«Вершина»: разбираем триллер с Шарлиз Терон о выживании в дикой природе

На Netflix вышел захватывающий триллер о маньяке, орудующем в австралийских лесах «Вершина». Главные роли в фильме исполнили лауреатка «Оскара» Шарлиз Терон и набирающая популярность звезда «Кингсмана» и «Чёрной птицы» Тэрон Эджертон. Автор «Рамблера» объясняет, почему «Вершина» — классический стриминговый проект, который можно смотреть на фоне, не особо вдаваясь в происходящее.

© Netflix

О чём сюжет

Супружеская пара бывалых скалолазов Саша (Шарлиз Терон) и Томми (Эрик Бана) отправляется в поход на норвежскую Стену Троллей, чтобы покорить очередную недоступную вершину. На пути героев встречает сильный шторм, который невозможно переждать в палатке. В итоге они решаются на опасное восхождение, но, так и не достигнув вершины, разворачивают подвесную лестницу. Внезапно тросы рвутся, Саша хватается за верёвку, но слишком поздно — Томми падает в пропасть.

Спустя пять месяцев Саша вместе с прахом Томми отправляется на его историческую родину в Австралию. Её конечная цель — национальный парк Вандарра, где можно почтить память мужа, а заодно вспомнить навыки пребывания на дикой природе. Во время поездки женщину останавливает шериф, который предупреждает о возможной опасности: в последние месяцы в этой местности пропало немало людей.

Но Саша решает продолжить свой путь. На заправке к ней пристают дальнобойщики, промышляющие охотой, — мужчины пытаются заигрывать, игнорируя любые попытки дать отпор. В итоге за Сашу вступается другой посетитель — лысый и невысокий Бен (Тэрон Эджертон) явно хочет подружиться, а может, и что-то ещё. Но женщина оказывается неумолима: отмахнувшись от назойливого внимания, она отправляется вглубь австралийского леса, не подозревая о том, что Бен едет следом. Новое место встречает Сашу на редкость неприветливо: в первый же день у неё пропадают рюкзак, все запасы еды и мобильный телефон. Бен тут же предлагает путнице свою помощь, а Саша, не видя подвох, соглашается. Через минуту дружелюбие парня сменяет хищный оскал, кажется, в парке завёлся убийца.

© Netflix

Кто работал над фильмом

Производством «Вершины» занималась компания Chernin Entertainment, ответственная за такие фильмы, как «Обливион» Джозефа Косински, «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда, трилогия «Улица страха» Ли Джаньяк, а также мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендеей. Режиссёром выступил исландец Бальтасар Кормакур, который также сотрудничал с Chernin Entertainment во время работы над фильмом «Большая афера» всё того же Netflix.

Для Кормакура «Вершина» — не первый проект, затрагивающий тему выживания в дикой природе, в 2015 году постановщик выпустил экшен-триллер «Эверест», который имел большой успех в прокате. Сценарий к «Вершине» написал Джереми Роббинс, один из создателей сериала «Судная ночь» по мотивам одноимённой хоррор-франшизы. Главные роли сыграли южноафриканская актриса Шарлиз Терон, обладательница премии «Оскар» за биографическую драму «Монстр». А также британец Тэрон Эджертон, наиболее известный по картинам «Рокетмен», «Kingsman: Секретная служба», «Ручная кладь», и мини-сериалу «Чёрная птица». Оператором выступил Лоуренс Шер, знакомый многим по работам Тодда Филлипса («Джокер», «Мальчишник в Вегасе»). Съёмки «Вершины» проходили в национальном парке Сиднея, неподалёку от Нового Южного Уэльса в феврале 2025 года.

© Netflix

Плюсы и минусы фильма

«Вершина» — классический триллер эпохи доминации стримингов, который был снят, чтобы занять место в жанровой картотеке. Относиться к фильму стоит именно с такой позиции, в противном случае вас, скорее всего, накроет разочарование. Режиссёр Бальтасар Кормакур предлагает классический сюжет о маньяке-убийце: приветливый на первый взгляд мужчина сходит с ума в лесной глуши, но, как это часто бывает, долгое время остаётся безнаказанным. Всё меняется, когда в парк прибывает бывалая экстремалка Саша, которая с лёгкостью седлает бушующую реку, карабкается по скалам, словно Человек-паук, и в целом демонстрирует все навыки выживания в условиях, для жизни не особо пригодных.

Встреча с маньяком становится для Саши новым вызовом, который она не без труда, но преодолевает. Динамика отношений главных героев — едва ли лучшая часть фильма: сюжет «Вершины» развивается по хорошо знакомой жанровой схеме, не предлагая неожиданных сюжетных поворотов для искушённого зрителя. Злодей в исполнении Эджертона черпает вдохновение из знакомых образов поп-культуры — от Нормана Бейтса до Патрика Бейтмана — и едва ли претендует на самобытность. Терон же предстаёт перед зрителями в привычном для себя образе сильной и независимой женщины, переживающей тяжёлую утрату.

© Netflix

Отсутствие оригинального сценария Кормакур силится компенсировать обильными австралийскими красотами. Всё выдающееся, что есть в «Вершине», принадлежит вечнозелёной природе — парку, в холодных пещерах которого тихо исчезают туристы. Режиссёр рифмует бескомпромиссность стихии с человеческой жестокостью, лишний раз напоминая о том, что самое страшное, что есть в мире, совершается людьми. Впрочем, даже захватывающих видов скалистой местности оказывается недостаточно, чтобы насладиться просмотром «Вершины» в одиночестве. Триллер точно не пытается пробудить саспенс в зрителе, это в большей степени фоновое кино, подходящее для посиделок с друзьями и шумных дебатов об опасности одиноких прогулок в лесу.

Стоит ли смотреть

«Вершина» прекрасно вписывается в ряд популярных триллеров о выживании людей в высокогорье — «Скалолаз», «Вертикальный предел», «127 часов», «Северная стена», «Касаясь пустоты», «На краю», — но едва ли хоть чем-то среди них выделяется. Из-за невероятного количества клише и жанрового однообразия «Вершина» смотрится тягомотно и вылетает из головы через пять минут после просмотра.

© Netflix

Фильм точно не удивит бывалых фанатов фильмов о выживании и вряд ли способен привлечь новую аудиторию. С другой стороны, «Вершина» может понравиться поклонникам творчества Тэрона Эджертона, который в первый раз предстаёт в образе не самого обаятельного, но всё-таки антагониста, что в целом нетипично для актёра, играющего преимущественно положительные роли.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Эйдельштейн в песках, Оденкёрк в Нормале: главные киноновинки мая