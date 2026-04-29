Щенок Киркорова и документальный фильм про Богомолова: что обсуждали 29 апреля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

В Бразилии пройдёт фестиваль московских видеоигр

С 30 апреля по 3 мая в Сан-Паулу (Бразилия) состоится фестиваль видеоигр от московских разработчиков. Это первый совместный выход столичных компаний на рынок Южной Америки, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, её слова приводит Департамент культуры города Москвы. По её словам, зрителям представят новые релизы резидентов Московского кластера видеоигр и анимации.

Вышла посмертная книга спортивного комментатора Василия Уткина

Издательство «Альпина нон-фикшн» посмертно выпустило книгу Василия Уткина «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем». В сборник вошли статьи журналиста, которые он писал для разных медиа, а также личные фото. Составителем выступил историк спорта Станислав Гридасов. Также издание дополнили воспоминания об Уткине близких комментатора.

Киркоров рассказал о популярности своего щенка Леонардо

Народный артист России Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом» заявил, что не ревнует к растущей популярности своего щенка Леонардо. Певец подчеркнул, что всегда искренне радуется успехам близких людей, включая тех, кому помогал строить карьеру — от Ани Лорак до Сергея Лазарева.

На канале «Россия-Культура» вышел документальный фильм о Богомолове

Документальная лента о театральном и кинорежиссёре Константине Богомолове «Константин Богомолов. Я имею право» вышла на канале «Культура». Премьера приурочена к недавним скандалам, связанным с назначением его и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Режиссёр Анатолий Малкин поговорил с Богомоловым о его работе и личной жизни, зрители увидели, как создаются спектакли и фильмы режиссёра, услышали его точку зрения на разные события в кино и театральной индустрии.

Колин Ферт и Айла Фишер снимутся в дебютном фильме Лорны Такер

Голливудские актёры Колин Ферт («Дневник Бриджет Джонс», «Король говорит!») и Айла Фишер («Шопоголик») исполнят главные роли в дебютной полнометражной картине режиссёра Лорны Такер по её мемуарам «Bare», сообщает американское издание Variety. Съёмки уже проходят в Лондоне. В центре сюжета — сбежавшая из дома девушка Софи, которая ищет себя и своё достоинство.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

