Четвёртый сезон «Теда Лассо» и аниме про кота: что обсуждали 28 апреля

Появился тизер четвёртого сезона «Теда Лассо»

Компания Apple TV+ показала тизер-трейлер четвёртого сезона комедийного сериала о добродушном футбольном тренере «Тед Лассо». Премьера продолжения намечена на 5 августа. В новых сериях герой Джейсона Судейкиса будет тренировать женскую команду второго дивизиона. Действие стартует в Канзасе, затем Тед с сыном Генри (Грант Фил) вернутся в Англию.

Стала известна дата выхода ромкома «The Catch» с Эммой Стоун

Компания Universal Pictures анонсировала дату премьеры романтической комедии «The Catch». Релиз выйдет 21 мая 2027 года. Об этом сообщает американское издание Deadline. Главные роли в фильме исполнят Эмма Стоун и Крис Пайн. Режиссёром выступил муж актрисы Дейв МакКэри. Сюжет пока держится в секрете.

Умер автор комиксов Marvel Джерри Конвей

Скончался автор комиксов Marvel Джерри Конвей, сообщила в своём дзен-канале киностудия со ссылкой на семью Конвея. Ему было 73 года, причина смерти не уточняется. Конвей начал карьеру в 16 лет, а в 1970-х стал ключевым автором комиксов о Человеке-пауке, Халке, Железном человеке и Мстителях. Также он принимал участие в разработке сценариев к фильмам.

Аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli впервые покажут в России

30 апреля кинокомпания Vereteno и RWV Film выпускают в российский прокат аниме «Возвращение кота» (режиссёр Хироюки Морита), сообщает Афиша Daily. В Японии аниме выходило в широкий прокат в 2002 году, но в России его покажут впервые. По сюжету школьница Хару спасает кота-принца и попадает в волшебное королевство, где рискует навсегда превратиться в кошку.

Монета Ивана Грозного и сиквелы популярных сериалов: что обсуждали 27 апреля