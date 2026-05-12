«Орудия»: рассказываем о сюжете фильма ужасов Зака Креггера

В августе 2025 года в мировой прокат вышел фильм ужасов об исчезновении детей «Орудия». Картина стала вторым полнометражным фильмом режиссёра Зака Креггера, она моментально стала сенсацией. В первый же уик-энд фильм собрал по всему миру 70 миллионов долларов и стал лидером проката в США, писал портал DTF. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 94% из всех рецензий критиков и 86% из оценок зрителей оказались положительными. Многие называли ленту лучшим фильмом ужасов 2025 года, при этом отмечая, что несмотря на жанр в картине много смешных моментов.

Сюжет картины

Действие происходит в небольшом американском городке Мэйбрук (штат Пенсильвания). Однажды ночью, ровно в 2:17, семнадцать школьников из одного класса одновременно выходят из своих домов и бесследно исчезают. Не исчезает лишь один ученик — тихий мальчик по имени Алекс Лилли. Подозрение падает на молодую учительницу Джастин Ганди, которая недавно перевелась в эту школу. Родители пропавших детей, особенно безутешный отец Арчер, требуют для неё наказания. И казалось бы, все улики показывают на учительницу, но во время расследования полицейский Пол обнаруживает пугающую правду.

Страна производства

США

Хронометраж фильма

128 минут (2 часа 8 минут)

Создатели картины

Оригинальный сценарий написал Зак Креггер, который прославился снятым в 2022 году фильмом ужасов «Варвар»: при бюджете всего в 4,5 миллиона долларов, картина тогда собрала в мировом прокате 45 миллионов. После такого успеха за права на «Орудия» боролись Universal Pictures, Netflix и New Line Cinema — последняя в итоге и занялась производством.

Интересно, что Креггер выступил не только режиссёром и сценаристом, но и продюсером, и даже композитором «Орудий» (вместе с Райаном и Хэйсом Холладеями). До того как заняться серьёзными хоррорами, Креггер был известен как комик и актёр комедийных сериалов, что, по мнению зрителей и критиков, отразилось в концепции фильма: несмотря на жанр, в нём много смешных моментов и шуток.

Главные роли

Джош Бролин (Арчер, отец одного из пропавших детей), Джулия Гарнер (Джастин Ганди, учительница, на которую падает подозрение), Олден Эренрайк (Пол, полицейский), Бенедикт Вонг (Маркус, директор школы), Кэри Кристофер (Алекс Лилли, единственный оставшийся в классе ученик, Эми Мэдиган (тётя Алекса, Глэдис, виновная в исчезновении детей).

Интересные факты о фильме

Режиссёр разбил картину на шесть последовательных глав, каждая из которых раскрывает сюжет через историю разных персонажей и их субъективное восприятие трагедии. Этот необычный приём высоко оценили кинокритики.

Поведение некоторых персонажах фильма стало мемами, что добавило картине дополнительной популярности в соцсетях. Больше всего публику рассмешили странные позы, в которых в самом начале бегут школьники. Как признавался в интервью изданию Rue Morgue режиссёр, он выбрал их подсознательно. Поле выхода картины, люди снимали видео, на которых резко встают с места и бегут из кафе, раскинув руки, как герои фильма.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 94% из всех рецензий критиков и 86% оценок зрителей оказались положительными. Рейтинг картины на международной платформе IMDb составляет 7,4 балла из 10. Зрители «Кинопоиска» оценили ленту на 7 баллов из 10.

Обозреватели издания «Лайфхакер» высоко оценили работу Креггера, отметив, что фильм «постоянно держит в напряжении, удивляет, а иногда и пугает». Бенджамин Ли (The Guardian) провёл параллель с творчеством Стивена Кинга, отметив «соблазнительную» завязку. Джон Ньюджент (Empire Magazine) счёл картину «огромным достижением в жанре хоррор», которое превосходит дебют режиссёра — фильм «Варвар». А Питер Дебрюж (Variety) назвал фильм «жестокой и извращённой сказкой на ночь».

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма составил 38 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». Общие мировые сборы превысили 270 миллионов долларов, из которых 151,6 миллиона долларов картина заработала в США и Канаде и 117,4 миллиона долларов — в других странах.

Награды и номинации

Эми Мэдиган получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. А также премию Гильдии актёров в этой категории и номинацию на «Золотой глобус». Также фильм был номинировали на «Золотой глобус» в категории «кинематографические и кассовые достижения».

Кому понравится фильм

«Орудия» — идеальный выбор для поклонников интеллектуальных хорроров, ценящих не столько скримеры и кровь, сколько атмосферу, психологизм и нестандартную структуру повествования. Фильм будет интересен тем, кто любит загадки без однозначных ответов, истории о коллективной травме и социальном напряжении. Картину стоит посмотреть зрителям, которые ищут не просто «ужастик на ночь», а повод для размышлений о природе страха, вины и ответственности.

Тем, кто предпочитает классические слэшеры с обилием экшен-сцен и однозначным финалом, «Орудия» могут показаться слишком медленными и перегруженными смыслами.

