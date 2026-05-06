Первые фото Борисова в роли Гамлета и новый «Властелин колец»: что обсуждали 6 мая

Названы самые популярные авторы книг по психологии

Сервиса «Кион строки» изучил предпочтения россиян в выборе книг по психологии, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Самым популярным автором оказался Зигмунд Фрейд. В пятёрку также вошли Фромм, Карнеги, Юнг и Лебон. При этом самой популярной книгой стала «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. На втором месте — «Введение в психоанализ» Фрейда о роли бессознательного.

Личные вещи Мэтью Перри выставят на аукцион

В США выставят на аукцион личные вещи Мэттью Перри, сообщает издание Variety. Среди лотов — 26 оригинальных сценариев «Друзей» с автографами всех шести актёров, фотоальбом с письмом от Дженнифер Энистон, рамка дверного глазка Моники, статуэтка Гильдии киноактёров 1995 года, а также работы Бэнкси и Мела Бочнера из коллекции артиста.

По фильму Шахназарова «Курьер» снимут ремейк

К 40-летию фильма Карена Шахназарова о взаимоотношениях родителей и детей «Курьер» снимут ремейк, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Кинотека». Действие фильма перенесут в современные реалии. Режиссёром выступит Илья Ермолов, съёмки стартуют в июне, актёрскиц состав проекта пока не раскрывается. Премьера запланирована на 2027 год.

МХТ имени Чехова опубликовал первые фото спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым

МХТ им. Чехова показал первые промоснимки спектакля «Гамлет», их сделал фотограф Валентин Блох. Главную роль в постановке исполнит Юра Борисов. Также в спектакле заняты Аня Чиповская и Андрей Максимов. Премьера состоится 14 мая, все билеты до 20 июня, судя по данным на сайте, полностью распроданы.

Энди Серкис раскрыл детали нового «Властелина колец»

Сыгравший Голума во франшизе «Властелин колец» актёр Энди Серкис раскрыл подробности нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», премьера которого намечена на 17 декабря 2027 года. Как пишет американское издание Entertainment, Энди Серкис вернётся к своей роли и выступит режиссёром. В проекте задействована команда оригинальной трилогии, активно используются миниатюры, натурные съёмки и грим. Сюжет развернётся между картинами «Хоббит» и трилогией «Властелин колец».

