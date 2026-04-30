С 1 мая в Крыму открывается летний кинотеатр Okko

Главная фишка пространства — бесплатные показы лучших российских фильмов с панорамным видом на море.

С 1 мая на набережной Вдохновения в арт-кластере «Таврида» (близ Судака) открывается летний кинотеатр Okko Площадка сочетает винтажную атмосферу, современные LED-экраны, качественное звуковое оборудование и живописные крымские пейзажи.

Первое крупное событие — фестиваль «Киномаёвка» — пройдёт с 1 по 3 мая. Здесь соберутся молодые кинематографисты, представители власти и киноиндустрии, а также жители и туристы Крыма. Всего в рамках фестиваля покажут порядка 70 лент: от эксклюзивных премьер от ведущих отечественных компаний и работ дебютантов до вечной классики, включая специальную программу к фильмам «Брат» и «Брат-2».

Откроет «Киномаёвку» лирическая комедия «Старый орёл» — режиссёрский дебют Мурада Ногмова, созданный при участии Okko. Главные роли исполнили Павел Деревянко и Надежда Михалкова. Также в программе — документальная картина Okko «СВОи дети». Это первая масштабная работа о жизни детей из новых регионов России, которые столкнулись с военными действиями.

Фестиваль не ограничивается киносеансами. Гостей ждут открытые лекции, мастер-классы от профессионалов киноиндустрии и бизнес-встреча «Чаепитие со смыслом», где государственные структуры, онлайн-платформы и продюсеры обсудят производство духовно-нравственного контента. Среди участников диалога — гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генпродюсер Okko Гавриил Гордеев. Вечерами запланированы концерты — выступят группы «Смысловые галлюцинации» и «Три дня дождя».

После фестиваля кинотеатр продолжит работу в обычном режиме по пятницам, субботам и воскресеньям, отмечается в пресс-релизе Okko. За весну и лето 2026 года запланировано более 90 сеансов, программа регулярно обновляется. В ближайших планах — семейная комедия «Мой папа — медведь» с Романом Курцыным и Евой Смирновой, приключенческий фильм «Не одна дома 2», картина о танцах «Ритмы мечты» и спортивная драма «Диодорова. Против течения» об истории российской спортсменки Анастасии Диодоровой.

