«Дьявол носит Prada»: нашли шесть киноляпов в фильме с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй

В конце апреля в мировой прокат выходит вторая часть нашумевшей картины о жестоком мире моды «Дьявол носит Prada 2». К своим ролям спустя 20 лет вернулись звёзды первой части: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. По сюжету главный редактор «Подиума» Миранда Пристли борется за рекламный контракт со своей бывшей помощницей Эмили, которая теперь является редактором конкурирующего издания.

© 20th Century Fox Film Corporation

Первая часть вышла на большие экраны США 30 июня 2006 года. Картина получила тёплый приём у зрителей и критиков, а также стала настоящим кассовым феноменом: при бюджете около 35 миллионов долларов лента собрала в мировом прокате более 326 миллионов, следует из данных портала «Кинопоиск». У фильма множество номинаций на знаковые награды, например Мерил Стрип за роль Миранды получила «Золотой глобус». Но не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильме

По сюжету выпускница университета, мечтающая о карьере журналистки, Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) попадает на должность ассистента Миранды Пристли (Мерил Стрип) — деспотичного редактора глянцевого журнала «Подиум». Сперва скромная девушка в ужасе от мира моды, но постепенно начинает втягиваться в работу и сильно преображается. В итоге, чтобы сохранить себя, ей приходится сделать трудный выбор между головокружительной карьерой и личным счастьем.

Автором сценария выступила Алин Брош Маккенна. Сюжет основан на одноимённом романе Лорен Вайсбергер 2003 года, которая ранее работала личным ассистентом главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур. Винтур и стала прообразом Миранды Пристли. Кстати, по информации Афиша Daily, книга разошлась тиражом 13 миллионов копий и была переведена на разные языки.

Режиссёром картины выступил Дэвид Фрэнкел. Изначально на роль Энди съёмочная группа рассматривала Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кейт Хадсон и Дженнифер Гарнер. Как признавалась сама Хэтэуэй, чьи слова приводит американское издание People, она была лишь девятой в списке. Но настолько сильно хотела сниматься, что проявила невероятную настойчивость: лично посещала офис Fox и даже написала фразу «Hire me» («Наймите меня») рядом с кабинетом вице-президента студии. На роль Миранды Пристли также рассматривались Хелен Миррен и Ким Бейсингер. Но после проб Стрип стало понятно, кто будет играть эту роль.

По информации «Кинопоиска» Мерил Стрип на первой встрече с Хэтэуэй заявила, что та идеально подходит на роль. А потом добавила, что это единственная приятная вещь, которую та от неё услышит. Так и вышло: Стрип настолько вжилась в роль, что практически не общалась с коллегами по площадке, а свободное от съёмок время проводила в одиночестве в трейлере. Озвучивала Стрип в русском дубляже главный редактор модного журнала L`Officiel Россия Эвелина Хромченко.

Снимали картину в Нью-Йорке (преимущественно на Манхэттене), а также в Париже. Многие наряды для ленты съёмочная группа одолжила у ведущих модельных домов мира, среди которых Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Но всё равно костюмы обошлись более чем в миллион долларов. Как сообщает «Кинопоиск», таким образом «Дьявол носит Prada» на тот момент был признан фильмом, на костюмы в котором была потрачена самая большая сумма в истории кинематографа. Единственным реальным модельером, согласившимся сняться в картине, стал дизайнер Валентино.

При бюджете в 35 миллионов долларов фильм заработал свыше 326 миллионов долларов, по данным «Кинопоиска». Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в России лента заработала 161,6 миллиона рублей. Критики и зрители высоко оценили картину. Например, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 75% отзывов от критиков и зрителей оказались положительными. Многие высоко оценили игру Мерил Стрип. Актриса получила «Золотой глобус» за главную женскую роль, а также номинацию в этой категории на «Оскар», премию Британской академии искусств (BAFTA) и другие.

Киноляпы в фильме

Исчезающий бублик

В самом начале фильма Энди покупает бублик в булочной. Она выходит из заведения и ест изделие на улице. В следующем кадре бублик исчезает. А через несколько секунд, когда Энди спускается в метро, бублик снова в её руке. (00:02:32–00:02:50–00:02:55)

Клавиатура-невидимка

Первый день Энди на работе в «Подиуме». Она сидит за столом, на котором отчётливо видна клавиатура от компьютера. Когда ассистентка Миранды Пристли Эмили показывает девушке «Книгу» — макет будущего номера, клавиатура исчезает со стола. Но уже в следующем кадре появляется вновь. (00:13:27–00:14:34–00:14:36)

Метаморфозы с полотенцем

Энди рассказывает своему парню Нейту, как прошёл её первый день в «Подиуме». Молодой человек в это время жарит бутерброд: полотенце на его плече то появляется, то исчезает. (00:24:49–00:25:00–00:25:00)

Цветок меняется на бант

Когда Энди приезжает на благотворительный банкет, в её прическу вплетён большой белый цветок. Но во время самого банкета он внезапно меняется на небольшой бежевый бант. (01:01:46–01:02:26)

Падающая сумка

Миранда бросает пальто и сумку на стол Эмили. В первом кадре сумка стоит на столе, но уже в следующем, при смене ракурса, лежит плашмя. (01:10:18–01:10:19)

Перемещающиеся бокалы

В Париже Найджел приходит в номер к Энди, чтобы рассказать о новой работе. Он наливает напиток в бокалы, которые находятся у каждого из них в руках. Но при смене кадра бокал из рук Найджела исчезает, а у Энди появляются два бокала. (01:25:25–01:25:48)

