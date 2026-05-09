«Летят журавли»: как фильм стал триумфатором Каннского кинофестиваля

В 2026 году Россия отмечает 81 год со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом времени сняты тысячи фильмов — от советской классики до современных интерпретаций. Одним из культовых считается драма «Летят журавли» режиссёра Михаила Калатозова с Алексеем Баталовым и Татьяной Самойловой в главных ролях. Картина вышла на экраны в октябре 1957 года, а в 1958-м получила главный приз Каннского кинофестиваля во Франции — «Золотую пальмовую ветвь», став единственной советской картиной, удостоившейся этой награды.

Сюжет

В Москве живут влюблённые Борис и Вероника. Они обожают друг друга, готовятся к свадьбе и строят планы на будущее. Но всё рушится, когда начинается война. Борис записывается добровольцем на фронт и уходит на войну. Вероника даже не успевает его проводить. Чуть позже, во время бомбёжки, погибают родители девушки, и она вынуждена перебраться к семье Бориса. Его двоюродный брат Марк начинает за ней ухаживать. Вероника выходит за него замуж, но не перестаёт ждать Бориса. Но не дожидается, ведь возлюбленный гибнет на фронте, спасая товарища.

Страна производства

СССР (киностудия «Мосфильм»).

Хронометраж

95 минут (1 час 35 минут)

Создание картины

Сюжет основан на пьесе писателя Виктора Розова «Вечно живые», который также написал сценарий к этой картине. Изначально фильм снимали под рабочим названием «За твою жизнь», но в процессе съёмок название было решено изменить. Режиссёром выступил Михаил Калатозов, ранее снявший известную советскую комедию «Верные друзья» (1954).

Главные роли

Татьяна Самойлова (Вероника), Алексей Баталов (Борис), Александр Шворин (Марк), Василий Меркурьев (Фёдор Иванович).

Интересные факты о съёмках

Как фильм попал в Канны: Как пишет издание «Вечерняя Москва», во время съёмок картины на «Мосфильм» случайно зашёл 19-летний начинающий французский режиссёр Клод Лелуш (в 1966 году он снимет свою знаменитую драму «Мужчина и женщина» и прославится на весь мир). Калатозов разрешил ему походить с камерой за оператором, а когда французу показали кусочек смонтированного материала — он расплакался. Вернувшись во Францию, Лелуш уговорил директора Каннского фестиваля отправить отборщика в Москву. Так фильм включили в конкурс. Позже Лилуш признавался, что «Летят журавли» навсегда перевернули его жизнь.

Болезнь Самойловой: По данным портала News.ru, во время съёмок Татьяна Самойлова заболела туберкулёзом. Она скрывала это, пока не упала в обморок прямо на съёмочной площадке. Ей делали уколы каждые три часа. Актриса доиграла до конца съёмок. Позже она перенесла операцию, и болезнь отступила.

Как снимали знаменитую сцену: Сцену, где Баталов бежит по винтовой лестнице к Самойловой, снимали в павильоне «Мосфильма». В нём построили декорацию лестничного колодца высотой в три этажа. Внутри поставили железный столб с операторской люлькой. Оператор Сергей Урусевский садился в неё, а помощники на верёвках тянули конструкцию вверх.

Рейтинги и критика

На киноплатформе «Кинопоиск» зрители оценили фильм на 8,4 балла из 10, также он входит в 250 лучших фильмов сервиса (занимает 77 место). На международной платформе IMDb лента оценивается на 8,3 балла из 10. На портале Кино-Театр.ру рейтинг картины — 8,9 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 93% оценок зрителей и 96% рецензий критиков оказались положительными.

Обозреватель Максим Семёнов из журнала «Искусство кино» даёт фильму высокую оценку. По его словам, простая нормальная жизнь в «Журавлях» сталкивается с ужасами, отрицающими любой намек на нормальность. «От этого столкновения рождается поэзия. В этом столкновении таится вся пронзительность картины», — пишет он.

Критик Босли Краузер для американского издания The New York Times отмечал, что режиссёр Михаил Калатозов сумел показать трагедию войны через глубоко личную, «нежную лиричность», не скатываясь в прямолинейную пропаганду. А работу оператора Сергея Урусевского признавал «шедевром операторского искусства».

Бюджет и кассовые сборы

Точные данные о бюджете фильма в открытых источниках отсутствуют. По данным «Кинопоиска», сборы картины в СССР составили 14 тысяч долларов, его посмотрели 28 миллионов человек. И почти 5,5 миллионов человек — во Франции.

Награды

Картина стала первым и единственным фильмом в СССР, получившим главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Также картина победила в номинации «специальное упоминание» — приз достался Татьяне Самойловой за лучшую женскую роль. А ещё лента имеет две номинации Британской академии киноискусств (BAFTA) в категориях «лучший фильм» и «лучшая иностранная актриса» (Татьяна Самойлова).

Кому понравится фильм

Лента понравится тем, кто любит старое военное кино с сильной актёрской игрой. Фильм оценят зрители, которым важны не батальные сцены, а эмоции и моральный выбор героев. Картина заставляет задуматься о верности, вине и прощении. Она хорошо подойдёт для семейного просмотра со старшим поколением.

