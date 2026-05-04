Рекорды «Дьявол носит Prada-2» и новый фильм с Дефо: что обсуждали 4 мая

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

«Дьявол носит Prada-2» установил рекорды по сборам

В мировой прокат вышел сиквел картины про жестокий мир моды «Дьявол носит Prada-2». Как сообщает американское издание Variety, в дебютный уик-энд картина собрала 233,6 миллионов долларов по всему миру. Для Мерил Стрип это лучший старт в карьере: фильм побил сборы «Мамма Mia! 2», пишет издание. Для Эмили Блант результат также оказался рекордным — выше, чем у «Оппенгеймера».

Драма с Уиллемом Дефо выйдет в России раньше мирового проката

Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу продюсерской компании «Среда». Это на день раньше мировой премьеры, намеченной на 5 июня. Сюжет разворачивается на частном острове в конце 1970-х. Миллиардер устраивает праздник для дочери, но ночь превращается в драматическое противостояние.

Россияне получили в Китае звание «Лучший турист-2026»

В китайской провинции Санье российский турист Павел (фамилия не уточняются) получил почётное звание «Лучший турист-2026» и наградной сертификат за спасение утопающего, пишет ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма города Санья. Вместе с ним в спасение участвовал ещё один россиянин Александр. Но награду ему пока не вручили, так как он уже уехал на родину.

Аниме «Чао» выйдет в российский прокат 28 мая

Японское аниме в стиле романтической комедии о любви инженера и принцессы-русалки «Чао» выходит в прокат в России 28 мая. Показ пройдёт на японском языке с субтитрами. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора «Иноекино». Мировая премьера картины прошла в 2025 году. Она уже имеет приз жюри на Международном фестивале анимации в Анси, а также награду за лучший полнометражный анимационный фильм на Большом фестивале мультфильмов в Москве.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Съёмки в Милане и сестра Тимоти Шаламе: что известно о фильме «Дьявол носит Prada 2»