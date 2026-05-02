«Я ругаюсь»: биографическая драма о синдроме Туретта вызвала восторг у критиков и зрителей

Мировая премьера британской биографической драмы о молодом человеке, страдающем синдромом Туретта «Я ругаюсь» состоялась 7 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто. В широкий прокат в Великобритании картина вышла 10 октября 2025 года, позже её показывали в Ирландии, Франции США и других странах. Фильм был встречен с редким единодушием: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и зрителей. Сыгравший в фильме главную роль Роберт Арамайо получил премию Британской академии киноискусств (BAFTA) за лучшую мужскую роль.

© One Story High, StudioCanal Films, Tempo Productions Limited

Сюжет

1983 год, Шотландия. 12-летний школьник Джон Дэвидсон показывает хорошую успеваемость и мечтает стать футболистом — у парня есть для этого все данные. Но внезапно у него начинают проявляться симптомы синдрома Туретта — нервного расстройства, связанного с неконтролируемыми тиками и выкрикиванием нецензурных слов. Семья и общество не понимают его, считая хулиганом. Отец уходит из дома, оставляя мать одну с двумя детьми.

Взрослея, Джон проходит через унижения, изоляцию и попытку самоубийства. Но встреча с медсестрой Дотти и пожилым смотрителем Томми меняет его жизнь: эти люди начинают видеть в нём уникального человека и учат принимать себя в любом состоянии. Постепенно Джон начинает организовывать встречи людей с таким же синдромом, просвещать общество о природе его заболевания. И в итоге получает признание на государственном уровне.

Страна производства

Великобритания.

Хронометраж

120 минут (2 часа)

Создатели картины

Автором сценария выступил режиссёр Кирк Джонс. Сюжет основан на реальной истории шотландца-активиста Джона Дэвидсона, у которого в подростковом возрасте начали проявляться симптомы синдрома Туретта.

В главных ролях

Роберт Арамайо («Игра престолов») исполнил роль взрослого Джона Дэвидсона. Также в фильме снялись Максин Пик, Ширли Хендерсон и Питер Муллан. Для юного актёра Скотта Эллиса Уотсона, сыгравшего Джона в детстве, эта работа стала дебютом в кино.

Интересные факты о фильме

Действие фильма разворачивается в шотландском городке Галашилс, на родине Джона Дэвидсона.

Съёмки проходили при содействии самого Джона Дэвидсона. Драмеди показывает его борьбу с непониманием общества, трудностях и отчаянии, которые он испытывал на протяжеии десятилетий. О людях, которые помогли поверить в себя. В том числе в фильме уделяется внимание активистской работе молодого человека по просвещению общества, за которую в 2019 году сама королева вручила ему орден кавалера Британской империи.

В фильме показан реальный момент, когда во время вручения награды Дэвидсон обругал королеву Англии.

Критики высоко оценили работу сыгравшего Дэвидсона Роберта Арамайо, отмечая, что для этой роли он не щадил себя и работал на износ. Сам актёр в интервью разным изданиям признавался, чтобы подготовиться к роли постоянно ходил за реальным Джоном, примечал его повадки, манеру общения, пытался понять саму природу тиков. По словам Арамайо, это стало самым большим вызовом в его карьере.

Треть сыгравших в фильме персонажей на самом деле живут с синдромом Туретта. Джонс хотел показать реальную жизнь, поэтому съёмочная группа максимально взаимодействовала с такими людьми.

В финальных титрах появляется камео реального Дэвидсона, который даёт комментарии, что придаёт истории дополнительную эмоциональную глубину.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет 100% положительных рецензий и отзывов от зрителей. На международной киноплатформе IMDb рейтинг составляет 8,5 баллов из 10, на «Кинопоиске» — 8,5 баллов из 10.

Обозреватель The Hollywood Reporter Лесли Фелперин в своей рецензии отметила, что «Я ругаюсь» — это образцовая британская драма, которая цепляет зрителя благодаря проверенной формуле и выдающемуся актёрскому составу. Критик говорит, что фильм эффективно просвещает аудиторию о синдроме Туретта, оставаясь при этом искренним и развлекательным.

Рецензент британского издания The Guardian Питер Брэдшоу высоко оценил фильм, назвав его «поглощающим и полным сострадания». В своей рецензии он отметил, что создателям удалось найти верный тон, совместив трогательную историю с чёрным юмором, и похвалил игру Роберта Арамайо, который, по его мнению, наполнил образ Джона интеллектом и обаянием.

Критик американского издания Variety Кэтрин Брей писала, что несмотря на использование проверенной формулы британского кино, фильм удачно балансирует между юмором и серьёзными темами, а игра Арамайо, по мнению автора, является безупречной.

Кинокритик Елена Зархина для издания Forbes называет картину одним из лучших фильмов года. Она писала, что лента не стремится выбить из зрителя слезу и сочувствие, но дарит ценный иммерсивный опыт восприятия, с помощью которого можно пройти непростой путь Джона вместе с ним. По её мнению, это одновременно сдержанное, но чувственное, очень вдумчивое и при этом не затянутое кино, которое помогает лучше понять людей с синдромом Туретта.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма в официальных источниках не разглашается. По данным «Кинопоиска», кассовые сборы составили порядка 10 миллионов долларов (стоит учитывать, что ленту не показывали на больших экранах во многих странах).

Награды

На 79-й церемонии вручения наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA) в феврале 2026 года картина была номинирована в пяти категориях и одержала две победы: Роберт Арамайо получил статуэтку за лучшую мужскую роль, также картина получила награду за лучший кастинг.

На премии британского независимого кино British Independent Film Awards (BIFA) фильм получил девять номинаций и победил в тех же двух категориях: за лучший кастинг, а Арамайо был признан лучшим актёром.

Кому понравится фильм

Фильм придётся по душе зрителям, которые ценят кино с сильным драматическим сюжетом и элементами чёрного юмора. Его стоит посмотреть всем, кто интересуется историями о преодолении себя, силе человеческого духа и важности принятия обществом тех, кто не похож на других.

Другие экранизации

Джон Дэвидсон стал известен после документального фильма BBC «Джон не сумасшедший» (1989 год). На тот момент парню было всего 16 лет. Сам синдром был мало изучен и общество считало таких людей психически нездоровыми. Спустя 13 лет, в 2002-м, когда Дэвидсону было уже 30, «Би-Би-Си» вернулся к его истории, выпустив новый проект под названием «Парень не может ничего с этим поделать». На тот момент Джон уже начал вести просветительскую деятельность и выступать с лекциями в разных организациях.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

