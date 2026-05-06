Драма «Литвяк»: созерцательный фильм о самой известной в мире лётчице

В российском прокате стартовала военно-историческая драма «Литвяк» — первый полнометражный художественный фильм о легендарной советской лётчице-истребителе Лидии Литвяк. Роль самой результативной женщины-пилота в истории военной авиации исполнила Полина Чернышова. Автор «Рамблера» рассказывает о необычной картине, которая признаётся в любви небу, авиации и советским военным фильмам.

О чём сюжет

События развиваются в годы Великой Отечественной войны. В истребительный полк майора Баранова (Евгений Ткачук) поступают двое новичков: 25-летняя лётчица Екатерина Буданова (Виктория Соловьёва) и её лучшая подруга Лидия Литвяк (Полина Чернышова), которой едва исполнился 21 год. Несмотря на юный возраст, на счету у девушек уже по несколько десятков вылетов и сбитые немецкие самолёты. Гендерным предрассудкам не место на фронте, и очень скоро Буданова и Литвяк доказывают, что способны бесстрашно сражаться и рисковать жизнью наравне с мужчинами.

Особый интерес к юной Лидии проявляет капитан Соломатин (Пётр Рыков) — опытный пилот, в котором искренняя симпатия к девушке борется с необходимостью сохранять холодную голову. Литвяк парит в небе, словно птица, а на земле смущает капитана улыбками, переглядками и беззлобными шутками. После нескольких смертельно опасных ситуаций влюблённые всё же решаются быть вместе, но для пилотов-истребителей каждый вылет может стать последним, а каждый день грозит обернуться трагедией.

В течение последнего года своей короткой жизни Лидия переживёт множество потерь. Сгорит строгий, но добродушный командир, погибнет едва обретённый муж, не вернётся с вылета лучшая подруга. Несмотря ни на что, героиня продолжит взмывать ввысь, где однажды и исчезнет раз и навсегда.

История создания

Режиссёром проекта выступил Андрей Шальопа, автор основанного на реальных событиях военного боевика «28 панфиловцев». В это трудно поверить, но до сегодня история жизни Лидии Литвяк почти не освещалась в отечественном кинематографе. За исключением нескольких малоизвестных документальных фильмов, проект Шальопы — первый взгляд на героическую и трагическую судьбу известной лётчицы. В 2019 году постановщик от лица независимой киностудии «28 панфиловцев», созданной в соавторстве с Кимом Дружининым, запустил сбор народных средств на съёмки картины.

В течение семи лет создатели добывали средства как могли: основным источником финансирования стал Фонд кино, но помогла и платформа краудфандинга. Можно сказать, что военная драма снята на энтузиазме создателей: на официальном сайте фильма указано количество собранных средств, также там можно посмотреть видеообращение Шальопы к небезразличным зрителям. В благодарность авторы перечислили в финальных титрах фильма имена людей и названия организаций, которые помогли «Литвяк» выйти на экраны.

Как это сделано

Стоит сразу отметить, что у картины Шальопы мало общего с тем, что принято понимать под современным российским кино о войне. «Литвяк» — это фильм о героях, лишённый пафоса. Весомую часть экранного времени занимают простые и понятные диалоги, перерывы на чай в гранёных стаканах, шахматные партии и вечерние танцы. Оператор Кристина Лукаш погружает зрителей в военные будни лётчиков при помощи статичных кадров и средних планов — часто люди теряются где-то вдалеке на фоне бескрайнего закатного неба. Оно, кстати, выступает здесь как полноценный персонаж: под россыпью звёзд лётчики неспешно курят, в алеющем небесном мареве делятся сокровенными секретами, в густых облаках держат бой.

Сцены воздушных сражений Лукаш снимает динамично, иногда чересчур: у зрителей с неустойчивым вестибулярным аппаратом виражи асов могут вызвать головокружение. Небо и земля меняются местами с бешеной скоростью, горизонт остаётся где-то сбоку, а мы от первого лица наблюдаем за воздушной гонкой под звуки учащённого дыхания пилота. На контрасте с размеренными эпизодами из будней лётчиков сцены небесных боёв порой напоминают напоминают графику компьютерных игр.

После тяжёлого ранения Литвяк проводит короткий отпуск в Москве. Созданные при помощи хромакея улицы столицы в 40-е годы выглядят блёкло и неестественно — кажется, именно этими эпизодами мирной жизни можно было пожертвовать ради сокращения почти трёхчасового хронометража картины. С другой стороны, авторам было важно показать Литвяк не только героиней и профессионалом своего дела, но и живым человеком. В столичных эпизодах Полина Чернышова и говорит, и двигается иначе — особенно это заметно, когда она фотографируется поочерёдно в нарядном платье и в военной форме. Лидия Литвяк за свою короткую жизнь успела стать не только легендарной лётчицей, но и заботливой дочерью, верной подругой, любящей женщиной.

Стоит ли смотреть «Литвяк»

Создатели фильма детально реконструируют военную эпоху: от круглолицых героев с волной в волосах до сшитого по последней моде платья в горох. Полина Чернышова не только обладает удивительным портретным сходством с Литвяк, но и умело воплощает на экране сочетание кокетливости и силы духа — именно такой народной героине хочется сочувствовать.

«Литвяк» нельзя назвать масштабным духоподъёмным военным фильмом. Трагическая любовная линия Лидии и Алексея показана без лишней сентиментальности и как-то вскользь, поэтому не каждый зритель сможет по настоящему проникнуться историей советской летчицы Картина понравится тем, кто хочет погрузиться в атмосферу военных будней, увидеть в героях простых людей с их мечтами и радостями и стать чуточку ближе к небу.

