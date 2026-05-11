«Сентиментальная ценность»: о чём сюжет картины и кто сыграл главные роли

Картина режиссёра Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» впервые была показана 21 мая 2025 года на Каннском кинофестивале. В мировой прокат фильм вышел 7 ноября 2025 года и за всё время собрала более 23,8 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». Зрители и критики встретили картину тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes 95% рецензий критиков оказались положительными. Также картина имеет ряд значимых номинаций и наград, среди которых «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет

Две сестры, Нора и Агнес, собираются в доме матери после её смерти. Их спокойное прощание нарушает возвращение отца Густава — известного режиссёра, который бросил семью много лет назад. Он решает снимать здесь свой новый фильм. Густав предлагает Норе главную роль, которую написал специально для неё. Девушка играет в театре и всегда мечтала о кино. Но по ряду причин, в том числе из-за сильной обиды на отца, отказывается от предложения. Тогда Густав отдаёт роль голливудской звезде. Но съёмки не складываются, актриса «не тянет». Агнес решает помирить отца и Нору.

Страна производства

Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Франция, Великобритания (совместное производство).

Хронометраж

133 минуты (2 часа 13 минут).

Создание фильма

Сценарий написали режиссёр Йоаким Триер и сценарист Эскиль Вогт. Это их шестая совместная работа. Среди других — драма «Осло, 31 августа» (2011), мистический триллер «Тельма» (2017), а также мелодрама «Худший человек на свете» (2021). Последняя была номинирована на «Оскар» за лучший сценарий и лучший фильм на иностранном языке, а также имеет ряд других знаковых кинонаград.

Главные роли

Стеллан Скарсгард (Густав), Ренате Рейнсве (Нора), Инга Ибсдоттер Лиллеос (Агнес), Эль Фаннинг (Рэйчел).

Интересные факты о съёмках

Фильм снимался в реальном доме в Осло, который принадлежит норвежскому музыканту Ларсу Лильо-Стенбергу.

В этом же доме в 2011 году был снят первый полнометражный фильм Йоакима Триера «Осло, 31 августа».

Картина снималась на плёнку, а не цифровыми камерами, чтобы лучше передать атмосферу.

Рейтинги и критика

На международной киноплатформе IMDb рейтинг составляет 7,8 баллов из 10. Зрители платформы «Кинопоиск» оценили картину на 7,6 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes положительными оказались 95% из всех рецензий критиков.

Кинокритик Дэвид Эрлих для издания IndieWire отмечал, что «Сентиментальная ценность» — это мудрый и экстатически трогательный семейный портрет, который исследует близость через кинопроизводство.

Главный кинокритик издания The New York Times Манола Даргис называет картину «трогательной драмой», в которой Стеллан Скарсгард и Ренате Рейнсве великолепно синхронизированы, несмотря на то, что их герои едва выносят друг друга.

Бюджет и сборы

Производственный бюджет фильма, согласно открытым источникам, составил 7,8 миллионов долларов. Мировые кассовые сборы превысили 23,8 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». В России картина собрала больше 273 тысяч долларов.

Награды

Фильм имеет восемь номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм и лучшая режиссёрская работа. В итоге победу он одержал в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также картина получила семь номинаций на «Золотой глобус», Стеллан Скарсгард получил награду за «лучшую мужскую роль второго плана».

А ещё лента получила Гран-при на Каннском кинофестивале (вторая по значимости награда после «Золотой пальмовой ветви»), премию Британской академии киноискусств (BAFTA) в номинации «лучший фильм на иностранном языке». И шесть наград Европейской киноакадемии, в том числе за лучшую режиссуру и лучшую женскую и мужскую роли (Ренате Реинсве и Стеллан Скарсгард).

Кому понравится фильм

Лента понравится поклонникам камерных европейских драм с глубоким смыслом и размеренным сюжетом. Фильм будет интересен зрителям, которые ценят картины о сложных семейных отношениях, длинные философские диалоги и драматичную игру актёров. Поклонникам динамичных сюжетов и лёгких картин о семье он не подойдёт.

