«Коммерсант»: как Петров в роли банкира из 90-х пытается выжить в тюрьме

Экранизация автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» идёт в российском прокате. В главных ролях — Александр Петров, Михаил Тройник и рэпер Хаски. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказал о плюсах и минусах криминальной драмы.

© ON Media, Gonzo Film

О чём кино

Действие происходит в Москве в 1996 году — во времена безграничных возможностей и криминальных авторитетов. Главный герой — молодой банкир Андрей (Александр Петров), у которого в жизни есть всё из ассортимента успешной жизни. Большая квартира в центре, любимая жена, ребёнок, спортивная машина и, естественно, солидная должность в финансовом предприятии подпольного типа.

Однажды его друг и партнёр Миша (Михаил Тройник) предлагает ему рисковую сделку, которая позволит им не работать до конца жизни. Нужно было помочь одному состоятельному мужчине перевести рубли на зарубежный счёт. Но Андрей и Миша не догадывались, что их втянули в крупнейшую аферу по хищению средств из государственной казны. В скором времени в банке происходят «маски-шоу», а на руководителей вешают пару уголовных статей. Вот только Мише удаётся выйти сухим из воды, а Андрей оказывается в тюрьме «Матросская тишина».

© ON Media, Gonzo Film

Бывший финансист знакомится с тюремными порядками, проходит суровые испытания, наживает друзей и врагов. Вчерашний белый воротничок, считающий, что деньги могут повлиять на всё, превращается в тюремную акулу. В процессе он переосмысливает свои жизненные ценности и отношения с близкими.

Кто работал над фильмом

Режиссёры и авторы сценария — Фёдор и Никита Кравчуки. Тот случай, когда случайная авантюра удачно сработала, и ребята, кажется, не вполне осознавали, что произошло. В одном из интервью братья рассказали, что отправили сценарий агенту Саши Петрова, а в ответ получили согласие на участие в съёмках.

К проекту присоединилась кинокомпании Gonzo Film и ON Студия (фильм после проката выйдет эксклюзивно на Кион). Технически картина стройная и выверенная: тут есть игра со светом, эпизоды из архивов, немало эмоционально цепляющих сцен. Кажется, ребята использовали весь арсенал, которому научились в университете.

© ON Media, Gonzo Film

Сильные стороны

Один из главных успехов фильма — Александр Петров, который предстал на экране в нетипичной для себя роли. Актёр выдаёт настоящий перформанс, смотрится органично и в драматичных эпизодах, и в сценах с драками. С развитием повествования можно наблюдать трансформацию его персонажа: самоуверенный нарцисс Андрей становится сломленным обстоятельствами человеком.

Персонажи второго плана не теряются и исполняют запоминающиеся роли. Чего стоит только харизматичный Михаил Тройник, у которого не так много экранного времени, но он использует его на полную. Во время просмотра фильма его персонажа одновременно жалеешь и испытываешь к нему отвращение из-за его поступков. Органично на экране смотрится Хаски, сыгравший смотрящего в тюрьме. Его Слава — тугой сплав жестокости и справедливости, основанной на пресловутых «понятиях».

© ON Media, Gonzo Film

На фоне многих других проектов о 90-х «Коммерсанту» удалось адекватно передать атмосферу середины уходящего десятилетия. Диалоги живые и естественные. Есть, конечно, и «чернуха» (неотъемлемая часть тюремного быта), но при этом фильм оставляет проблески надежды, не слишком сгущая краски.

Слабые стороны

При добротном техническом уровне визуала звук — то, за что съёмочную группу хочется пожурить. Большую часть фильма тяжело разобрать, о чём говорят персонажи, будто съёмочная команда не смогла грамотно свести звук с картинкой. Становится хуже, когда за кадром идёт музыкальное сопровождение, и любые попытки понять, о чём ведут беседу заключённые, терпят фиаско.

Ещё один минус: не рассказывается предшествующий опыт героев. Большая часть событий разворачивается уже после ареста Андрея. Ничего из его гражданской жизни зрители не узнают. Сложить образ о человеке, который оказывается в новых для себя условиях, сложно. Как следствие, полностью нивелирована роль жены банкира (Елизавета Базыкина). Её короткие появления в кадре на несколько минут не придают фильму смысловой нагрузки.

© ON Media, Gonzo Film

Наконец, зрителю трудно пробудить эмпатию по отношению к человеку, который прикрывается деньгами как средством решения любых проблем. «Коммерсант» как будто забывает, что рассказывает историю человека, который совершил преступление. Хотя это понимают и он сам, и его партнёр, и его семья, и органы следствия. Зритель вроде как должен сопереживать человеку, который попал на вершины пищевой цепи нечестным путём.

Стоит ли смотреть

«Коммерсант» — студенческое кино с коммерческим потенциалом и амбициями, которые не удалось всецело реализовать. В мире братьев Кравчук тюрьма — исправительная система, в которой человек должен остаться собой, даже когда его смешивают с грязью. Сложно поверить в искренность морального очищения банкира-афериста, которое происходит пусть и в адовых, бесчеловечных декорациях.

При этом фильм режиссёров-дебютантов «Коммерсант» показывает свежий и интересный взгляд на успевшую набить оскомину тему — мрачные 90-е. Кроме того, новинку точно оценят поклонники творчества Александра Петрова, который смог предстать в картине в нетипичном для себя амплуа.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Эйдельштейн в песках, Оденкёрк в Нормале: главные киноновинки мая