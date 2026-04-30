Продолжение «Ждуна» и фестиваль «Московская весна»: куда сходить 1–3 мая

Драматический фильм Паоло Соррентино о последних днях президента Италии на посту «Грация». Продолжение весёлой комедии про инопланетянина «Ждун-2». Вернувшийся на сцену Московского дворца молодёжи мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» и фестиваль «Московская весна». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие выходные в Москве.

© «Наше кино», «ДА ПРОДАКШН», Okko

Что посмотреть

Драма «Грация»

© The Apartment

В российский прокат выходит фильм итальянского режиссёра Паоло Соррентино «Грация». Драма об итальянском президенте открывала прошлогодний Венецианский кинофестиваль, а сыгравший в ней главную роль актёр Тони Сервилло был удостоен Кубка Вольпи.

По сюжету президент Мариано де Сантис готовится сложить полномочия на посту главы государства. Ему как можно скорее хочется уйти в отставку, но прежде нужно подписать ряд важных документов: прошение о помиловании двух преступников и закон об эвтаназии. К тому же Сантис не может выкинуть из головы умершую восемь лет назад любимую супругу, которая последние годы изменяла ему.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Комедия «Ждун-2»

© «Наше кино», «ДА ПРОДАКШН», Okko

Ещё одна новинка проката — продолжение комедии Дмитрия Суворова про неуклюжего инопланетянина «Ждун-2». Ждун, который в первом фильме вернулся на родную планету, узнаёт об угрозе инопланетного вторжения на Землю. Он прилетает в летний лагерь, где отдыхает мальчик Никита, чтобы предупредить его. Героям предстоит собрать отважную команду и дать отпор непрошеным гостям.

К своим ролям в фильме снова вернутся Александр Ревва, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Андрей Андреев, Маргарита Силаева и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Царевна-лягушка» в Московском театре кукол

3 мая в Московском театре кукол пройдёт спектакль для всей семьи по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». При помощи кукол актёры расскажут детям и взрослым сказку про Ивана-царевича, который взял в жёны лягушку, оказавшуюся прекрасной царевной Василисой. Герой отправится ради неё в долгий путь, встретит невиданных зверей, Бабу-ягу, сразится с Кощеем. Зрителей ждёт яркое представление с красочными костюмами и декорациями, песнями и многочисленными шутками.

Приобрести билеты можно здесь.

Что послушать

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

1 и 2 мая в Московском дворце молодёжи пройдёт мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». За два года (2022–2024) его посмотрели почти 1,2 миллиона человек, событие вошло в Книгу рекордов России как мюзикл ежедневного проката с наибольшим количеством зрителей. Именно поэтому постановку решили вернуть на сцену театра.

В центре сюжета — молодой парень Слава, который спасается от преследования и на крыше встречает девушку Алису. Слава влюбляется в Алису, но по иронии судьбы она встречается с его лучшим другом. Молодые люди пускаются в увлекательное путешествие по крышам. Декорацией для этой красивой истории становится живой Ленинград 1980-х: покатые крыши, дворы-колодцы и знаменитый троллейбус «1983», парящий над проспектами. Зрители покажут время неформалов, рок-квартирников и предчувствия перемен.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт «Психеи» в клубе «16 тонн»

© Страница группы «Психея» в VK

3 мая в клубе «16 тонн» пройдёт концерт популярной метал-рок-группы 2000-х годов «Психея». Коллектив под руководством Дмитрия Порубова был образован в Кургане в 1995 году. В 2000 году группа переехала в Санкт-Петербург, где базируется до сих пор. За время существования «Психея» выпустила шесть студийных альбомов, в которые вошли такие знаковые песни, как «Бесконечный стук шагов», «Революция себя», «Сид Spears», «Лезвием сердца», «Между молотом и наковальней», «Любовь и вечность» и другие. Их коллектив исполнит на концерте, а также порадует поклонников новыми и малоизвестными композициями.

Приобрести билеты можно на сайте клуба.

Где погулять

Фестиваль «Московская весна»

© mos.ru

1 мая в Москве стартует фестиваль «Московская весна», посвящённый Дню Победы и Году единства народов России. В течение 11 дней на 30 площадках фестиваля «Московские сезоны» по всей столице пройдут развлекательные мероприятия и активности.

На Тверском бульваре развернётся гастрономическая карта страны: гостям предложат попробовать удмуртские перепечи, амурские пельмени, дальневосточную уху. Также здесь можно будет принять участие в мастер-классах по сборке скворечников и поиграть в народные забавы от «Осташковских рюх» до якутских «Ручейков и озёр». На Тверской площади будет проходить маркет, где художники и ремесленники представят роспись, керамику, украшения и современное искусство.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте «Московских сезонов».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

