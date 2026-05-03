«Грешники»: рассказываем о сюжете и критике картины Райана Куглера о вампирах

Фильм «Грешники» вышел на большие экраны 18 апреля 2025 года в США. В России и странах СНГ его начали показывать 26 апреля. Картина собрала значительную кассу, стала одним из главных триумфаторов 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2026 году, из шестнадцати номинаций победив в четырёх. Также лента получила высокие отзывы критиков и самую высокую оценку для фильма ужасов за всю историю от зрителей, следует из опроса компании CinemaScore.

© Australian Government, British Columbia Film Commission, Domain Entertainment (II)

Сюжет фильма

Действие разворачивается в 1932 году в Миссисипи, во время Великой депрессии. Братья-близнецы Смоук и Стек, бывшие чикагские гангстеры, возвращаются в родной город, чтобы открыть танцевальный бар с живой блюзовой музыкой. Играть музыку они нанимают сына местного пастора Сэмми. Он настолько виртуозно исполняет мелодию на открытии, что буквально раздвигает границы реальности, привлекая внимание древнего ирландского вампира Реммика.

Реммик жаждет завладеть даром Сэмми, веря, что музыка способна воссоединить его с давно потерянными предками, и привлекает на помощь множество вампиров. Начинается кровавая осада бара. В ходе битвы обращёнными оказываются Стек и возлюбленная братьев Мэри. Смоуку приходится в одиночку спасать близких и принять на себя удары нечистой силы.

Страна производства

США.

Хронометраж

137 минут (2 часа 17 минут).

Создание картины

Автором сценария и режиссёром выступил Райан Куглер («Чёрная пантера», «Крид: Наследие Рокки»). Картина построена на оригинальной истории: в интервью разным изданиям, Куглер признавался, что вдохновлялся своими любимыми фильмами «От заката до рассвета», «Факультет», «Нечто» и другими картинами в жанре хоррор. Влияние на него оказал роман Стивена Кинга «Жребий», написанный автором в 1975 году.

Блюз-бар появился из-за любви режиссёра к этому жанру музыки, которую привил ему в детстве проживающий в Миссисипи в 1930-х годах дядя Куглера. Также в фильме Куглер через метафору вампиризма исследует расовые предрассудки Америки во времена рабства.

В главных ролях

Майкл Б. Джордан (исполнил двойную роль — братьев Смоука и Стека), Хейли Стайнфелд, Делрой Линдо, Джек О’Коннелл, Вунми Мосако.

Интересные факты о ленте

Хотя действие происходит в Миссисипи, съёмки проходили в Луизиане. Создатели специально построили целый городок 1930-х годов на исторической железнодорожной улице Railroad Avenue в округе Дональдсонвилль.

Съёмочная группа столкнулась с реалиями дикой природы Луизианы: площадки кишели змеями и аллигаторами, что добавляло напряжения в рабочий процесс.

Часть костюмов изначально была создана для ремейка фильма «Блейд», действие которого должно было происходить в 1920-х годах. Но по разным причинам производство картины было остановлено, и ненужные костюмы продали съёмочной группе «Грешников».

Рейтинг и критика

У фильма преимущественно высокие рейтинги на киноплатформах. На международной платформе IMDb рейтинг составляет 7,5 баллов из 10, на «Кинопоиске» — 6,7 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 97% от всех отзывов критиков оказались положительными. Кроме того, согласно данным независимой опросной компании CinemaScore, которая опрашивала зрителей при выходе из кинотеатров, фильм получил оценку «A». Как писало издание Афиша Daily, это первый результат за всю историю для хоррора со взрослым рейтингом.

Обозреватель американского издания Variety Овен Глейберман называл картину «роскошным и серьёзным, ярким и насыщенным ужастиком с великолепной актёрской игрой, с диким, рвущим душу экшеном». По мнению издания The Independent, картина «заслуживает стать глобальной сенсацией благодаря своему оригинальному подходу и впечатляющей актёрской игре».

Критики авторитетного американского кинопортала IndieWire в нескольких рецензиях высоко оценили визуальный ряд картины. Также они отмечали, что Куглер великолепно создал атмосферу южной готики, где каждый кадр пропитан тревогой и стилем. Кинокритик Никита Лаврецкий для Афиша Daily высоко оценивал актёрскую игру Майкла Б. Джордана в роли двух героев, и Джека О’Коннелла в качестве злодея.

Обозреватель Владимир Ростовский для портала Film.ru писал, что фильм «Грешники» — не столько фильм ужасов, сколько кинематографическая проповедь. По мнению автора, Куглер не первый раз доказывает, что умеет превращать жанр в исследовательский инструмент. Также, по его мнению, фильм держится на мощнейшем саундтреке Людвига Йоранссона, который «пульсирует в унисон с происходящим на экране насилием».

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет хоррора составил порядка 90 миллионов долларов. Общие сборы в мире составили свыше 370 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска», из которых почти 280 миллионов фильм заработал в США и Канаде. В России и странах СНГ касса составила 18,5 миллионов долларов. Так фильм стал одним из самых кассовых хорроров 2025 года.

Награды

Картина получила 16 номинаций на премию «Оскар», став триумфатором церемонии наряду с драмой «Битва за битвой». В итоге лента заработала четыре статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, лучшую работу оператора, лучший саундтрек, а Майкл Б. Джордан признан лучшим актёром.

Кроме того, хоррор получил два «Золотых глобуса» за лучший саундтрек и кинематографические и кассовые достижения. Три премии Британской академии киноискусств (BAFTA) в категориях «лучший оригинальный сценарий», «лучший саундтрек», а актриса Вунми Мосаку получила приз как лучшая актриса второго плана.

Кому понравится фильм

Фильм понравится зрителям, которые ценят авторское кино с высоким визуальным стилем, необычным микшированием жанров (историческая драма, блюз, вампирский хоррор). Он придётся по вкусу фанатам неклассических фильмов про вампиров, тем, кому понравились ленты «Люди под лестницей», «Оно следует за тобой» и «От заката до рассвета», а также поклонникам творчества Райана Куглера.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Достать ножи»: о чём сюжет детективной франшизы с Дэниелом Крэйгом