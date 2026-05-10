«…А зори здесь тихие»: история фильма о зенитчицах — номинанта на «Оскар»

В преддверии празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной «Рамблер» вспоминает культовые фильмы о войне и подвигах наших соотечественников. В ноябре 1972 года на экраны СССР вышла двухсерийная драма Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие» о девушках-зенитчицах, которой было суждено войти в золотой фонд мирового кинематографа. Картину показывали в нескольких странах, включая Италию, Германию, Японию, Венгрию и другие. Только в СССР её посмотрели более 66 миллионов зрителей, следует из данных портала «Кинопоиск». А в 1973 году лента была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет

Действие разворачивается в 1942 году в Карелии. Старшина Федот Васков, командующий зенитной установкой в тылу, получает приказ перехватить немецких диверсантов. В его отряде — пять совсем юных девушек-зенитчиц: Рита Осянина, Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Соня Гурвич и Галя Четвертак. Хрупкие девушки, которые мечтали о любви, семье и нежности, вынуждены вступить в неравный бой, чтобы остановить врага, прорывающегося к железной дороге.

Страна

СССР.

Хронометраж

160-180 минут (в зависимости от версии).

Создание картины

В основе сюжета лежит одноименная повесть писателя-фронтовика Бориса Васильева, опубликованная в 1969 году. Режиссёром выступил Станислав Ростоцкий, фронтовик, потерявший на войне ногу. Фильм стал его личной данью памяти своей спасительнице — санитарке Ане Чегуновой, которая вытащила раненого режиссёра с поля боя. В преддверии официальной премьеры Ростоцкий устроил закрытый показ специально для неё. К этому времени Чегунова ослепла, и Ростоцкий описывал ей происходящее на экране словами. Лишь после её одобрения фильм пустили в широкий прокат.

Актёрский состав

Андрей Мартынов (старшина Васков), Ольга Остроумова (Женя Комелькова), Елена Драпеко (Лиза Бричкина), Ирина Шевчук (Рита Осянина), Ирина Долганова (Соня Гурвич), Екатерина Маркова (Галя Четвертак).

Интересные факты

Съёмки проходили в Карелии, в районе водопадов Рускеала (Ахвенкоски) и деревни Сяргилахта.

Ростоцкий намеренно не хотел брать звёздных актёров и искал новые лица. На роли зенитчиц претендовали около двух тысяч человек.

Лето 1971 года выдалось холодным. В сцене купания Жени Комельковой актриса Ольга Остроумова замерзала в ледяной воде. Чтобы согреться после дублей, актёров растирали спиртом.

Сцена гибели Лизы Бричкиной снималась без дублёра. Актрисе Елене Драпеко пришлось на протяжении нескольких часов барахтаться в специально взорванной воронке с болотной жижей. В какой-то момент Драпеко по-настоящему начало затягивать в трясину, и съёмочной группе пришлось её спасать.

Чтобы передать тяжесть похода по болоту, актрисы носили за плечами рюкзаки, набитые кирпичами.

Рейтинги и критика

На портале «Кинопоиск» зрители оценили картину на 8,6 баллов из 10. Также она входит в топ-250 фильмов по версии портала, занимая 58 место. На международной платформе IMDb рейтинг ленты составляет 8 баллов из 10. На портале Кино-Театр.ру рейтинг картины — 9,7 баллов из 10.

Профессиональные рецензенты неоднозначно оценили акценты режиссёра. Критики портала Кино-Театр.ру подчеркивают мастерство режиссёра в создании слаженного ансамбля и удачный приём контраста между черно-белой реальностью войны и цветными воспоминаниями о довоенной жизни, что подчеркивает противоестественность гибели юных героинь. Кинокритик Александр Шпагин в интервью Пятому каналу отмечал, что Ростоцкий в боевых сценах «ушел в нарратив», сделав «крепкую зрительскую картину», но не донес до зрителя той «дикой боли» от бессмысленности гибели героинь, которая была в книге.

Кассовые сборы

Информация о кассовых сборах не сообщается в официальных источниках. В прокате в СССР фильм посмотрели 66 миллионов зрителей, обогнав нашумевшую картину того года «Джентльмены удачи», пишет портал Кино-Театр.ру.

Награды

У картины несколько российский и международных наград. Среди них специальный приз Венецианского международного кинофестиваля (1972), Премия Ленинского комсомола (1974), Государственная премия СССР (1975). Также картины была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (1973).

Другие экранизации

В 2015 году режиссёр Ренат Давлетьяров снял современный ремейк. В отличие от камерной ленты Ростоцкого, новая версия была цветной, содержала больше компьютерной графики и спецэффектов. Критики (в частности, Александр Шпагин в интервью Пятому каналу) отмечали, что ремейк сильнее давит на жалость к современным «гламурным» девушкам. Но классический фильм 1972 года по-прежнему считается эталонным.

Кому понравится фильм

Фильм «А зори здесь тихие» — это трагический реквием по женскому счастью, разорванному войной. Картина понравится зрителям, которые ценят психологическую драму, «кино на выживание» с элементами военного боевика, а также тем, кто ищет в фильмах искренность и боль, а не пафосный героизм.

