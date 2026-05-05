Новый трейлер «Одиссеи» и Куценко в роли губернатора: что обсуждали 5 мая

Вышел новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана — экранизации гомеровской поэмы. В ролике Мэтт Деймон в образе Одиссея сражается с циклопом, возвращается с Троянской войны в Итаку, где ему предстоит защитить супругу и сына, а злодей Антиной в исполнении Роберта Паттинсона пытается захватить трон Итаки. В картине также заняты Шарлиз Терон (Калипсо), Энн Хэтэуэй (Пенелопа), Том Холланд (Телемах) и Зендея (Афина). Лента выйдет в международный прокат 17 июля 2026 года.

Об истории телеканала MTV выпустят фильм

Студия Neon снимет фильм об истории создания культового музыкального телеканала MTV, основанный на книге «I Want My MTV», сообщает Deadline. Режиссёром выступит Джереми Джаспер, а действие картины охватит период 1980–1985 годов. Недавно MTV Music прекратил вещание клипов в Великобритании, завершив эпоху клипом команды The Buggles «Video Killed the Radio Star», с которого стартовало вещание MTV в США в 1981 году.

Объявлен состав жюри 78-го Каннского кинофестиваля

Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля объявили состав жюри, пишет Variety. В этом году судить картины смотра будут актрисы Деми Мур и Рут Негга, актёры Стеллан Скарсгард и Исаак Де Банколе, режиссёры Хлоя Чжао, Лаура Вандель и Диего Сеспедес, а также сценарист Пол Лаверти. Председателем жюри стал корейский постановщик Пак Чхан-ук («Олдбой»). Фестиваль пройдёт с 12 по 23 мая 2026 года, в конкурсе представлено 22 фильма.

Названы любимые исполнители россиян за первый квартал 2026 года

Лидерами музыкальных предпочтений в России за январь – март нынешнего года стали Баста, Zivert и Женя Трофимов, сообщается в официальном блоге «Музыкального индекса BandLink». Индекс был запущен в декабре 2025 года, в нём еженедельно отображается топ-1000 наиболее популярных у публики исполнителей. За три месяца в рейтинге отметились 1460 артистов, причём 321 из них попал в топ впервые, а пятеро новичков вошли в топ-1000 спустя две недели после первых релизов. Самыми популярными жанрами у россиян стали поп, рэп и электронная музыка. Отечественные артисты, по данным за первый квартал текущего года, интересовали слушателей больше, чем зарубежные: 59,7% против 40,3%.

Стартовали съёмки сериала «Губернатор» с Гошей Куценко

ТНТ и Okko объявили о начале съёмок комедийного сериала «Губернатор», где Гоша Куценко играет коррумпированного чиновника и его двойника-электрика. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». По сюжету после аварии настоящий губернатор теряет память и живёт в деревне у женщины, чей дом хотел снести, а его двойник неожиданно становится народным любимцем. В проекте также заняты Ольга Медынич, Наташа Бардо и Анна Глаубэ. Режиссёром выступил Алексей Зотов.

