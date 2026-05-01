Эйдельштейн в песках, Оденкёрк в Нормале: главные киноновинки мая

Приключенческие фильмы, сказочные фэнтези, авторские картины и психологические драмы — в онлайн-кинотеатре Okko ежемесячно выходят самые актуальные киноновинки для любой аудитории. «Рамблер» рассказывает о главных премьерах в мае.

© OPE Partners

«Царевна-лягушка 2» (6+)

Режиссёр: Александр Амиров.

Год: 2026.

Страна: Россия.

© Наше кино

После победы над Кощеем Иван-царевич и Василиса готовятся к свадьбе. Но в самый разгар торжества могущественная ведьма Морена похищает невесту. Чтобы спасти возлюбленную, Иван с верными друзьями отправляется в опасное путешествие в мрачное Тмутараканское царство, где их ждут магические ловушки и проверка истинных чувств.

В фильме снялись Никита Кологривый, Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Виктор Логинов, Ян Цапник и Дарья Бохина. Лёгкое фэнтези отлично подойдёт для семейного просмотра с детьми от 6 лет, а также всем поклонникам современных российских адаптаций известных сказок.

«Я — значит Ястреб» (18+)

Режиссёр: Филиппа Лоуторп.

Год: 2025.

Страна: Великобритания, Сингапур, США.

© Plan B Entertainment

Преподавательница из Кембриджа Хелен переживает внезапную смерть отца. Чтобы справиться с горем, она покупает дикого ястреба-тетеревятника по кличке Мэйбл и решает заняться его выездкой: этим делом много лет занимался её отец. Дрессировка хищной птицы становится для Хелен одновременно спасением и испытанием, помогая ей через боль и одиночество заново научиться жить.

Глубокая драма является экранизацией одноимённого автобиографического романа Хелен Макдональд, вышедшего в 2014 году. Фильм создан для зрителей, ценящих глубокие психологические драмы и вдумчивое кино о преодолении утраты и поиске смысла жизни.

«Космическая собака Лида» (16+)

Режиссёр: Евгений Сангаджиев.

Год: 2026.

Страна: Россия.

© Кинокомпания СТВ

Подросток Игорь получает от отца-космонавта необычный подарок — собаку Лиду, побывавшую в космосе. Мальчик живёт с мамой и отчимом и однажды ночью решает убежать из дома. В эту ночь подросток встречает сорокалетнюю версию самого себя. Игорь из будущего предупреждает: через три дня их отец погибнет при старте ракеты и жизнь семьи пойдёт под откос. Теперь два Игоря и умная Лида спешат на Байконур, чтобы предотвратить катастрофу и изменить судьбу.

Фильм стоит посмотреть всей семьёй. Он понравится поклонникам российского фантастического кино о путешествии во времени и трогательных историй о семье.

«Космос засыпает» (16+)

Режиссёр: Антон Мамыкин.

Год: 2026.

Страна: Россия.

© Bosfor Pictures

Талантливый студент Паша учится в Санкт-Петербурге. Он грезит о космосе и мечтает о стажировке за границей. Но планы рушатся из-за трагической вести: умер отец. Паша возвращается в родной заполярный посёлок Шойна, где его дом вместе с матерью и младшим братом буквально засыпает песками. Юноше предстоит сделать невозможный выбор: отказаться от своей мечты или бросить семью в беде. Что выберет Паша?

В главных ролях снялись звёзды оскароносной «Аноры»: Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Фильм обязательно стоит посмотреть поклонникам глубоких психологических драм и тем, кто любит визуально красивое авторское кино. Его оценят зрители, которые любят открывать невероятные места России: фильм снят в поселке Шойна, где север встречается с пустыней.

«Берлинский герой» (18+)

Режиссёр: Вольфганг Беккер, Ахим фон Боррис.

Год: 2025.

Страна: Германия.

© Hessischer Rundfunk

Михаэль — владелец убыточного видеопроката в Берлине. Накануне 30-летия падения Берлинской стены его находит амбициозный журналист и предъявляет результаты своего расследования. Корреспондент выяснил, что 35 лет назад Михаэль, работая на железной дороге, якобы организовал крупнейший массовый побег из ГДР. Герой не опровергает эту информацию, хотя далеко не всё в ней правда, и получает внушительный гонорар. В одночасье он становится национальной легендой, даёт интервью разным изданиям, участвует в ток-шоу. Но чем выше слава, тем страшнее цена разоблачения.

Фильм идеально подойдёт поклонникам трагикомедий Вольфганга Беккера, создателя культового фильма «Гуд бай, Ленин!» (2003). Картина также заинтересует зрителей, которым близки темы взаимоотношений Восточной и Западной Германии, а также всех, кто ценит истории о простых людях, случайно ставших национальными героями.

«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (6+)

Режиссёр: Василий Ровенский.

Год: 2026.

Страна: Россия.

© Наше кино

Знаменитые коты Эрмитажа и их друзья возвращаются. В новом фильме мышонок Морис находит в подземном лабиринте музея древний папирус. На карте отмечено место, где скрывается египетский Джинн, но загадывать желание он позволяет лишь раз в тысячелетие. Моррис, кот Винсент, кошка Клеопатра и их пушистая команда бросаются на поиски. Теперь каждый хочет первым отыскать Джинна.

Добрый мультфильм с ярким динамичным сюжетом обязательно привлечёт внимание детской аудитории. Его можно посмотреть всей семьёй на выходных. Также его оценят поклонники первой части «Котов Эрмитажа», которые ждали новых похождений любимых героев.

«Нормал» (18+)

Режиссёр: Бен Уитли.

Год: 2026.

Страна: Канада, США.

© OPE Partners

Шериф Улисс (Боб Оденкёрк) получает временное назначение в тихий городок Нормал в Миннесоте. Но иллюзия покоя рушится после ограбления банка. Взявшись за расследование, Уиллис понимает, что все жители находятся в преступном сговоре, а местный бар увешан заряженными ружьями. Теперь шериф вынужден сражаться с самим городом, где каждый житель готов пустить в ход оружие.

Сценарий к фильму написал Дерек Колстад, который создавал «Джона Уика» и «Никто». Фильм создан для поклонников жестоких и стильных боевиков. Он придётся по вкусу тем, кто ценит чёрный юмор, неожиданные сюжетные повороты, харизматичных персонажей и ироничный взгляд на американскую глубинку.

«Холостяк в Италии» (18+)

Режиссёр: Чарльз Френсис Киннэн, Дэниэл Киннэн.

Год: 2026.

Страна: США.

© LB Entertainment

Американец Мэтт вложил все сбережения в идеальную свадьбу мечты своей невесты: оплатил авиабилеты в Италию для её огромной семьи, роскошную церемонию и романтический медовый месяц. Но в решающий момент девушка бросает его прямо у алтаря. Опустошённый и растерянный, Мэтт отправляется в запланированное свадебное путешествие один. Его ждёт череда приключений, а зрителей — неожиданный финал.

Фильм обязательно понравится зрителям, которые любят лёгкие романтические комедии с ноткой грусти и неожиданными поворотами в духе «Отпуска по обмену». Картина найдёт отклик у тех, кто сам переживал разрыв отношений и ищет вдохновляющие истории о том, как начать жизнь с чистого листа.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

