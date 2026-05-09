Женщина снайпер и курсанты на фронте: главные фильмы о войне

Грядет 81-я годовщина Победы. О Великой Отечественной войне написаны книги, сложены стихи и песни, но именно кино способно показать её события наиболее наглядно. Фильмы о подвигах советских героев на поле боя и в тылу сегодня являются важной частью отечественного кинематографа. «Рамблер» обозрел главные картины о ВОВ — это советская классика и современные российские фильмы.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

«А зори здесь тихие»

Год выпуска: 1972.

Жанр: драма, военный.

Возрастной ценз: (12+)

В мае 1942 года старшина Федот Васков и пять девушек-зенитчиц вступают в неравный бой с отрядом немецких диверсантов в карельских лесах. Каждая из героинь — со своей судьбой, мечтами и страхами, и война безжалостно обрывает их жизни одну за другой. Режиссёр Станислав Ростоцкий посвятил фильм фронтовой санитарке Анне Чугуновой, которая вытащила его с поля боя. Картина снималась на реальном месте событий, актрисы жили в лесу и сами проходили военную подготовку.

Фильм номинировался на «Оскар» и получил Государственную премию СССР. Ростоцкий сделал чёрно-белым всё, что связано с войной, оставив цвет только в довоенных воспоминаниях девушек. В отличие от ремейка 2015 года, эта версия максимально бережно следует оригинальной повести Бориса Васильева. Картина стала одним из самых пронзительных и честных фильмов о войне в советском кино. Главные роли исполнили Андрей Мартынов, Ирина Долганова, Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова и Ирина Шевчук.

«Семнадцать мгновений весны»

Год выпуска: 1973.

Жанр: военная драма, шпионский детектив, исторический.

Возрастной ценз: (12+)

Февраль-март 1945 года, советский разведчик Максим Исаев (он же Штирлиц) работает в высших эшелонах нацистской Германии, выполняя задание центра. Ему нужно сорвать сепаратные переговоры гитлеровского руководства с западными союзниками и выяснить, кто из высокопоставленных немецких чиновников ведёт эту игру. Фильм состоит из 12 серий, и на протяжении всего этого времени зритель следит за тонкой психологической дуэлью Штирлица с шефом гестапо Мюллером, профессором Плейшнером и другими противниками.

Режиссер Татьяна Лиознова добилась уникального для советского кино уровня напряжения, используя крупные планы, затяжные молчаливые сцены и документальные вставки. «Семнадцать мгновений весны» был настолько убедительным, что после его выхода ветераны КГБ писали письма с просьбой наградить исполнителя роли Штирлица Вячеслава Тихонова боевым орденом. Отдельной легендой стали музыка Микаэла Таривердиева и песня «Мгновения» в исполнении Иосифа Кобзона.

«В бой идут одни „старики“»

Год выпуска: 1973.

Жанр: военная драма, музыкальный.

Возрастной ценз: (12+)

В разгар войны, в 1943 году, на фронте действует эскадрилья лётчиков-истребителей, которой командует капитан Титаренко по прозвищу Маэстро. Это лётчики, которые между боями поют, играют на музыкальных инструментах и живут полной жизнью, но при этом остаются асами своего дела. В эскадрилью прибывает молодое пополнение — лейтенант Александров по прозвищу Кузнечик, который проходит путь от наивного новичка до настоящего боевого лётчика.

Режиссёр Леонид Быков сам сыграл главную роль — капитана Титаренко, и этот образ стал для него визитной карточкой в советском кинематографе. Почти все сцены полётов в «В бой идут одни „старики“» снимались на реальных самолётах, актёры сами рулили по взлётной полосе, а летали за них профессионалы из ДОСААФ. В фильме звучат песни «Смуглянка», «В землянке», «Эх, дороги», «В лесу прифронтовом», романс «Вечерний звон», танго «Утомлённое солнце» и финальная песня «За того парня» в исполнении Льва Лещенко. У многих героев были реальные прототипы, например прообразом Титаренко стал Герой Советского Союза Иван Лавейкин.

«Они сражались за Родину»

Год выпуска: 1975.

Жанр: драма, военный, исторический.

Возрастной ценз: (12+)

Лето 1942 года, советские войска с тяжёлыми боями отступают на Дону, в центре сюжета — солдаты одного стрелкового полка: Лопахин (Василий Шукшин) и Звягинцев (Сергей Бондарчук), Стрельцов (Вячеслав Тихонов), Некрасов (Юрий Никулин) и другие. «Они сражались за Родину» показывает войну глазами простых бойцов: они роют окопы, переживают гибель товарищей, терпят голод и жажду, но продолжают стоять насмерть.

Сергей Бондарчук снимал картину по одноимённому роману Михаила Шолохова, который писатель так и не успел завершить. Бондарчук не только режиссировал, но и сам исполнил одну из главных ролей — солдата Звягинцева. Для Василия Шукшина, сыгравшего Лопахина, роль стала последней, он умер во время съёмок. В ролях также заняты Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Георгий Бурков, Иван Лапиков и другие.

«Битва за Севастополь»

Год выпуска: 2015.

Жанр: военная драма, биографический, исторический.

Возрастной ценз: (12+)

Фильм «Битва за Севастополь» основан на реальной биографии Людмилы Павличенко — самой результативной женщины-снайпера в мировой истории, на счету которой 309 уничтоженных солдат. Картина охватывает её путь от добровольного ухода на фронт до участия в обороне Одессы и Севастополя, а затем поездки в США с советской делегацией. Именно там она произносит свою знаменитую речь: «Мне 25 лет, и я убила 309 фашистов. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»

Режиссёр Сергей Мокрицкий, бывший моряк-севастополец, лично изучал архивные материалы и добивался исторической точности. Главную роль исполнила Юлия Пересильд, которую утвердили на пробах на шестом месяце беременности, — она так убедительно бегала с винтовкой Мосина, что режиссёр заметил её положение только после утверждения на роль.

«Подольские курсанты»

Год выпуска: 2020.

Жанр: военная драма, исторический.

Возрастной ценз: (12+)

Октябрь 1941 года. Фашисты рвутся к Москве, и на Ильинский рубеж отправляют около 3500 курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ. Им приказано держать оборону пять дней до подхода резервов, но они продержатся двенадцать. Живыми останутся лишь около пятисот человек.

Режиссёр Вадим Шмелёв создал картину на основе рассекреченных документов Центрального архива Минобороны и свидетельств реальных участников тех событий. Продюсером выступил Игорь Угольников, для которого эта история стала личной: его дед строил Ильинский рубеж и погиб там же. Актёры перед съёмками две недели жили в казарме действующей воинской части, осваивая строевую подготовку и обращение с оружием. Главные роли в «Подольские курсанты» исполнили Алексей Бардуков, Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Артём Губин, Любовь Константинова и Роман Мадянов. Техника и оружие в фильме подлинные, а для съёмок на историческом месте выстроили точную копию оборонительного рубежа.

«В списках не значился»

Год выпуска: 2025.

Жанр: военная драма, исторический.

Возрастной ценз: (12+)

21 июня 1941 года молодой лейтенант Николай Плужников прибывает в Брестскую крепость к новому месту службы, но его не успевают зачислить в списки — на следующее утро начинается война. В основу фильма легла одноимённая повесть Бориса Васильева, которую режиссёр Сергей Коротаев стремился экранизировать максимально бережно, сохранив трагизм и внутренний монолог главного героя.

Главную роль в «В списках не значился» лейтенанта Плужникова исполнил Владислав Миллер. Владимир Машков сыграл старшину Степана Матвеевича, а также выступил генеральным продюсером. Премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года. В широкий прокат картина, приуроченная к 80-летию Победы, вышла 1 мая того же года.

