От дочери коммуниста через подиум к Белому дому: путь Мелании Трамп

26 апреля исполняется 56 лет супруге 47-го президента США Дональда Трампа Мелании Трамп. «Рамблер» вспоминает, какой путь пришлось проделать дочери югославского коммуниста от словенского подиума до титула первой леди США.

Детство и юность: жизнь в социалистической Югославии

Девичья фамилия Мелании Трамп — Кнавс. Будущая первая леди родилась 26 апреля 1970 года в словенском городе Ново-Место (тогда Словения была частью Югославии). Позднее её семья переехала в близлежащий город Севнице. Отец Мелании Виктор Кнавс торговал автозапчастями и состоял в Коммунистической партии, мать Амалия работала закройщицей на фабрике детской одежды.

Семья жила в типовом государственном доме, но по местным меркам считалась зажиточной: часто путешествовала по Европе. «Мы жили в простой квартире, но стены у нас были ярких цветов — мама любила красоту», — пишет Мелания Трамп в своей автобиографической книге «Мелания». У неё есть старшая сестра Инес и единокровный брат Денис, которого она никогда не видела.

В детстве Мелания хотела стать дизайнером модной одежды. В 15 лет она поступила в Среднюю школу дизайна и фотографии в Любляне. Позже будущая первая леди поступила на факультет архитектуры и гражданского строительства в университет Любляны, но уже через год бросила учебу.

Начало карьеры и первые шаги в моде

Когда Мелании было 16 лет, её заметил фотограф Стане Йерко. Это произошло на школьном показе мод. Йерко помог ей начать путь в модельном бизнесе: он делал её первые профессиональные снимки и учил девушку держаться перед камерой.

В 1992 году Мелания заняла второе место на конкурсе красоты Look of the Year, организованном журналом Jana Magazine. Наградой стал контракт с миланским модельным агентством RVR Reclame, но девушка вскоре расторгла его.

После этого она путешествовала по Европе, жила в Милане и Париже, делая модельную карьеру. Например, в 1993 году Мелания снималась в рекламном ролике бренда словенской одежды, где изображала первую женщину-президента США.

Переезд в США

В 1995 году в Милане Мелания познакомилась с совладельцем агентства Metropolitan Models и приятелем Дональда Трампа Паоло Замполли. Он убедил её переехать в США. «Я сказал Мелании: „Если ты хочешь попробовать свои силы в Соединённых Штатах, мы хотели бы представлять твои интересы“. Сказал ей: “Пожалуйста, приезжай”», — вспоминал он в интервью изданию Vanity Fair в 2017 году.

В 1996 году Мелания перебралась в Америку. Первое время она жила в кондоминиуме Zeckendorf Towers, где снимала квартиру с фотографом Мэтью Атанианом. Первым крупным модельным успехом Мелании в США стала реклама табачного бренда, размещённая на билборде на Таймс-сквер и в журнале Rolling Stone. В 1997 году Мелания участвовала в откровенной съёмке для французского журнала Max Magazine — в 2016 году, во время избирательной кампании Трампа, эти снимки нашло и опубликовало издание The New York Post.

Судьбоносное знакомство с Дональдом Трампом

В сентябре 1998 года на вечеринке в нью-йоркском клубе Kit Kat Замполли представил Меланию Дональду Трампу. На том мероприятии Трампа сопровождала наследница норвежской косметической империи Midelfart AS Селина Мидельфарт, к тому же он всё ещё был женат на своей второй жене Марте Мейплз (их брак был расторгнут 8 июня 1999 года). Когда магнат попросил у девушки номер телефона, Мелания ответила отказом со словами: «Дайте ваш, иначе я буду лишь одной из тех, кому вы звоните». Дональд дал несколько личных номеров, и через неделю она позвонила.

Их первоначальные отношения длились всего несколько недель. Когда Мелания увидела бывшую девушку Трампа, выходящую из Trump Tower, то решила порвать с ним. Но пара быстро воссоединилась. В 1999 году Трамп выдвигался на пост президента США от Партии реформ, и Мелания оказывала ему активную поддержку.

В интервью The New York Times в 1999 году на вопрос о роли возможной первой леди она ответила: «Я бы была очень традиционной, как Бетти Форд или Жаклин Кеннеди».

Используя связи своего возлюбленного, девушка продолжала делать карьеру. Она снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, а затем для GQ в образе девушки Бонда на личном самолёте Трампа Boeing 727. Когда магнат создал модельное агентство Trump Model Management, Мелания стала в нём одной из первых моделей. В апреле 2004 года она появилась в одном из эпизодов реалити-шоу Трампа «Ученик».

В 2004 году, в день рождения Мелании, Трамп сделал ей предложение, а 22 января 2005 года они сыграли свадьбу в Палм-Бич. Свадебная церемония проходила в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго, Мелания выбрала платье Christian Dior — через несколько дней после церемонии она появилась в этом наряде на обложке журнала Vogue. В 2006 году у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. Несмотря на долгие отношения, Дональд Трамп так и не выучил родной язык жены. В интервью изданию Harper’s Bazaar миссис Трамп поясняла: так произошло, потому что она не из тех жён, которые постоянно говорят своим мужьям научиться чему-то. «Я не из тех, кто постоянно ворчит», — отмечала она. 28 июля 2006 года Мелания Трамп получила гражданство США.

Ювелирный бизнес и общественная деятельность

В 2009 году миссис Трамп запатентовала своё имя как бренд украшений часов Melania, намеренно не добавив к нему фамилию Trump. Она сама разрабатывала дизайн украшений, вдохновляясь тремя местами, где жила: Палм-Бич, Нью-Йорком и Парижем. Изделия продавались в магазине QVC и стоили, по данным издания The Huffington Post, около 200 долларов. В 2011 году будущая первая леди запустила линию уходовой косметики с икрой Melania Marks Skincare, но проект не состоялся из-за разрыва контракта с партнером.

Мелания Трамп стала второй в истории Америки хозяйкой Белого дома, появившейся на свет за пределами страны (первой была родившаяся в Лондоне супруга 6-го президента США Джона Куинси Адамса Луиза Адамс) и первой, для которой английский язык не является родным.

Как первая леди (2017–2021 и с 2025 года) она запустила кампанию Be Best, посвященную благополучию детей и борьбе с травлей в интернете. Также она повлияла на решение Дональда прекратить политику разделения семей мигрантов и запретить ароматизированные картриджи для электронных сигарет. Одной из официальных обязанностей Мелании Трамп в первый срок президентства её мужа было почётное председательство в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Документальный фильм «Мелания»

В январе 2025 года студия Amazon MGM Studios объявила, что купила права на документальный фильм о Мелании Трамп. Сумма сделки, по данным The New York Times, составила 40 миллионов долларов. Режиссёром картины стал автор «Часа пик» Бретт Ратнер, а сама миссис Трамп выступила исполнительным продюсером. Её гонорар, по данным The Hollywood Reporter, составил 28 миллионов долларов.

Съемки стартовали в декабре 2024 года. Фильм рассказывал о 20 днях перед второй инаугурацией Трампа 20 января 2025 года с точки зрения Мелании: она путешествовала между Нью-Йорком и Вашингтоном, присутствовала на похоронах Джимми Картера, говорила о сыне Бэрроне и своей покойной матери.

Премьера состоялась 29 января 2026 года в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Во время мероприятия Мелания, чьи слова приводит новостной портал USNews.com, заявила журналистам: «Я хочу показать зрителям свою жизнь, что значит снова быть первой леди и переход от статуса частного лица обратно в Белый дом».

30 января лента вышла в прокат. Критики встретили фильм в штыки: на момент написания текста лишь 10% из 60 критических отзывов на сайте - агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes были положительными. В своих рецензиях обозреватели называли эту картину «скучной пропагандой», «временами безвкусной, но в основном инертной» и упрекали за чрезмерную комплиментарность.

Зато зрительский рейтинг оказался неожиданно высоким: на Rotten Tomatoes 99% из 2500 посмотревших фильм зрителей поставили картине от 4 баллов. Сборы фильма в первый уик-энд составили $7 миллионов долларов, что оказалось лучшим результатом за десятилетие для документальной картины, за исключением документалок о природе и фильмов-концертов. Итоговые мировые сборы ленты, по данным Box Office Mojo, составили 16,6 миллионов долларов.

