«Основной инстинкт»: сюжет и критика эротического триллера с Шерон Стоун

Весной стало известно, что режиссёр «Грозового перевала» и «Солтберн» Эмиральд Феннел ведёт переговоры о работе над ремейком культового фильма с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун «Основной инстинкт». Об этом в интервью изданию The Guardian рассказал сценарист Джо Эстерхаз, также работавший над оригиналом. О том, что студия Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта», стало известно прошлым летом. Пока никаких других подробностей не сообщается.

Эротический триллер «Основной инстинкт» вышел на экраны в США 20 марта 1992 года. Картина произвела эффект разорвавшейся бомбы: зрители толпами шли в кинотеатры, а критики разделились на два лагеря — кто-то хвалил картину за смелость и восхищался игрой Шэрон Стоун, другие говорили о пошлости и плохом вкусе. По данным кинопортала Box Office Mojo, при бюджете в 49 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 352,9 миллиона долларов, став четвёртым самым кассовым проектом 1992 года после «Аладдина», «Телохранителя» и комедии «Один дома 2».

Сюжет картины

В Сан-Франциско при загадочных обстоятельствах убит рок-музыкант Джонни Боз: неизвестная блондинка привязала его шарфом к кровати и заколола ледорубом. Расследование поручают детективу Нику Каррану, у которого за плечами тяжелое прошлое — он случайно застрелил двух туристов, будучи под действием запрещённых веществ. Главной подозреваемой становится подруга убитого, обольстительная писательница и мастер манипуляций Кэтрин Трамелл: Ник обнаруживает, что события в её новом романе полностью повторяют характер убийства. Детектив вступает с Кэтрин в опасную психологическую игру, которая быстро перерастает в бурный роман. Вскоре начинают гибнуть люди из окружения детектива, и Нику предстоит понять: та, с кем он делит постель, — хладнокровная убийца или жертва чужого замысла?

Страна производства

США, Великобритания, Франция.

Хронометраж

128 минут (2 часа 8 минут).

Создание картины

Сценарий написал Джо Эстерхаз в конце 1980-х годов. Готовый текст вызвал настоящую войну между студиями за права на экранизацию. В итоге права выкупила студия Carolco Pictures. На роль режиссёра пригласили голландского постановщика Пауля Верховена, известного до этого по кровавому фантастическому боевику «Вспомнить всё» (1990) с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Главные роли

Майкл Дуглас (детектив Ник Карран), Шэрон Стоун (писательница Кэтрин Трамелл), Джордж Дзундза (Гас Моран, напарник Ника), Джин Трипплхорн (доктор Бет Гарнер, психолог и бывшая возлюбленная Ника).

Интересные факты о фильме

Знаменитая сцена с перекрещиванием ног Шэрон Стоун отсутствовала в оригинальном сценарии — Верховен придумал этот фрагмент прямо в день съёмок, пишет портал Giggster. Причём режиссёр не предупредил Стоун, что в кадре будет видно отсутствие белья. Сцена стала визитной карточкой фильма и одним из самых узнаваемых эпизодов в истории кино.

Между Верховеном и Эстерхазом на съёмочной площадке постоянно возникали трения — режиссёр переписывал диалоги прямо на ходу, что бесило сценариста.

Роль Кэтрин отказывались играть многие звёзды того времени. Мишель Пфайффер, Джулия Робертс, Мег Райан и Ким Бейсингер по разным причинам не захотели сниматься у Верховена. Шэрон Стоун, на тот момент ещё не суперзвезда, согласилась и после выхода картины стала широко известна.

Основные сцены снимали в Сан-Франциско. Дом, где нашли тело Боза, расположен на Бродвее. Дом Кэтрин в городе — на Вальехо-стрит. А её пляжный особняк находится в калифорнийском городе Кармел-бай-те-Си.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes из всех рецензий критиков только 56% оказались положительными. На киноплатформе IMDb рейтинг фильма составляет 7,1 балла из 10. На «Кинопоиске» — 7,8 баллов из 10.

Обозреватель Джанет Маслин для The New York Times высоко оценила работу Верховена, отметив, что режиссёру удалось совметсить экшен-материал с хичкоковским стилем развития интриги. Визуальный ряд тоже вышел эффектным.

Кинокритик Роджер Эберт в рецензии для Chicago Sun-Times сравнил фильм с кроссвордом: «Он держит ваше внимание, пока вы его не разгадаете, а затем становится просто никчёмным клочком бумаги с заполненными клетками». А Дэйв Кер для Chicago Tribune назвал картину «психологически пустой».

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет картины составил 49 миллионов долларов. По данным кинопортала Box Office Mojo, фильм собрал в мировом прокате 352,9 миллиона долларов, заняв четвёртую позицию по сборам в 1992 году. Кроме того, фильм стал кассовым рекордсменом в Испании, Италии и Великобритании.

Награды и номинации

«Основной инстинкт» получил две номинации на «Оскар»: за лучший монтаж и лучшую музыку (композитор Джерри Голдсмит). Шэрон Стоун номинировалась на «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса. На церемонии MTV Movie Awards Стоун победила в номинациях «Лучшая актриса» и «Самая сексуальная актриса». Картина также номинировалась на премию «Сатурн» в пяти категориях, в том числе как лучший фильм ужасов и лучшая работа режиссёра.

Продолжения и другие экранизации

В 2006 году, спустя 14 лет, вышло продолжение — «Основной инстинкт 2. Жажда риска». Верховен отказался от участия, его снял Майкл Кейтон-Джонс. Из актёров осталась только Шэрон Стоун. Место действия перенесли из Сан-Франциско в Лондон. Критики разнесли сиквел в пух и прах: рецензент Mail & Guardian назвал фильм «уродливым и претенциозным», а саму Стоун сравнил с пластиковой куклой из-за неподвижного выражения лица. На платформе IMDb зрители оценили картину на 4,4 балла из 10.

Кому понравится фильм

«Основной инстинкт» стоит посмотреть поклонникам эротических триллеров 1990-х, тем, кто ценит необычную операторскую работу и саспенс в духе Хичкока. Тем, кого шокирует откровенная демонстрация сексуальности и насилия, лучше пройти мимо.

