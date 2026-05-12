Редактор Хэтэуэй и «физичка» Лерман: главные кинопремьеры мая

Мерил Стрип возвращается на экраны в роли едкого главного редактора модного журнала в «Дьявол носит Prada 2», а Генри Кавилл и Джейк Джилленхол сыграют в новом боевике Гая Ричи «Грязные деньги». Ольга Лерман будет переучиваться из преподавательницы физики в скейтера в комедии «Своя в доску», а Марк Эдельштейн — спасаться в драме «Пропасть». Эти и другие киноновинки — в обзоре главных премьер мая «Рамблера».

«Дьявол носит Prada 2»

В долгожданном продолжении культового кинохита про наводящую ужас главного редактора модного журнала Миранду Пристли «Дьявол носит Prada 2» собрали весь оригинальный актёрский состав.

Мерил Стрип снова перевоплотится в Миранду, которая теперь будет сражаться за рекламные контракты с конкуренткой и по совместительству своей бывшей ассистенткой Эмили (Энн Хэтэуэй). Параллельно они будут преодолевать кризис печатных СМИ, изыскивая способы продвижения медиа и привлечения новых читателей с помощью своих сотрудников.

К своим ролям в драмеди также вернутся Эмили Блант и Стэнли Туччи, а ещё на экране появятся Джастин Теру, Кеннет Брана, Люси Лью и другие.

Фильм выйдет в прокат в середине мая.

«Шурале»

Мистический триллер «Шурале» с Алиной Насибуллиной и Максимом Матвеевым погрузит зрителей в тайны природы и древние предания.

Главная героиня, девушка Айша, перед свадьбой узнаёт, что её брат пропал. Айша едет домой в Татарстан, чтобы найти родственника. Там девушка узнает о тайнах собственной семьи и столкнётся с удивительной лесной стихией. Айше придётся измениться внутренне, поменять взгляд на привычные вещи, чтобы осознать происходящее вокруг и помочь родным.

Картина стала полнометражным дебютом Насибуллиной, над сценарием, в основе которого легенда о татарском духе леса, она работала вместе с Игорем Поплаухиным. В картине также сыграли Рузиль Минекаев, Сергей Гилев, Хаски, Мария Мацель, Евгений Сангаджиев.

Фильм выйдет в прокат 7 мая.

«Опасные отношения»

Триллер «Опасные отношения» основан на культовой норвежской картине «Поездка» с Нуми Рапас. В новом проекте главные роли исполнили Самара Уивинг, Джейсон Сигел и Джульетт Льюис.

По сюжету семейная пара отправляется в небольшой отпуск в отдалённый коттедж у озера, чтобы наладить отношения. Сюрпризом становится визит опасных головорезов, которые охотятся на супругов. Чтобы остаться в живых, героям нужно стать настоящей командой и в процессе многое узнать друг о друге.

Премьера картины прошла на фестивале SXSW, а продюсерами выступили создатели фильмов «Быстрее пули», «Никто» и «Взрывная блондинка». Режиссёром стал Йорма Такконе (ранее он работал над сериалами «Парки и зоны отдыха», «Чудотворцы»).

Фильм выйдет в прокат 14 мая.

«Своя в доску»

В пронзительной истории «Своя в доску» про разницу поколений и стремление находить общий язык с близкими людьми Ольга Лерман сыграла необычную учительницу физики.

Алла преподаёт в школе, а в свободное время воспитывает сына-подростка Марка, правда, не очень успешно. Когда парень заявил, что намерен бросить школу и стать профессиональным скейтером, Алла заключила с ним пари. Они договариваются, что если Алла за несколько месяцев подготовится и пройдёт отборочные соревнования в сборную, то Марк окончит школу и пойдёт учиться на физфак.

Теперь после уроков женщина отправляется на рампу, а заодно заводит неожиданные знакомства и начинает по-новому смотреть на мечту сына. Постепенно Алла и Марк начинают иначе относиться друг к другу, становятся терпимее, а затем помогают реализовывать цели.

В проекте также снялись Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк, Максим Карушев и другие.

Релиз картины намечен на 14 мая.

«Ограбить Лондон»

Фильм «Ограбить Лондон» расскажет детективную историю о хитросплетённом заговоре и ограблении банка.

Захватывающий сюжет стартует с неожиданной находки в британской столице. На лондонской строительной площадке находят заражённый снаряд времён Второй мировой войны. Сразу после этого власти эвакуируют всех людей в ближайшем радиусе, в том числе здание крупного банка. Этим решают воспользоваться преступники: взломщики намерены выкрасть большую партию редких алмазов, а для этого им придётся проявить недюжинную сноровку и изобретательность.

Главные роли сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Сэм Уортингтон, Тео Джеймс и другие.

Фильм выйдет в российский прокат 14 мая.

«Грязные деньги»

В своём новом фильме «Грязные деньги» Гай Ричи снова снял актёров, с которыми регулярно работает: Генри Кавилла, Джейка Джилленхола, Эйсу Гонсалес, а также Розамунд Пайк.

Проект задумывался как экшен-фильм, но Ричи превратил его в свой любимый тип истории на стыке жанров. По сюжету жестокий злодей Салазар присваивает себе миллиард долларов, восстановить справедливость должна группа элитных агентов из Сида и Бронко, которую возглавляет Рэйчел. Героям придётся воплощать самые невероятные способы борьбы с антагонистом, отправиться на его частный остров, много летать, плавать, стрелять и, конечно, драться.

Фильм выйдет в российский прокат 21 мая.

«Пропасть»

Герои триллера «Пропасть» в исполнении Тины Стойилкович, Марка Эйдельштейна и Степана Белозёрова отправятся в поистине незабываемое в своей опасности путешествие в предгорья Эльбруса.

Даша (Стойилкович) и Саша (Эйдельштейн) собираются провести медовый месяц на Кавказе: они намерены прыгнуть с парашютом в предгорьях Эльбруса. Но в самом начале поездки всё идет не по плану: пилотом их самолёта оказывается Артём (Белозёров) — бывший парень Даши, с которым они расстались не на дружеской ноте. Самолёт с тремя пассажирами терпит крушение, герои выпрыгивают из него, но стропы парашюта путаются, и персонажи оказываются подвешенными над горной пропастью. Рядом — лесные пожары, ребята оказываются в ловушке и должны действовать сообща, чтобы спастись.

«Пропасть» — не только история любви, но и рассказ о выборе, выживании, опасности и непростых дилеммах. За полтора часа хронометража жанр фильма изменится от романтики до хоррора и не раз испугает зрителей поворотами сюжета.

Премьера намечена на 28 мая.

