«Дьявол носит Prada»: нашли шесть киноляпов в фильме с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй
В конце апреля в мировой прокат выходит вторая часть нашумевшей картины о жестоком мире моды «Дьявол носит Prada 2». К своим ролям спустя 20 лет вернулись звёзды первой части: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. По сюжету главный редактор «Подиума» Миранда Пристли борется за рекламный контракт со своей бывшей помощницей Эмили, которая теперь является редактором конкурирующего издания.
Первая часть вышла на большие экраны США 30 июня 2006 года. Картина получила тёплый приём у зрителей и критиков, а также стала настоящим кассовым феноменом: при бюджете около 35 миллионов долларов лента собрала в мировом прокате более 326 миллионов, следует из данных портала «Кинопоиск». У фильма множество номинаций на знаковые награды, например Мерил Стрип за роль Миранды получила «Золотой глобус». Но не обошлось в картине без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел фильм и нашёл фрагменты с несостыковками.
Интересные факты о фильме
По сюжету выпускница университета, мечтающая о карьере журналистки, Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) попадает на должность ассистента Миранды Пристли (Мерил Стрип) — деспотичного редактора глянцевого журнала «Подиум». Сперва скромная девушка в ужасе от мира моды, но постепенно начинает втягиваться в работу и сильно преображается. В итоге, чтобы сохранить себя, ей приходится сделать трудный выбор между головокружительной карьерой и личным счастьем.
Автором сценария выступила Алин Брош Маккенна. Сюжет основан на одноимённом романе Лорен Вайсбергер 2003 года, которая ранее работала личным ассистентом главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур. Винтур и стала прообразом Миранды Пристли. Кстати, по информации Афиша Daily, книга разошлась тиражом 13 миллионов копий и была переведена на разные языки.
Режиссёром картины выступил Дэвид Фрэнкел. Изначально на роль Энди съёмочная группа рассматривала Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кейт Хадсон и Дженнифер Гарнер. Как признавалась сама Хэтэуэй, чьи слова приводит американское издание People, она была лишь девятой в списке. Но настолько сильно хотела сниматься, что проявила невероятную настойчивость: лично посещала офис Fox и даже написала фразу «Hire me» («Наймите меня») рядом с кабинетом вице-президента студии. На роль Миранды Пристли также рассматривались Хелен Миррен и Ким Бейсингер. Но после проб Стрип стало понятно, кто будет играть эту роль.
По информации «Кинопоиска» Мерил Стрип на первой встрече с Хэтэуэй заявила, что та идеально подходит на роль. А потом добавила, что это единственная приятная вещь, которую та от неё услышит. Так и вышло: Стрип настолько вжилась в роль, что практически не общалась с коллегами по площадке, а свободное от съёмок время проводила в одиночестве в трейлере. Озвучивала Стрип в русском дубляже главный редактор модного журнала L`Officiel Россия Эвелина Хромченко.
Снимали картину в Нью-Йорке (преимущественно на Манхэттене), а также в Париже. Многие наряды для ленты съёмочная группа одолжила у ведущих модельных домов мира, среди которых Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Но всё равно костюмы обошлись более чем в миллион долларов. Как сообщает «Кинопоиск», таким образом «Дьявол носит Prada» на тот момент был признан фильмом, на костюмы в котором была потрачена самая большая сумма в истории кинематографа. Единственным реальным модельером, согласившимся сняться в картине, стал дизайнер Валентино.
При бюджете в 35 миллионов долларов фильм заработал свыше 326 миллионов долларов, по данным «Кинопоиска». Согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в России лента заработала 161,6 миллиона рублей. Критики и зрители высоко оценили картину. Например, на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 75% отзывов от критиков и зрителей оказались положительными. Многие высоко оценили игру Мерил Стрип. Актриса получила «Золотой глобус» за главную женскую роль, а также номинацию в этой категории на «Оскар», премию Британской академии искусств (BAFTA) и другие.
Киноляпы в фильме
Исчезающий бублик
В самом начале фильма Энди покупает бублик в булочной. Она выходит из заведения и ест изделие на улице. В следующем кадре бублик исчезает. А через несколько секунд, когда Энди спускается в метро, бублик снова в её руке. (00:02:32–00:02:50–00:02:55)
Клавиатура-невидимка
Первый день Энди на работе в «Подиуме». Она сидит за столом, на котором отчётливо видна клавиатура от компьютера. Когда ассистентка Миранды Пристли Эмили показывает девушке «Книгу» — макет будущего номера, клавиатура исчезает со стола. Но уже в следующем кадре появляется вновь. (00:13:27–00:14:34–00:14:36)
Метаморфозы с полотенцем
Энди рассказывает своему парню Нейту, как прошёл её первый день в «Подиуме». Молодой человек в это время жарит бутерброд: полотенце на его плече то появляется, то исчезает. (00:24:49–00:25:00–00:25:00)
Цветок меняется на бант
Когда Энди приезжает на благотворительный банкет, в её прическу вплетён большой белый цветок. Но во время самого банкета он внезапно меняется на небольшой бежевый бант. (01:01:46–01:02:26)
Падающая сумка
Миранда бросает пальто и сумку на стол Эмили. В первом кадре сумка стоит на столе, но уже в следующем, при смене ракурса, лежит плашмя. (01:10:18–01:10:19)
Перемещающиеся бокалы
В Париже Найджел приходит в номер к Энди, чтобы рассказать о новой работе. Он наливает напиток в бокалы, которые находятся у каждого из них в руках. Но при смене кадра бокал из рук Найджела исчезает, а у Энди появляются два бокала. (01:25:25–01:25:48)
