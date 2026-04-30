Комедийная драма «Берлинский герой» выйдет 5 мая эксклюзивно в Okko

Фильм закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля «Берлинский герой» станет доступен 5 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, сообщается в поступившем в редакцию «Рамблера» пресс-релизе. Эта лента стала последней режиссёрской работой известного немецкого постановщика Вольфганга Беккера.

© Hessischer Rundfunk, Okko

В центре сюжета этой комедийной драмы — владелец убыточного видеопроката Михаэль Хартунг. Привычный уклад жизни главного героя меняется после визита амбициозного журналиста, который предъявляет Хартунгу результаты собственного расследования.

Согласно этим данным, много лет назад Михаэль, работавший на железной дороге, якобы организовал самый дерзкий массовый побег из ГДР в ФРГ. Прельстившись крупным вознаграждением, мужчина подтверждает эту историю, хотя далеко не всё в ней правда.

Неожиданно для себя он превращается в национального героя: его ждут интервью, ток-шоу и даже выступление в Бундестаге. Однако чем известнее он становится, тем выше и страшнее риск разоблачения. Чтобы не утратить любовь близких и уважение окружающих, Михаэль готов врать и дальше.

Сценарий написали Константин Либ и сам Вольфганг Беккер, взяв за основу роман-бестселлер немецкого автора Максима Лео «Герой со станции Фридрихштрассе». В картине снялись звёзды немецкого кино: Чарли Хюбнер, Даниэль Брюль, Кристина Пауль, Юрген Фогель и Петер Курт. Продюсерами картины стали Штефан Арндт, Ахим фон Боррис, Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Маркус Лоджес и Константин Либ.

Вольфганг Беккер считается одной из ключевых фигур немецкого независимого кино. Основанная им студия X Filme Creative Pool подарила миру такие яркие проекты, как культовый фильм «Беги, Лола, беги» и фантастическая драма «Облачный атлас» с Томом Хэнксом.

В России имя режиссёра в первую очередь ассоциируется с лентой 2003 года «Гуд бай, Ленин!», которая была показана на Московском кинофестивале. Примечательно, что последний проект Беккера — «Берлинский герой» — спустя 23 года тоже стал частью программы смотра.

