропам и интересующим его на протяжении всей карьеры темам — от власти и неминуемой старости до абсолютной любви и желания свободы. Но великолепный Тони Сервилло во многом страхует утопающего в самоповторах товарища. Драматургическим ядром и главным движком фильма становится вечно сомневающийся президент. Де Сантис ежедневно тоскует по прошлому, игнорируя настоящее и даже не задумываясь о будущем. Под конец срока мужчина и вовсе оказался на распутье. Стоит ли ему подписывать законопроект или нет? Если примет — нарекут убийцей, если откажет — мучителем.

Вопреки прозвищу «Железобетонный», как за спиной президента называют в администрации, Мариано предстаёт хрупким и уязвлённым мужчиной. Он устал от бесконечных папок с документами, переговоров, законопроектов и бесед с папой римским. Он желает по-мальчишески курить на крыше, слушать итальянский рэп и заказывать на ужин пиццу.

© The Apartment

Симпатия Соррентино к своему герою — несовершенному, чудаковатому, порой излишне осторожному — оказывается заразительна. Постановщик больше не упивается властолюбивыми чиновниками и ярким китчем с бесконечными танцами под электронную музыку. В «Грации» эклектики хватает тоже — как минимум громко звучащий в кабинете президента рэп. Но в первую очередь Соррентино интересует не осмысление политического и временного ландшафта страны, а пронзительная драма простого человека, давно утратившего азарт к жизни. Фоном автор продолжает размышлять об эвтаназии, но это лишь выступает рамкой для важного разговора о тотальной несвободе.

Стоит ли смотреть?

«Грация» вряд ли станет новым этапом в карьере прославленного итальянца. Соррентино вновь обращается к излюбленным темам и порой сбивает зрителя с толку излишне прямолинейными метафорами. Но «Грация» наверняка окажется приятным сюрпризом для всех поклонников режиссёра. Эффектные экзистенциальные драмы о стареющих джентльменах с Тони Сервилло в главной роли впору окрестить отдельным поджанром, в рамках которого Соррентино точно не будет равных.

