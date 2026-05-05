«Я бы тебя пнула, если бы могла»: сюжет фильма, отзывы и критика

Мировая премьера психологической драмы о матери, которая тянет на себе весь домашний быт «Я бы тебя пнула, если бы могла» состоялась в январе 2025 года. В российский прокат картина вышла в ноябре, заработав 86 тысяч долларов, согласно данным «Кинопоиска». Лента была тепло принята профильной прессой и критиками, а исполнительница главной роли Роуз Бирн была номинирована на несколько престижных наград, включая «Оскар». За свою игру Бирн получила «Золотой глобус».

Сюжет картины

Линда — психотерапевт, чья жизнь напоминает домино, рушащееся без остановки. Её дочь борется с загадочной болезнью ЖКТ, питаясь через зонд, муж-военный вечно в отъезде, а в съёмной квартире внезапно обрушивается потолок, оставляя зияющую дыру. Переехав в дешёвый мотель, героиня вынуждена разрываться между лечением ребёнка, капризными пациентами и собственным психоаналитиком, методично подрывающим её остатки самообладания. Реальность Линды постепенно смешивается с галлюцинациями и сюрреалистическими видениями. Не выдержав навалившихся на неё проблем, женщина совершает необдуманный поступок.

Страна производства

США.

Хронометраж

113 минут (1 час 53 минуты).

Создатели картины

Сценарий написана лично режиссёр Мэри Бронштейн («Ты не будешь скучать по мне», «Городские девчонки»). Как рассказывала сама постановщица в интервью американскому изданию The Hollywood Reporter, идея родилась из её собственного опыта ухода за больной дочерью. Бронштейн также сыграла в фильме одну из ролей.

Главные роли

Роуз Бирн (Линда), Раким Роки (администратор мотеля), Конан О’Брайен (психотерапевт), Кристиан Слэйтер (муж), Мэри Бронштейн (детский врач).

Интересные факты

Лицо девочки-дочери Линды намеренно никогда не показывают крупным планом — зритель видит лишь пряди волос, плечи или руки, что создаёт эффект сюрреалистической недосказанности и усиливает тревогу.

Восемь лет идея фильма «созревала» в записных книжках режиссёра, пока Бронштейн ухаживала за больным ребёнком, признавалась Бронштейн в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Конан О’Брайен, известный своим комедийным амплуа и работами в фильмах «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и «Иллюзия обмана», в этом фильме не произносит ни одной шутки, играя жутковатого и циничного психоаналитика. Как признавался актёр в интервью разным изданиям, эта роль стала для него интересным и непростым опытом в его карьере.

Рейтинги и критика

На «Кинопоиск» рейтинг фильма составляет 6,5 баллов из 10. На международной платформе IMDb зрители оценили картину на 6,6 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 92% из всех отзывов критиков оказались положительными.

Как писал The Hollywood Reporter в одном из обзоров фильма, «если не считать ночного кошмара, в фильме нет ни одного по-настоящему страшного момента, но он насквозь пропитан страхом». Агентство Associated Press сравнивает фильм по степени напряженности с культовым триллером «Необратимость» Гаспара Ноэ. Кинокритик Сергей Кулешов из журнала «Искусство кино» отмечал, что фильм наследует традиции Дэвида Линча и братьев Сэфди, исследуя пределы человеческого отчаяния.

Обозреватель Юлия Салихова в своей рецензии для Forbes писала, что Роуз Бирн сыграла чуть ли не лучшую роль в своей карьере. Критик отмечает, что усталость и одновременно ярость Линды ощущается через экран: окружающих её героев действительно хочется пнуть. По её мнению, фильм стоит увидеть каждому: «это одновременно и честный рассказ о родительстве, и рефлексия о семейных ценностях, и рассуждение о моральном выборе, и манифест уважения невидимого труда женщин».

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма в официальных источниках не раскрывается. Согласно данным «Кинопоиска», за всё время проката в мире картина заработала свыше 1,1 миллиона долларов, 86 тысяч из которых составила российская касса.

Награды

Роуз Бирн была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса, а также на премию Британской академии киноискусств (BAFTA), награду Гильдии актёров. Актриса получила первый в своей жизни «Золотой глобус» в этой номинации, а также Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале.

Кому понравится картина

Фильм заинтересует поклонников психологического кино с непростым драматическим сюжетов. Картина предназначена для взрослой аудитории (18+), готовой к честному, тревожному и местами сюрреалистичному разговору о материнстве, ответственности и границах психического здоровья.

