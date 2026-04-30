Сиквел байопика «Майкл» и горячий тикток Джареда Лето: что обсуждали 30 апреля

В Москве открылся сезон фонтанов

В столице официально стартовал сезон фонтанов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на мэра Сергея Собянина. По его словам, в городе работают сотни фонтанов: сухие, плавающие, музыкальные, светодинамические. В этом году к ним добавился новый объект в «Лужниках».

Джаред Лето снял тикток под ремикс российского хита «Бродяга»

Американский певец и актёр Джаред Лето опубликовал в тиктоке видео под трек «Kavkaz» — ремикс хита «Бродяга» Эльбруса Джанмирзоева. В нём музыкант в тёмных очках и длинной шубе шагает по улице и спрашивает подписчиков о лайфхаках для мотивации. Всего за пару часов ролик набрал 27 тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев, многие из которых на русском языке.

Усадьбу Крестовниковой в Москве выставили на торги

В Москве на Покровском бульваре выставили на торги право 10-летней аренды второго этажа усадьбы Юлии Крестовниковой из династии Морозовых, пишет РБК. Здание начала XIX века — объект культурного наследия регионального значения. Стартовая цена — 14 млн рублей в год. Арендатор получит почти 470 квадратных метров с кабинетами и 3,5-метровыми потолками.

Байопик о Майкле Джексоне «Майкл» получит сиквел

Режиссёр Антуан Фукуа снимет продолжение байопика «Майкл» о Майкле Джексоне в этом или следующем году, сообщает Афиша Daily. Сиквел расскажет дальнейшую историю жизни короля поп-музыки. Первый фильм с племянником певца Джаафаром в главной роли, который вышел в мировой прокат в конце апреля, собрал 217 млн долларов за первый уик-энд, писало ранее издание Variety. Тем самым установив рекорд для музыкальных байопиков. В России картина появится 28 мая.

Вышел тизер-трейлер новой «Обители зла»

В сети появился тизер-трейлер нового фильма «Обитель зла». Режиссёром перезапуска классической франшизы про зомби с Милой Йовович в главной роли выступил автор нашумевшего хоррора 2025 года «Орудия» Зак Креггер. В новой истории зрители не увидят старых героев, а главную роль медика-курьер Брайана, попавшего в эпицентр вспышки вируса, сыграет Остин Адамс. Релиз запланирован на 18 сентября.

Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году

Компания AMC анонсировала сериал по фильму «На гребне волны», сообщает американское издание Deadline. Его премьера запланирована на 2027 год. Действие развернётся через 25 лет после событий оригинала 1991 года. В центре — новая команда грабителей, связанная с бандой «бывших президентов». Сценарий пишет Дэйв Калштейн. Съёмки первого сезона начнутся в Австралии в конце 2026 года.

