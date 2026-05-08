«Гуру»: разбираем фильм о тёмной стороне инфоцыганства с Пьером Нинэ

Фильм «Гуру» — третий совместный проект режиссёра Яна Гозлана и актёра Пьера Нинэ. На сей раз творческий дуэт решил препарировать индустрию коучинга — необыкновенный мир, где мускулистые мужчины и девушки модельной внешности продают миллионам людей мечту. Автор «Рамблера» рассказывает, что скрывается за красивой историей об успешном успехе.

© BE TV; Canal+

Что происходит в картине

Матье Вассер (Пьер Нинэ) — суперзвезда лайф-коучинга во Франции. На его семинары стабильно собираются тысячи людей. Выступление Матье — что-то среднее между проповедью в католической церкви и стендап-комедией. Адепты закатывают глаза от восторга и выкрикивают вслед за своим ментором пафосные лозунги.

«То, чего ты хочешь, — то, кто ты есть», — периодически раздаётся на семинарах, что бы это ни значило. В свободное от семинаров время Вассер расслабляется в ванне со льдом на открытом воздухе (нечто подобное практикует создатель Telegram Павел Дуров). У Матье есть всё, о чём он мог бы мечтать: большой дом, любимая девушка Адель (Марион Барбо), команда из десятков помощников и пиарщиков. Но бизнес должен расти, если точнее, масштабироваться — взор европейского коуча направлен на Америку.

Глянцевая картина начинает трещать по швам, когда по телевидению начинается кампания против коучей. Общественные деятели начинают выступать против инфоцыган — в стране планируется ввести обязательное высшее образование для ведения их деятельности. Под грядущий закон может подпасть Матье, дипломом не обладающий. Ещё одна проблема — назойливый фанат Жюльен (Антони Бажон), который настолько серьёзно вдохновился учением Вассера, что ушёл с работы и решил стать коучем, как и его кумир.

Впереди у героя тур в Америку, куда его позвал великий Питер Конрад (Холт Маккэллани), прототипом которого стал бизнес-тренер и оратор-вдохновитель Тони Роббинс. Правда, его истинные мотивы до конца Вассеру неясны: то ли перед ним добрый друг, то ли корыстный хитрец. Французскому коучу приходится решать проблемы одну за одной.

Кто работал над картиной

Ян Гозлан и Пьер Нинэ — не просто творческий тандем, а проверенный временем союз. С середины 2010-х Нинэ играет в фильмах Гозлана главные роли — уже случились «Идеальный человек» и «Чёрный ящик». Примечательно, что режиссёр, кажется, питает слабость к героям, у которых явные или косвенные проблемы с собственным эго. В каждом из фильмов персонаж Нинэ сталкивается с нарастающей паранойей, всё начинает касаться источником проблем или угроз.

В «Гуру» Ян Гозлан обращается к весьма актуальной тематике. Безобидные на первый взгляд мотивационные речи на протяжении фильма трансформируются ни много ни мало в настоящий, действенный инструмент психологического воздействия. Одна из центральных мыслей картины заключается в том, что самый страшный гуру — не тот, кто врёт, глядя прямо в глаза, а тот, кто верит в собственные мифы.

Сильные стороны

Одно из главных «украшений» фильма — Пьер Нинэ. Его Матье Вассер — настоящий фанатик своего бренда, человек-зеркало с дикой отрицательной харизмой, которая противоестественным образом притягивает к экрану. Актёр отлично выдерживает баланс между стоическим трибуном и травмированным некогда мальчиком, который до смерти боится, что его секреты станут всем известны. В его пластике и мимике сквозит жутковатая, но обаятельная странность. Особенно хороши сцены на слушаниях в сенате и, естественно, эпизоды с семинаров.

Визуал «Гуру», скажем так, органичен главному герою. Изображение у Яна Гозлана холодное и отстранённое, при этом режиссёр то и дело прибегает к красочным, симметричным кадрам и снимает преимущественно в глянцевых, стерильных интерьерах. Мир успеха в его понимании — синтез множества гладких поверхностей, некоторые из которых зеркально отражают персонажей, а некоторые идут трещинами. В некоторых эпизодах возникает ощущение сопричастности, будто зритель правда оказывается на семинаре Вассера и начинает верить, что может горы свернуть.

На втором плане отлично смотрится Антони Бажон. Его образ ученика-фанатика, который перешёл красные линии, с одной стороны, предсказуем, с другой — невероятно выразителен. Бажону удаётся вложить в своего персонажа заметную долю по-настоящему животного отчаяния: тут и откровенно безумный взгляд, и аляповатые движения, и нескладная речь. До конца и не понимаешь, что правильнее всего испытывать к такому типу героев — то ли раздражение, то ли сочувствие.

Слабые стороны

Основной косяк «Гуру» — чрезмерная осторожность и, если угодно, нерешительность. Устами главных героев Ян Гозлан вбрасывает большое количество небезынтересных тем, но как следует раскрывает лишь часть из них. В речах персонажей «пробегут» и критика либерализма, и семейные распри двух братьев, один из которых не верит в другого, и осуждение широчайшего порога входа в «профессию», благодаря которому коучем называет себя каждый второй.

Внушительный хронометраж даже позволяет развивать второстепенные линии. Чего стоит только детективный подсюжет с участием личного водителя Матье Вассера, который в один момент решает взять «быка за рога» и… подзаработать на боссе. К сожалению, большая часть тем остаётся словами, своеобразным облаком тегов этого фильма, но не более. Интрига с законом растворяется на полпути, а семейный конфликт, выраженный в одном-единственном «суровом» разговоре братьев, остаётся лишь фоном.

До конца неясно, почему именно Вассер стал звездой коучинга во Франции. Картина не погружается в перипетии метода и инструментария Матье — зрителю придётся просто поверить, что из всего многообразия инфоцыган именно Вассер и его команда добились наибольшего успеха. Вместо погружения в психологию коуча или его жертв «Гуру» остаётся в зоне громких слоганов и пустого словоблудия, не вдаваясь в детали.

Совершенно бесполезная роль у Марион Барбо. Картина никак не решает подступиться к роли женщины в жизни и карьерных достижениях Вассера, хотя на это многое намекает. Но минимального пояснения тезиса «За каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина» в случае с «Гуру» не происходит. Всё, что делает Барбо на экране, — бросает хмурые взгляды на Вассера и пространно намекает, что скоро красные линии пересечёт и он сам.

Стоит ли смотреть

«Гуру» — стильный и местами захватывающий триллер о тёмной стороне инфобизнеса в Европе. Фильм страдает от выразительной формы, которой серьёзно недостаёт подходящего содержания. Пусть первый акт задаёт хороший темп и накал, но уже к середине кино начинает буксовать и топтаться на месте.

При этом перед нами редкий европейский мейнстрим, который пытается говорить со зрителем на сложную и не вполне удобную тему. Гозлан старается избегать как пресной дидактики, так и высокоморального занудства, и за стремление держаться посередине картину хочется хвалить. Тем, кто ждал безапелляционной драмы о мрачных гранях инфобизнеса, стоит обратить взор на документальное кино по теме.

