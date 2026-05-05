«Вершина»: разбираем триллер с Шарлиз Терон о выживании в дикой природе
На Netflix вышел захватывающий триллер о маньяке, орудующем в австралийских лесах «Вершина». Главные роли в фильме исполнили лауреатка «Оскара» Шарлиз Терон и набирающая популярность звезда «Кингсмана» и «Чёрной птицы» Тэрон Эджертон. Автор «Рамблера» объясняет, почему «Вершина» — классический стриминговый проект, который можно смотреть на фоне, не особо вдаваясь в происходящее.
О чём сюжет
Супружеская пара бывалых скалолазов Саша (Шарлиз Терон) и Томми (Эрик Бана) отправляется в поход на норвежскую Стену Троллей, чтобы покорить очередную недоступную вершину. На пути героев встречает сильный шторм, который невозможно переждать в палатке. В итоге они решаются на опасное восхождение, но, так и не достигнув вершины, разворачивают подвесную лестницу. Внезапно тросы рвутся, Саша хватается за верёвку, но слишком поздно — Томми падает в пропасть.
Спустя пять месяцев Саша вместе с прахом Томми отправляется на его историческую родину в Австралию. Её конечная цель — национальный парк Вандарра, где можно почтить память мужа, а заодно вспомнить навыки пребывания на дикой природе. Во время поездки женщину останавливает шериф, который предупреждает о возможной опасности: в последние месяцы в этой местности пропало немало людей.
Но Саша решает продолжить свой путь. На заправке к ней пристают дальнобойщики, промышляющие охотой, — мужчины пытаются заигрывать, игнорируя любые попытки дать отпор. В итоге за Сашу вступается другой посетитель — лысый и невысокий Бен (Тэрон Эджертон) явно хочет подружиться, а может, и что-то ещё. Но женщина оказывается неумолима: отмахнувшись от назойливого внимания, она отправляется вглубь австралийского леса, не подозревая о том, что Бен едет следом. Новое место встречает Сашу на редкость неприветливо: в первый же день у неё пропадают рюкзак, все запасы еды и мобильный телефон. Бен тут же предлагает путнице свою помощь, а Саша, не видя подвох, соглашается. Через минуту дружелюбие парня сменяет хищный оскал, кажется, в парке завёлся убийца.
Кто работал над фильмом
Производством «Вершины» занималась компания Chernin Entertainment, ответственная за такие фильмы, как «Обливион» Джозефа Косински, «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда, трилогия «Улица страха» Ли Джаньяк, а также мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендеей. Режиссёром выступил исландец Бальтасар Кормакур, который также сотрудничал с Chernin Entertainment во время работы над фильмом «Большая афера» всё того же Netflix.
Для Кормакура «Вершина» — не первый проект, затрагивающий тему выживания в дикой природе, в 2015 году постановщик выпустил экшен-триллер «Эверест», который имел большой успех в прокате. Сценарий к «Вершине» написал Джереми Роббинс, один из создателей сериала «Судная ночь» по мотивам одноимённой хоррор-франшизы. Главные роли сыграли южноафриканская актриса Шарлиз Терон, обладательница премии «Оскар» за биографическую драму «Монстр». А также британец Тэрон Эджертон, наиболее известный по картинам «Рокетмен», «Kingsman: Секретная служба», «Ручная кладь», и мини-сериалу «Чёрная птица». Оператором выступил Лоуренс Шер, знакомый многим по работам Тодда Филлипса («Джокер», «Мальчишник в Вегасе»). Съёмки «Вершины» проходили в национальном парке Сиднея, неподалёку от Нового Южного Уэльса в феврале 2025 года.
Плюсы и минусы фильма
«Вершина» — классический триллер эпохи доминации стримингов, который был снят, чтобы занять место в жанровой картотеке. Относиться к фильму стоит именно с такой позиции, в противном случае вас, скорее всего, накроет разочарование. Режиссёр Бальтасар Кормакур предлагает классический сюжет о маньяке-убийце: приветливый на первый взгляд мужчина сходит с ума в лесной глуши, но, как это часто бывает, долгое время остаётся безнаказанным. Всё меняется, когда в парк прибывает бывалая экстремалка Саша, которая с лёгкостью седлает бушующую реку, карабкается по скалам, словно Человек-паук, и в целом демонстрирует все навыки выживания в условиях, для жизни не особо пригодных.
Встреча с маньяком становится для Саши новым вызовом, который она не без труда, но преодолевает. Динамика отношений главных героев — едва ли лучшая часть фильма: сюжет «Вершины» развивается по хорошо знакомой жанровой схеме, не предлагая неожиданных сюжетных поворотов для искушённого зрителя. Злодей в исполнении Эджертона черпает вдохновение из знакомых образов поп-культуры — от Нормана Бейтса до Патрика Бейтмана — и едва ли претендует на самобытность. Терон же предстаёт перед зрителями в привычном для себя образе сильной и независимой женщины, переживающей тяжёлую утрату.
Отсутствие оригинального сценария Кормакур силится компенсировать обильными австралийскими красотами. Всё выдающееся, что есть в «Вершине», принадлежит вечнозелёной природе — парку, в холодных пещерах которого тихо исчезают туристы. Режиссёр рифмует бескомпромиссность стихии с человеческой жестокостью, лишний раз напоминая о том, что самое страшное, что есть в мире, совершается людьми. Впрочем, даже захватывающих видов скалистой местности оказывается недостаточно, чтобы насладиться просмотром «Вершины» в одиночестве. Триллер точно не пытается пробудить саспенс в зрителе, это в большей степени фоновое кино, подходящее для посиделок с друзьями и шумных дебатов об опасности одиноких прогулок в лесу.
Стоит ли смотреть
«Вершина» прекрасно вписывается в ряд популярных триллеров о выживании людей в высокогорье — «Скалолаз», «Вертикальный предел», «127 часов», «Северная стена», «Касаясь пустоты», «На краю», — но едва ли хоть чем-то среди них выделяется. Из-за невероятного количества клише и жанрового однообразия «Вершина» смотрится тягомотно и вылетает из головы через пять минут после просмотра.
Фильм точно не удивит бывалых фанатов фильмов о выживании и вряд ли способен привлечь новую аудиторию. С другой стороны, «Вершина» может понравиться поклонникам творчества Тэрона Эджертона, который в первый раз предстаёт в образе не самого обаятельного, но всё-таки антагониста, что в целом нетипично для актёра, играющего преимущественно положительные роли.
