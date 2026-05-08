«В бой идут одни “старики”»: почему фильм Быкова мог не выйти в прокат

В августе 1974 года на экраны СССР вышел фильм Леонида Быкова «В бой идут одни “старики”» о «поющей» эскадрильи молодых курсантов. За год проката его посмотрели 44,3 миллиона зрителей в СССР, следует из данных «Кинопоиска». Так картина заняла четвёртое место в прокате и стала единственной военной лентой, вошедшей в топ-10 самых просматриваемых картин того года. В годовщину Победы рассказываем об интересных фактах и какие трудности пришлось преодолеть создателям, чтобы лента вышла в свет.

© Киевская киностудия им. А. П. Довженко

Сюжет картины

Действие разворачивается в 1943 году. Вторая «поющая» эскадрилья истребительного авиаполка под командованием капитана Титаренко по прозвищу «Маэстро» принимает пополнение — молодых лётчиков, которых «старики» поначалу не подпускают к боям. Герои проходят через воздушные учебные сражения, фронтовое братство, первую любовь. Эскадрилья теряет друзей, но выдерживает испытания, а бывшие «желторотики» встают в строй, когда приходит час решающей схватки.

Страна производства

СССР (киностудия им. А. Довженко).

Хронометраж

1 час 27 минут.

Создание картины

Леонид Быков написал сценарий в соавторстве с Евгением Оноприенко и Александром Сацким, в основу которого вошли воспоминания дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова и командира 270-го истребительного авиаполка Героя СССР Василия Меркушева. Почти каждый персонаж имел прототип, а название фильма родилось из традиции лётчиков не пускать новичков в бой до набора опыта.

Режиссёром выступил Леонид Быков, который также сыграл в фильме главную роль. Для него картина стал четвёртой режиссёрской работой и личной исповедью о несбывшейся мечте стать лётчиком. По данным Российской газеты, Быков поступил в лётную школу в 1943 году, но из-за маленького роста (1 метр 63 сантиметра) через некоторое время был отчислен.

Главные роли

Леонид Быков исполнил роль капитана Алексея Титаренко («Маэстро»). В фильме также снялись: Алексей Смирнов (механик Макарыч), Сергей Иванов (лейтенант Александров, «Кузнечик»), Сергей Подгорный (рядовой лётчик, «Смуглянка»), Владимир Талашко (лейтенант Скворцов), Евгения Симонова (Маша). Симонова и Подгорный дебютировали в кино именно в этой картине.

Интересные факты о фильме

Фильм мог вовсе не выйти на экраны. Как сообщает «Пятый канал», чиновники Госкино признали сценарий «негероическим» и отказали в съёмках. Тогда Быков начал зачитывать отрывки на гастролях — публика была в восторге. В защиту картины выступили ветераны, включая командующего ВВС СССР, и 20 февраля 1973 года проект наконец запустили в работу. Хотя чиновники не верили в успех ленты до самой премьеры.

К 1973 году в СССР не осталось ни одного боевого истребителя Ла-5ФН времён войны. Быков обратился к трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину, который распорядился выдать четыре спортивных Як-18П и чехословацкий Zlin-326 — их перекрасили под боевые машины обычной гуашью. Единственный пригодный к полётам биплан У-2 (По-2) нашли в польском музее.

Руководство отказывалось утверждать Алексея Смирнова на роль Макарыча, считая, что зритель привык к его комедийному амплуа (самая известная роль — Федя из «Операции „Ы“»). Быков пригрозил отказом от съёмок и рассказал, что актёр — фронтовик, полный кавалер ордена Славы. Тогда чиновники сдались, пишет портал Кино Mail.ru.

Изначально Быков хотел снять фильм в цвете. Но режиссеру не дали цветную плёнку, которая тогда была в большом дефиците. В итоге после окончательного просмотра все сошлись во мнении, что в черно-белом варианте картина получилась более реалистичной.

Кассовые сборы

По данным Российской газеты, бюджет картины составлял 381 тысячу рублей, на деле удалось сэкономить: съёмки обошлись в 325 тысяч рублей. Госкино решило поощрить создателей и выписало им премии. Сам Быков получил 200 рублей и звание режиссёра первой категории, актёры — по 50 рублей.

Фильм в советском прокате посмотрели 44,3 миллиона зрителей, следует из данных «Кинопоиска».

Рейтинги

На «Кинопоиске» рейтинг фильма составляет 8,7 баллов из 10. На международной платформе IMDb зрители оценили картину на 8,2 балла из 10. На портале Кино-Театр.ру рейтинг ленты составляет 9,4 балла из 10.

Награды

У фильма несколько наград на кинофестивалях. На VII Всесоюзном кинофестивале в Баку фильму присудили первую премию, а Леонид Быков получил признание за лучшее исполнение мужской роли. Также Быков получил серебряную медаль имени А.П. Довженко «за произведение на героико-патриотическую тему». А на XIX Международном кинофестивале в Карловых Варах картина удостоена специального приза — «Хрустальной вазы».

Кому понравится фильм

Картина придётся по душе всем, кто ценит искреннее кино о войне без лишнего пафоса. Лента балансирует на грани лирической комедии и трагедии, поэтому понравится зрителям, которые ждут от военного фильма не только батальных сцен, но и живых человеческих историй. Фильм обязательно стоит посмотреть поклонникам советской классики.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Драма «Литвяк»: созерцательный фильм о самой известной в мире лётчице