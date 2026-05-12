«Холостяк в Италии»: разбираем романтическую комедию с Кевином Джеймсом

В российском прокате стартовала романтическая комедия «Холостяк в Италии» с Кевином Джеймсом в главной роли. В центре сюжета — история брошенного у алтаря мужчины, который вынужден проводить римские каникулы в полном одиночестве. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм и почему он придётся по душе всем поклонникам классических мелодрам.

© LB Entertainment

О чём сюжет

Мэтту (Кевин Джеймс) за 50. Мужчина работает детским учителем рисования и давно мечтает о собственной семье. Кажется, скоро его заветное желание наконец-то сбудется. Мэтт делает предложение коллеге Хизер (Джули Энн Эмери). Пара вместе планирует свадьбу в Италии и последующий медовый месяц в Риме. Но в день бракосочетания невеста оставляет мужчину одного у алтаря. Вместо объяснений — извинительная записка. Вместо «долго и счастливо» — просьба не искать и начать жить с чистого листа.

Решение Хизер даётся жениху с трудом. К тому же теперь ему придётся отправиться в запланированное путешествие на двоих в полном одиночестве. Помогать мужчине справиться с отчаянием будут приобретённые в ходе каникул друзья (Ким Коутс, Джонатан Руми). В одной из кофеен он знакомится с Джией (Николь Гримаудо) — коренной жительницей Рима, которая вызывается показать город американскому туристу. Неожиданно между ними вспыхивают нежные чувства. Боясь вновь остаться в одиночестве, Мэтт скрывает от Джии историю своих прошлых отношений. Но однажды всё тайное становится явным.

© LB Entertainment

Кто работал над фильмом

Режиссёрами фильма выступили братья Чарльз Френсис и Дэниэл Киннэны. «Холостяк в Италии» стал для дуэта лишь второй полнометражной картиной в карьере. В 2022 году тандем отметился спортивной комедией «Домашняя игра», главную роль в которой также исполнил Джеймс. Фильм рассказывал историю горе-тренера, который возглавил детскую футбольную команду. В последние годы артист закрепился в амплуа добродушного наставника. В недавней «Убойной субботе» он также воплотил образ детского тренера. В «Холостяке в Италии» актёр исполнил роль детского учителя рисования.

Сотрудничество Джеймса и Киннэнов началось задолго до «Домашней игры». Постановщики успели отметиться сразу несколькими веб-скетчами и короткометражными фильмами с комедийным актёром. Сам же Джеймс в «Холостяке» не только исполнил главную роль, но и выступил одним из продюсеров и сценаристов ленты.

© LB Entertainment

Плюсы и минусы фильма

На уровне фабулы «Холостяк в Италии» отдалённо напоминает «Римские расставания» Эдоардо Лео. В фильме 2021 года авторы исследовали тонкость продолжительных отношений. В центре сюжета стояли истории двух итальянских пар, которые решили расстаться после долгих лет совместной жизни. Несмотря на лейтмотив расставания в Риме, фильм Киннэнов предстаёт одновременно и антиподом мелодрамы Лео. Создателей «Холостяка в Италии» в большей степени интересуют не рассуждения на тему сложных семейных взаимоотношений и современного института семьи, а осмысление практически навязчивого страха одиночества главного героя.

Мэтт готов подстраиваться под своего партнёра, напрочь забывая о собственных увлечениях и интересах. Именно знакомство с Джией во многом позволяет мужчине прозреть. Он преподаёт рисование, но уже давно не рисовал сам. Увлекается музыкой, но стесняется петь в компании. Случайное знакомство в кафе помогает Мэтту не только избавиться от блоков, но и в полной мере полюбить себя. Со временем мужчина понимает, что отношения с Хизер не делали его счастливым и держаться за прошлое больше не имеет смысла. А Рим становится не только городом, где Мэтт остался у алтаря в одиночестве, но и местом, где он встретил настоящую любовь.

© LB Entertainment

Стоит ли смотреть

Несмотря на довольно алгоритмический сюжет, «Холостяк в Италии» наверняка придётся по душе всем поклонникам классических романтических комедий. На экране разворачивается необязательная, но трогательная история любви двух одиноких сердец. «Холостяк в Италии» в очередной раз напоминает, что в любых отношениях не стоит забывать и про себя. И, чтобы это понять, не нужно оказаться у алтаря в одиночестве.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Фанатские деньги и красивые актёры: что известно о фильме «Твоё сердце будет разбито»